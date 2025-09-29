Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. Co dalej z dokumentem?

W poniedziałek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował doniesienia dotyczące Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej szef BBN Sławomir Cenckiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki podziela stanowisko swojego poprzednika, prezydenta Andrzeja Dudy, o odmowie podpisania przygotowanej przez rząd Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród zastrzeżeń wymieniono niedoszacowanie ryzyka związanego z pełnoskalową agresją ze strony Rosji.

Strategia wypracowana z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego została w pełni zaakceptowana przez poprzednie kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN). Jako dowód wskazał na jedno z posiedzeń Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego komitet, w obecności przedstawicieli BBN, pozytywnie zaopiniował dokument.

Co więcej, jak mówił szef MON, były szef BBN, generał Dariusz Łukowski, został zaproszony na posiedzenie Rady Ministrów, gdzie rząd jednogłośnie przyjął strategię. „Generał, w imieniu BBN, ale działając w imieniu prezydenta (…) poparł strategię bezpieczeństwa” – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Premier Kosiniak-Kamysz na konferencji Portalu obronnego Bezpieczeństwo na Bałtyku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wicepremier zaznaczył również, że strategia została wypracowana na podstawie dokumentów i założeń przekazanych wcześniej przez prezydenta Andrzeja Dudę. „(przyp. red. Dokument) Wynika z uwspólnionej strategii wszystkich resortów, różnych środowisk, ale wiodącą rolą w kreowaniu było to, co dostaliśmy od prezydenta Dudy i jego administracji” – powiedział szef MON.

„Bardzo mnie dziwi zanegowanie prezydenta Andrzeja Dudy przez obecne Biuro Bezpieczeństwa Narodowego” – stwierdził wicepremier, dodając, że „to nie jest dobra sytuacja”.

Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak we wpisie na platformie X napisał, że Polska potrzebuje nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, która będzie aktualna i uwzględni realne zagrożenia ze strony Rosji.

"Projekt przedstawiony przez rząd nie uzyskał akceptacji ani prof. Cenckiewicz ani prezydenta Nawrockiego. MON nie doszacował zagrożenia rosyjskiego ani realnych źródeł presji migracyjnej. Totalnie skandaliczne i krótkowzroczne są zapisy dotyczące polityki klimatycznej, wpływu człowieka na środowisko i ETS2. Wojsko ma być skuteczne i silne, a nie ekologiczne! W konsekwencji wciąż nie wydany został Program Rozwoju Sił Zbrojnych czyli najważniejszy dokument w zakresie programowania Wojska Polskiego. Składam wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej z udziałem ministra Kosiniaka-Kamysza, który musi wytłumaczyć się z tych skandalicznych zaniedbań i błędów".

Potrzebujemy Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, która jest aktualna i uwzględniająca realne zagrożenia ze strony Rosji. Projekt przedstawiony przez rząd nie uzyskał akceptacji ani prof. @Cenckiewicz ani prezydenta @NawrockiKn. @MON_GOV_PL nie doszacował zagrożenia rosyjskiego…— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 29, 2025

Kluczowe założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

W lipcu br. Rada Ministrów przyjęła Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, która jest cyklicznym dokumentem współtworzonym z BBN i stanowi kierunkowy drogowskaz dla wszystkich instytucji państwowych. Poprzednia wersja dokumentu pochodziła z 2020 roku.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) podała, że jednym z najważniejszych założeń strategii są interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa, które obejmują:

Zachowanie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Zachowanie systemu demokratycznego, tożsamości i dziedzictwa narodowego.

Istnienie porządku międzynarodowego opartego na współpracy i poszanowaniu prawa, dającego gwarancje bezpiecznego rozwoju Polski.

Istnienie korzystnych warunków do trwałego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, a także do ochrony środowiska naturalnego.

Podczas prac nad strategią, w lipcu 2024 roku, BBN opublikowało rekomendacje prezydenta Dudy. Wskazał on wówczas wśród strategicznych celów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego m.in.: