USA inwestują miliardy w obronę. Produkcja pocisków PAC-3 MSE potroi się do 2030 roku

Rząd Stanów Zjednoczonych, realizując Strategię Transformacji Zakupów Departamentu Wojny, przyznał firmie Lockheed Martin kolejną transzę finansowania. Ta umowa typu Undefinitized Contract Action (UCA) o wartości do 53,86 mld dolarów jest przeznaczona na produkcję pocisków przechwytujących PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE). Wcześniejszy kontrakt UCA z kwietnia, o wartości 4,7 mld dolarów, był przeznaczony na pierwszy rok realizacji, co oznacza, że łączna wartość wieloletniego kontraktu wzrosła do imponujących 58,62 mld dolarów.

Nowe finansowanie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości amerykańskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Pozwoli ono Lockheed Martin na znaczące przyspieszenie tempa produkcji pocisków PAC-3 MSE, a co więcej – na potrojenie mocy produkcyjnych do końca 2030 roku. Jest to również impuls dla lokalnej gospodarki, ponieważ wsparcie umożliwi zwiększenie zatrudnienia o 50 proc. – z 1 200 do około 1 850 pracowników – w zakładzie w Camden, Arkansas, gdzie odbywa się końcowy montaż tych zaawansowanych pocisków.

Dlaczego PAC-3 MSE jest tak ważny?

PAC-3 MSE ugruntował swoją pozycję jako najbardziej zaawansowany pocisk przechwytujący do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, potwierdzając swoją skuteczność w działaniach operacyjnych. W obliczu rosnącego zapotrzebowania ze strony Stanów Zjednoczonych oraz państw sojuszniczych, Lockheed Martin już wcześniej podjął kroki w celu zwiększenia swoich zdolności produkcyjnych. Przyznanie wieloletniego kontraktu jest jasnym sygnałem wspólnego zaangażowania Departamentu Wojny i Lockheed Martin we wzmacnianie tzw. „Arsenału Wolności” oraz przyspieszenie dostaw najbardziej zaawansowanych zdolności obrony powietrznej.

Model wieloletnich zamówień, jak podkreślają eksperci, jest niezwykle korzystny. Pozwala on firmom takim jak Lockheed Martin na rozbudowę potencjału produkcyjnego, wzmacnianie amerykańskiej bazy przemysłu obronnego i szybsze dostarczanie pocisków przechwytujących siłom zbrojnym.

„Dzisiejsza decyzja przekuwa plany w konkretne działania. Zapewnia przemysłowi długoterminową przewidywalność zamówień potrzebną do budowy odpornego łańcucha dostaw, zwiększania skali produkcji oraz dostarczania naszym żołnierzom kluczowych zdolności w tempie odpowiadającym współczesnym wyzwaniom” – powiedział Michael P. Duffey, Podsekretarz Departamentu Wojny ds. Zakupów i Utrzymania.

Jim Taiclet, prezes i dyrektor generalny Lockheed Martin, dodał: „To moment, który zdarza się raz na pokolenie. Działamy w tempie właściwemu czasowi wojny, aby dostarczyć Arsenał Wolności”. Podkreślił również, że Lockheed Martin konsekwentnie inwestuje w rozwój zakładów, zwiększanie zatrudnienia i modernizację infrastruktury, wspierając tym samym transformację systemu pozyskiwania uzbrojenia realizowaną przez rząd.

Inwestycje w przyszłość amerykańskiego przemysłu obronnego

To znaczące finansowanie jest częścią szerszej reformy zakupów uzbrojenia. Lockheed Martin jest pierwszą firmą w branży, która ogłosiła zawarcie umowy ramowej i znalazła się wśród pierwszych przedsiębiorstw, które otrzymały kontrakt w ramach Strategii Transformacji Zakupów Departamentu Wojny. Jest to już drugi duży kontrakt wieloletni przyznany spółce w nowym modelu zakupowym Departamentu Wojny – po umowie o wartości 35 mld dolarów na zwiększenie produkcji pocisków systemu THAAD (Terminal High Altitude Air Defense).

Do 2030 roku Lockheed Martin planuje zainwestować od 8 do 9 mld dolarów w modernizację ponad 20 zakładów produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych oraz zwiększenie produkcji amunicji. W tym roku rozpoczęto już budowę dwóch nowych obiektów: Munitions Production Center Building 47 w Troy w stanie Alabama, który będzie wspierał program THAAD oraz przyszły Next-Generation Interceptor, a także Munitions Acceleration Center w Camden, Arkansas, przeznaczonego do zwiększenia produkcji PAC-3. Ta strategia inwestycyjna ma na celu nie tylko zaspokojenie bieżących potrzeb obronnych, ale także przygotowanie na przyszłe wyzwania i utrzymanie przewagi technologicznej.

Sprawdzona technologia w działaniu

Technologia PAC-3 MSE jest sprawdzona i niezawodna. Zapewnia precyzyjną ochronę przed stale ewoluującymi zagrożeniami ze strony pocisków i środków napadu powietrznego. Jej skuteczność została potwierdzona podczas operacji Epic Fury, działań prowadzonych w Ukrainie oraz misji realizowanych na całym świecie. System osiągał wyniki przewyższające wymagania specyfikacji, skutecznie chroniąc kluczową infrastrukturę i inne strategiczne zasoby. Inwestycje w rozwój i produkcję tych pocisków to zatem inwestycja w bezpieczeństwo i stabilność globalną.

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