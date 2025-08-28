Poradnik Bezpieczeństwa dla Polaków. MON: to "fundament budowania odporności społeczeństwa"

MON zaprezentowało „Poradnik bezpieczeństwa”, który ma trafić do każdego polskiego domu, by zwiększyć odporność społeczeństwa.

Publikacja zawiera instrukcje, jak przygotować się i reagować na różne sytuacje kryzysowe, od klęsk żywiołowych po zagrożenia wojenne.

Poradnik jest już dostępny online.

"Poradnik Bezpieczeństwa" podpowie Polakom, jak zachować się w sytuacji kryzysowej

"Poradnik Bezpieczeństwa", jak wyjaśniło Ministerstwo Obrony Narodowej, "stanowi fundament budowania odporności społeczeństwa". Jego zasadniczym celem poradnika jest przygotowanie polskiego społeczeństwa na różne sytuacje kryzysowe. Zamieszczono w nim jasne instrukcje dotyczące m.in. tego, jak przygotować siebie, rodzinę, dom, swoje najbliższe otocznie na kryzys oraz jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Opisy połączone są z ilustracjami, które ułatwiają przyswojenie i zapamiętanie treści zawartych w dokumencie. W głównej części publikacji zawarto 3 obszary: Przygotowanie, Reagowanie oraz Plan na kryzys. "Dzięki temu, poradnik umożliwia odbiorcy przejść oraz przeprowadzić rodzinę przez kryzys – już od fazy przygotowania, aż do właściwego zareagowania i przetrwania".

"To jest jedno z podstawowych działań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa – zapewnienia jakości, stabilności i dobrostanu życia naszych obywateli, naszych rodaków. To jest wielka sprawa, bo bez udziału i świadomości społecznej nie ma bezpiecznej Polski. Nasz rząd, nasza koalicja określiła trzy priorytety budowy bezpieczeństwa: silną armię, silne sojusze i silne społeczeństwo. I w tym aspekcie silnego społeczeństwa dzisiaj się spotykamy" - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister Obrony Narodowej podkreślił, że "Poradnik Bezpieczeństwa" trafi do każdego domu, a już teraz jest dostępny do pobrania w PDF-ie, do wydrukowania, do korzystania w wersji elektronicznej na stronach internetowych. Dokument będzie też rozpowszechniany w wersji wydrukowanej alfabetem Braille’a. Jest również dostępny w innych językach.

"Poradnik zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. To nie chodzi tylko i wyłącznie o najtrudniejszą sytuację – czas wojny – ale też o huragany, klęski żywiołowe, powodzie, pożary, o momenty zagrożeń terrorystycznych, o sytuacje, w których musimy się ewakuować, musimy podjąć decyzję o opuszczeniu naszego domu" - dodał wicepremier. "To wielki dzień. Nigdy wcześniej nie zebrano w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób reagować na sytuacje kryzysowe. Ten poradnik jest elementem budowania społecznej odporności na niebezpieczeństwo" - zwrócił z kolei uwagę Marcin Kierwiński.

Podpowiedzi na sytuacje kryzysowe

We wstępie dokumentu zaznaczono, że w ciągu ostatnich lat zagrożenie wobec Polski znacząco wzrosło. Mowa tutaj przede wszystkim o takich kwestiach jak dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaż czy dywersja, które są wykorzystywane do destabilizacji państwa. Dodatkowo za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Wzrasta też ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych. Rząd dostrzegł te wyzwania i dlatego opracował "Poradnik Bezpieczeństwa".

W "Poradniku Bezpieczeństwa", oprócz wspomnianych już wcześniej kwestii, można znaleźć podpowiedzi związane m.in. z sygnałami alarmowymi i komunikatami ostrzegawczymi, ewakuacją, zachowaniem bezpieczeństwa w tłumie, schronieniach, pożarach, powodziach, sytuacjach trwałego braku dostępu prądu, czyli tzw. blackoutu, ataków z powietrza, zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych, niepokojących zachowaniach, zagrożeniach terrorystycznych, zagrożeniach cyfrowych, pierwszej pomocy, czy higieny w kryzysie. Dokument przypomina również najważniejsze numery alarmowe i podpowiada, jak wezwać pomoc oraz, gdzie szukać wsparcia w sytuacjach kryzysowych.