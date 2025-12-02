Jak polskie firmy mogą podbić NATO? Klucz do sukcesu w technologiach obronnych

Polskie firmy technologiczne coraz częściej dostrzegają potencjał współpracy z NATO, zarówno w obszarze technologii dual-use, jak i w wyspecjalizowanych segmentach cyber, autonomy, sensorów czy infrastruktury krytycznej. Coraz częściej pojawia się jednak to samo pytanie: mamy ambicje i technologie – ale którą ścieżką wejść?

Paradoksalnie, to nie technologia bywa największym wyzwaniem, lecz wybór właściwego sposobu dotarcia do struktur NATO. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy:

lepiej aplikować przez akceleratory (np. DIANA),

szukać wejścia poprzez partnerów lub integratorów,

czy od razu kierować ofertę w stronę przetargów NATO.

ForePrime, firma doradczo-operacyjna działająca na styku defence, dual-use i technologii zaawansowanych, od wielu miesięcy prowadzi rozmowy i pracuje z firmami, które przygotowują się do takiej ekspansji. Jak podkreśla Bartłomiej Ziółkowski, Fractional CTO & NATO Engagement Advisor w ForePrime, a wcześniej uczestnik programów modernizacyjnych NATO o wartości ponad €300M:

„Wejście we współpracę z NATO nie jest procesem niejawnych drzwi – ale wymaga świadomości, jak NATO ocenia rozwiązania, jak prowadzić dialog i kiedy skorzystać ze wsparcia partnerów. Wiele firm zatrzymuje się na błędnych założeniach, zanim jeszcze rozpoczną rozmowę.”

Aby uporządkować wiedzę i ułatwić polskim przedsiębiorcom rozeznanie w ścieżkach, ForePrime organizuje 16 grudnia o 10:00 zamknięte, 45-minutowe spotkanie online pt. „Jak wejść do NATO? Program DIANA, partnerstwa czy bezpośrednia ścieżka?”.

W spotkaniu weźmie udział także Szymon Struszyński – przedstawiciel FORT Kraków DIANA Accelerator Poland, który wniesie do rozmowy perspektywę polskiego hubu akceleracyjnego działającego w sieci DIANA oraz doświadczenia z pracy z dual-use founderami.

Podczas rozmowy eksperci pokażą, jak NATO ocenia technologie i zespoły, jak podejść do pierwszych kontaktów ze strukturami Sojuszu oraz w jaki sposób dobrać ścieżkę — przez DIANA, partnera integracyjnego lub bezpośrednio. Omówione zostaną także najczęstsze pułapki, na które natrafiają polskie firmy, oraz kierunki technologiczne, które NATO traktuje jako kluczowe w nadchodzących latach.

Spotkanie odbędzie się wyłącznie na żywo – bez nagrywania, aby umożliwić otwartą rozmowę, wymianę doświadczeń i zadawanie pytań, które zwykle nie padają w publicznej przestrzeni.

ForePrime podkreśla, że nadszedł moment, w którym polska myśl inżynieryjna – od autonomy, przez sensing, aż po power systems i cybersecurity, może coraz częściej znajdować zastosowanie także we współpracy międzynarodowej w ramach struktur NATO.

Udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.Link do zapisów: webinar.foreprime.co