Poradnik Bezpieczeństwa dla każdego Polaka. Co zawiera?

28 sierpnia podczas konferencji wicepremiera i szefa MSWiA zaprezentowano poradniku bezpieczeństwa wicepremier. Są w nim zawarte wskazówki, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, takich jak powodzie, czy ataki terrorystyczne. - Obrona ojczyzny to zadanie dla nas wszystkich.

Co konkretnie zawiera poradnik?

Wspólnie dbamy o nasze bezpieczeństwo Ochrona ludności i obrona cywilna

W czasie pokoju w Polsce działa system ochrony ludności. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich zdrowiu i mieniu, a także ważnej infrastrukturze, środowisku, zwierzętom i dobrom kultury. Jeśli zostanie ogłoszony stan wojenny lub wybuchnie wojna, system ten automatycznie przekształca się w obronę cywilną, a obronę przed zagrożeniem zewnętrznym równolegle prowadzi Wojsko Polskie. Obrona cywilna nie jest częścią Sił Zbrojnych – ma chronić nas wszystkich przed zagrożeniami związanymi z działaniami wojennymi i ich skutkami. Odpowiedzialność za przetrwanie i ograniczenie skutków kryzysu nie spoczywa wyłącznie na władzach – to nasze wspólne zadanie.

Rola instytucji publicznych

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, wojewodowie i minister właściwy do spraw wewnętrznych tworzą plany ewakuacji i schronienia, zarządzają infrastrukturą i koordynują działania służb.

Rola Wojska Polskiego i służb ratowniczych

Siły Zbrojne stoją na straży suwerenności i niepodległości państwa oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. W przypadku napaści na Polskę uruchomią odpowiednie procedury i plany krajowe i sojusznicze, które pozwolą skutecznie zarządzać obroną Państwa, zagwarantują jego przetrwanie i doprowadzą do zwycięstwa. Straż pożarna, policja, ratownictwo medyczne oraz inne służby i podmioty specjalistyczne ratują życie, zdrowie i mienie, przeprowadzają ewakuację i zapewniają schronienie.

Rola organizacji społecznych

Wspierają państwo w działaniach pomocowych lub same je organizują. Ich atutami są doświadczenie, szybkość przybycia do potrzebujących i elastyczność działania.

Twoja rola

Już teraz możesz wesprzeć system ochrony ludności. Wybierz formy zaangażowania, które najbardziej Ci odpowiadają.

Nawiąż kontakt z osobami, które mieszkają blisko Ciebie. Warto wiedzieć, kto może potrzebować wsparcia, a kto może je zaoferować.

Zaangażuj się w inicjatywy sąsiedzkie, grupy informacyjne czy tworzenie list kontaktowych, które mogą usprawnić. Wasze działania w trudnych warunkach.

Korzystaj z dostępnych narzędzi wspierających lokalną społeczność, jak np. szkolenia, ćwiczenia, budżet obywatelski.

Zacznij działać np. w ochotniczej straży pożarnej, organizacji humanitarnej, klubie sportowym czy stowarzyszeniu.

Zostań wolontariuszem i nieś wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Do wolontariatu możesz zachęcić też przyjaciół lub sąsiadów. W czasie konfliktu zbrojnego nadal będziesz pracować w swoim zawodzie, chyba że otrzymasz inne zadania. Jeśli dostaniesz przydział mobilizacyjny do obrony cywilnej, zajmiesz się zadaniami, które pomogą chronić ludzi, mienie, infrastrukturę lub dobra kultury. Do służby w obronie cywilnej możesz zgłosić się też jako ochotnik i wskazać, gdzie chcesz pełnić służbę. O szczegóły pytaj w urzędzie wojewódzkim.



Powszechna obrona kraju

Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny. Bezpieczeństwo Polski nie zależy tylko od wojska, ale opiera się na szerokim zaangażowaniu mieszkańców naszego kraju. W czasie zewnętrznego zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych lub po ogłoszeniu stanu wojennego, państwo może Cię wezwać do udziałuw działaniach obronnych i wspierających bezpieczeństwo publiczne. Może być to wykonywanie różnego rodzaju zadań na rzecz obrony, przyjęcie obowiązków związanych z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi lub pełnienie czynnej służby wojskowej.

Służba wojskowa

O mobilizacji dowiesz się z mediów i obwieszczeń rozwieszonych w miejscach publicznych. Możesz zostać również indywidualnie wezwany. Jeżeli masz kartę mobilizacyjną, przeczytaj ją uważnie – znajdziesz tam adres i termin stawiennictwa. Jeżeli karta zaginęła lub dane na niej są nieaktualne, skontaktuj się z najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Zarówno w czasie kryzysu lub mobilizacji, jak i wojny, możesz zostać zobowiązany do przekazania swojego mienia (budynki, pojazdy) na rzecz państwa. Później zostanie ono zwrócone lub otrzymasz rekompensatę.

Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy

Jeżeli dostaniesz kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, pamiętaj – to nie są działania wojenne! To rutynowe działania Wojska Polskiego w czasie pokoju, które przygotowują państwo do obrony. Na ćwiczenia możesz się również zgłosić jako ochotnik – skontaktuj się z najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Już dzisiaj możesz się zaangażować

Wojsko Polskie prowadzi dobrowolne szkolenia obronne dla wszystkich chętnych. Więcej informacji znajdziesz na stronie A wojsko-polskie.pl lub w Wojskowym Centrum Rekrutacji.Jeśli chcesz podjąć służbę wojskową, do wyboru jest:

dobrowolna zasadnicza służba wojskowa – do 12 miesięcy,

terytorialna służba wojskowa – pełniona rotacyjnie i dyspozycyjnie, pozwala łączyć pracę lub naukę ze służbą,

aktywna rezerwa (np. dla pracujących) – z elastycznym czasem służby,

zawodowa służba wojskowa – na pełen etat.

Uczysz się lub studiujesz?

Wybierz projekty edukacyjne MON: oddziały przygotowania wojskowego, branżowe oddziały wojskowe, Cyber.Mil z klasą czy Legię Akademicką. Jeżeli po ukończeniu studiów chcesz zostać żołnierzem zawodowym, możesz starać się o stypendium wojskowe na czas nauki.

Przygotuj siebie i najbliższych

To, jak poradzisz sobie z kryzysem, zależy od tego, czy wcześniej się przygotujesz.

Zdrowo się odżywiaj, zadbaj o odpowiednią ilość snu i aktywność fizyczną.

Zadbaj o zdrowie psychiczne. Na Twoje emocje duży wpływ mają wiadomości, które do Ciebie docierają – analizuj krytycznie ich treść.

Miej przy sobie niezbędne leki i urządzenia wspomagające. Poinformuj najbliższych o chorobach i alergiach. Dokumentację medyczną trzymaj w jednym miejscu.

Podtrzymuj kontakty z osobami, na których możesz polegać i które dają Ci wsparcie.

Nie wahaj się korzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Jeżeli możesz, oddawaj regularnie krew. Postaraj się o kartę grupy krwi – możesz ją uzyskać w Centrum Krwiodawstwa lub laboratorium medycznym, nawet jeśli nie jesteś krwiodawcą. Noś kartę przy sobie.

Korzystaj z profilaktycznych programów zdrowotnych. Ich listę znajdziesz na stronie A pacjent.gov.pl.

Pamiętaj, że niektóre szczepienia trzeba powtarzać – np. szczepienia na błonicę, krztusiec i tężec są ważne 10 lat.

Osoby potrzebujące szczególnej pomocy

W sytuacjach kryzysowych pomóż osobom starszym, chorym czy z niepełnosprawnościami. Nie wszyscy mogą być świadomi nadchodzącego zagrożenia, dlatego przekaż im najważniejsze informacje i wyjaśnij, co trzeba zrobić.

Ustal z osobą, którą wspierasz, sposób działania w sytuacji kryzysowej.

Pomóż w przygotowaniach, np. spakuj plecak ewakuacyjny dla osoby wspieranej, upewnij się, że ma zapas niezbędnych leków i baterii do urządzeń wspomagających (aparat słuchowy, sensor do pomiaru cukru itp.).

W razie nagłego zagrożenia poinformuj służby ratownicze o osobie, która wymaga szczególnej pomocy podczas ewakuacji.

Więcej informacji o tym, jak możesz wesprzeć osoby, które potrzebują szczególnej pomocy, uzyskasz w swoim urzędzie miasta lub gminy.

Porozmawiaj z dziećmi o zagrożeniach

Dzieci wyczuwają zdenerwowanie dorosłych i mogą niepokoić się informacjami, które docierają do nich z różnych źródeł. Rozmawiaj z dziećmi w sposób dostosowany do ich wieku i poziomu rozumienia.

Przygotuj się do rozmowy i zadbaj o spokojną atmosferę. Dowiedz się, co dziecko już wie i jak się z tym czuje.

Na pytania odpowiadaj szczerze, ale bez drastycznych szczegółów. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, możecie poszukać jej wspólnie.

Obserwuj zachowanie dziecka i reaguj na jego emocje.

Podkreśl, że nawet w trudnej sytuacji możecie liczyć na pomoc i wsparcie rodziny oraz innych osób: sąsiadów, strażaków, policjantów, ratowników.

Wytłumacz dziecku, jakie będzie miało zadania w sytuacji kryzysowej i przećwiczcie je razem. Znając swoją rolę, dziecko poczuje się bezpieczniej.

Zadbaj o zwierzęta

Zwierzęta domowe. W sytuacjach kryzysowych pamiętaj o zwierzętach, którymi się opiekujesz.

Przechowuj w jednym miejscu dokumentację zdrowotną zwierzęcia, potwierdzenia szczepień i informację o lekach.

Przygotuj odpowiedni sprzęt do transportu: kaganiec, obrożę, szelki, smycz, transporter lub klatkę.

Przygotuj zapas karmy, wody pitnej i leków na kilka dni.

Zaczipuj i zarejestruj swoje zwierzę w ogólnodostępnej bazie.

Umieść przy obroży lub szelkach dane kontaktowe właściciela.

Zwierzęta gospodarskie

Jeśli masz zwierzęta gospodarskie, zabezpiecz je na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe lub przerwy w dostawie wody czy prądu.

Przygotuj zapas paszy i wody na 14 dni. Zainstaluj zbiorniki na deszczówkę.

Sprawdź, czy budynki gospodarskie i ogrodzenia są odporne na warunki atmosferyczne. Zgromadź materiały do ich naprawy.

Oznakuj zwierzęta, np. za pomocą kolczyków. W sytuacji awaryjnej namaluj na zwierzęciu znak farbą.

Przygotuj zwierzęta do transportu natychmiast po ogłoszeniu przez służby nakazu ewakuacji.

Jeśli ewakuacja nie jest możliwa, poinformuj służby ratownicze o pozostawionych zwierzętach.

Za ewakuację zwierząt odpowiada ich właściciel, a koordynację ewakuacji prowadzi lokalne centrum zarządzania kryzysowego. Po dokładne informacje o sposobie ewakuacji zwierząt w Twojej okolicy zgłoś się do urzędu gminy.

Przygotuj swoje otoczenie

Transport

Jeżeli korzystasz z samochodu, pamiętaj, żeby był sprawny technicznie i zatankowany. Upewnij się, że masz apteczkę, gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, zestaw naprawczy, narzędzia do wymiany koła, kartę ratowniczą w pojeździe.

Przygotuj dodatkowe środki łączności, np. CB radio, walkie-talkie.

Miej przy sobie papierową mapę lub atlas samochodowy. Możesz wcześniej pobrać mapy offline. System GPS może nie działać.

W sytuacjach kryzysowych ogranicz korzystanie z samochodu. Drogi powinny być przejezdne dla służb ratowniczych i transportów wojskowych.

Dom lub mieszkanie

Przygotuj przedmioty do uszczelniania i zabezpieczania okien i drzwi, np. koce, ręczniki, taśmy.

Usuń z korytarzy i klatek schodowych niepotrzebne przedmioty.

Przygotuj się na przerwy w dostawach wody, prądu, gazu i na brak dostępu do telefonu i internetu.

Oznacz w widoczny sposób, np. kolorowymi taśmami, miejsca odcięcia gazu, prądu i wody. Przećwicz z najbliższymi ich wyłączanie.

Zamontuj czujki dymu, czadu i gazu. Regularnie sprawdzaj ich stan techniczny. Dokładnie sprawdź umiejscowienie czujek.

Wyposaż dom w gaśnicę i koc gaśniczy.

Pamiętaj o regularnych przeglądach instalacji: kominowej, wentylacyjnej, gazowej i elektrycznej oraz o ubezpieczeniu domu / mieszkania.

Sprawdź, które miejsce w domu jest najbezpieczniejsze: z dala od okien, przy ścianach nośnych, w centralnych pomieszczeniach.

Szkoła

Jeżeli uczysz się w szkole, bierz udział w próbnych alarmach. Informuj nauczycieli o podejrzanych zachowaniach lub przedmiotach.

Jeżeli Twoje dziecko jest uczniem, zapisz kontakt do osoby wyznaczonej przez szkołę w sprawie odbioru dzieci w sytuacji zagrożenia. Praca Sprawdź, gdzie są wyjścia ewakuacyjne, miejsca zbiórki, gaśnice, defibrylatory (AED) i apteczki.

Zgłaszaj natychmiast nieprawidłowości, które zauważysz, np. uszkodzoną instalację elektryczną, zablokowane drogi ewakuacyjne, niesprawne windy.

Przećwiczcie ze współpracownikami plan awaryjny i ewakuację. Upewnij się, że wiesz, jak rozpoznawać, zapobiegać, alarmować i reagować na zagrożenia w Twojej pracy.

Jeżeli jesteś osobą, która może zostać zmobilizowana lub wezwana do innych zadań związanych z obroną państwa, poinformuj o tym pracodawcę.

Jeżeli jesteś pracodawcą, zapoznaj się ze swoimi obowiązkami względem pracowników w czasie stanów nadzwyczajnych i wojny. Możesz zgromadzić zapasy trwałe (produkty z długim terminem ważności) i te, które będziesz częściowo zużywać i regularnie uzupełniać. Przeglądaj zapasy raz na kilka miesięcy i sprawdzaj terminy przydatności.

Zapasy domowe na minimum 3 dni

Jedzenie i picie: minimum 3 litry wody na osobę na dobę, żywność gotowa do spożycia.

Apteczka: leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr i nożyczki, maseczki FFP3, folia termiczna.

Środki czystości i higieny osobistej: papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci, wiadro z pokrywą.

Oświetlenie i łączność: latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon, ładowarka, naładowany powerbank, pasujące kable i baterie, świeczki do użytku domowego, zapalniczka.

Koce, śpiwory i ciepła odzież.

Gotówka w różnych nominałach.

Narzędzia i sprzęt: taśmy, folie, zestawy do uszczelniania.

Alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

Służby korzystają z sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w sytuacji rzeczywistego zagrożenia lub do przeprowadzenia ćwiczeń. O ćwiczeniach dowiesz się odpowiednio wcześniej. Do informowania o zagrożeniu służby wykorzystują:

syreny alarmowe;

megafony;

media – radio, telewizję, internet;

Regionalny System Ostrzegania (RSO);

Alerty RCB wysyłane na telefony komórkowe;

bezpośredni kontakt.

Zapamiętaj! W Polsce mamy obecnie tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych

głoszenie alarmu – ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty. odwołanie alarmu – ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

Jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów.

Ewakuacja

Jeśli przebywasz w miejscu, w którym pojawiło się bezpośrednie zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowia, nie zwlekaj z ewakuacją. Jeżeli władze lub służby ratownicze zdecydują o ewakuacji, bezwzględnie zastosuj się do poleceń. Informacje będziesz dostawać na bieżąco ze stron rządowych, Alertów RCB, RSO i mediów.

Zamknij okna, dopływ wody, wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe, wygaś wszystkie źródła ognia (piec, kominek, kuchenka).

Ubierz się stosownie do warunków pogodowych.

Upewnij się, że dzieci mają przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz informacje medyczne.

Zabierz plecak ewakuacyjny.

Sprawdź, czy sąsiedzi wiedzą o alarmie. W miarę możliwości pomóż osobom ze szczególnymi potrzebami.

Skorzystaj ze zorganizowanego transportu lub idź pieszo do wyznaczonego miejsca.

Jeśli używasz samochodu, nie blokuj dróg ewakuacyjnych.

Pamiętaj o zwierzętach, a jeśli ich ewakuacja nie jest możliwa, zabezpiecz je i zapewnij im jedzenie i wodę.

Powiadom bliskich, że się ewakuujesz, w jaki sposób i dokąd.

Nie oddawaj dokumentów osobom, które oferują pomoc lub transport. Jeśli chcesz skorzystać z transportu, prześlij bliskim numer rejestracyjny pojazdu, którym podróżujesz i aktualny adres miejsca, w którym jesteś.

Plecak ewakuacyjny

Przygotuj podręczny zestaw najbardziej potrzebnych rzeczy. Skorzystaj z naszej listy i dopasuj ją do swoich potrzeb. Plecak ewakuacyjny powinien mieć każdy domownik, nawet dzieci.

Woda butelkowana. Filtry lub tabletki do uzdatniania wody.

Apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji.

Dokumenty, kopie na pendrivie i gotówka w różnych nominałach.

Latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie.

Scyzoryk lub multitool, zapalniczka, worki na śmieci, mapy drukowane.

Żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (batony energetyczne, suszone owoce, bakalie itp.).

Ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna.

Ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna.

Alternatywna łączność (np. walkie-talkie).

Bezpieczeństwo w tłumie

Jeśli idziesz na mecz lub koncert albo uczestniczysz w innym masowym zgromadzeniu, sprawdź, gdzie są wyjścia ewakuacyjne.

W razie wybuchu paniki poruszaj się z tłumem i unikaj gwałtownych zmian kierunku. Jeśli jesteś w środku grupy, postaraj się przesunąć na zewnątrz.

Unikaj ciasnych przejść, szklanych powierzchni, ścian i ogrodzeń.

Nie próbuj podnosić przedmiotów z ziemi, np. telefonu, który Ci wypadł.

Jeżeli upadniesz, spróbuj jak najszybciej wstać – chwytaj się stabilnych elementów lub osób w pobliżu. Jeśli nie możesz wstać, skul się i osłoń głowę.

Jeżeli zaginie Twój bliski, skontaktuj się z ochroną na miejscu lub policją. Przygotuj dokładny opis osoby zaginionej.

Schronienia

Informacje o lokalizacji miejsc schronienia znajdziesz w urzędzie gminy, jednostce Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na stronie gov.pl/kgpsp.

chronienia są oznaczone specjalnym znakiem graficznym:

Oznaczenie schronu z "poradnika bezpieczeństwa"

Jeśli nie możesz ukryć się w oznaczonym miejscu schronienia, zostań w domu – z dala od okien, przy ścianach nośnych, w centralnych pomieszczeniach.

Jeśli jesteś poza domem, szukaj miejsc, które zapewniają przynajmniej minimum ochrony (najniższe kondygnacje budynków, w tym piwnice, garaże podziemne, tunele, przejścia podziemne). Nawet zwykłe zagłębienia terenu zapewniają lepszą ochronę niż przebywanie na otwartej przestrzeni.

Pożar

INSTRUKCJA GASZENIA POŻARÓW PODRĘCZNYM SPRZĘTEM GAŚNICZYM

W czasie pożaru nie używaj windy! Korzystaj ze schodów

Gdy zauważysz pożar lub dym, wezwij straż pożarną. Zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Próbuj ugasić ogień, jeśli jest nieduży.

O ile to bezpieczne, zakręć główny zawór gazu i wyłącz główne wyłączniki prądu.

Nie otwieraj okien ani drzwi. Ograniczenie dostępu powietrza spowolni rozprzestrzenianie się ognia.

Chroń drogi oddechowe. Osłaniaj usta i nos, najlepiej mokrym materiałem.

Poinformuj służby ratownicze, jeśli ktoś został w budynku i podaj dokładną lokalizację.

Pamiętaj: nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, palących się olejów ani tłuszczu.

Powódź

Przygotuj plecak ewakuacyjny.

Sprawdź, czy sąsiedzi potrzebują pomocy.

Zabezpiecz dom, przygotuj worki z piaskiem. Uszczelnij drzwi i okna.

Przenieś wartościowe rzeczy i urządzenia elektryczne na górne piętra budynku.

Wyłącz instalację elektryczną i gazową, zabezpiecz włazy i wyloty instalacji kanalizacyjnej.

Zaparkuj pojazdy w bezpiecznym miejscu, nie blokuj dróg.

Przygotuj zwierzęta do ewakuacji.

Nie ignoruj alertów pogodowych i wezwań do ewakuacji. Jeśli zostanie ogłoszona ewakuacja, nie zostawaj na zalanym terenie z powodu dobytku. Teren zabezpieczą służby.Jeżeli ewakuacja nie jest możliwa, wywieś flagę w widocznym miejscu, aby ratownicy wiedzieli, czego potrzebujesz.

Biała flaga – muszę się ewakuować.

Czerwona flaga – potrzebuję pomocy medycznej.

Niebieska flaga – potrzebuję żywności i wody.

Flaga może być zrobiona np. z ubrań.

Długotrwały brak prądu (blackout)

Brak prądu – spowodowany katastrofą naturalną lub celowym działaniem – może potrwać nawet kilka dni. Stracisz wówczas dostęp do wody, ogrzewania, internetu i telefonu oraz możliwość płacenia kartą.