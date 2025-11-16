Zagrożenia dla Kanady: Rosyjskie intrygi, irańskie represje i radykalizacja młodych – co ujawnia kanadyjski wywiad?

Jednym z najbardziej palących problemów, na które zwrócił uwagę dyrektor kanadyjskiego wywiadu CSIS Dan Rogers, jest radykalizacja młodych ludzi. Z danych przedstawionych w Ottawie wynika, że ekstremizm religijny, ideologiczny i polityczny staje się coraz większym zagrożeniem. Szczególnie niepokojący jest fakt, że „co dziesiąte dochodzenie CSIS związane z terroryzmem obejmuje przynajmniej jedną osobę poniżej 18 roku życia”.

Rogers podkreślił, że ekstremistów motywuje „rosnąco różnorodny, często osobisty, zestaw ekstremistycznych poglądów, w tym ksenofobia, akceleracjonizm, nihilizm, antysemityzm, mizoginia, skrajne interpretacje religii”. Te poglądy są często wzmacniane przez treści dostępne w internecie, które promują przekonanie, że „przemoc jest usprawiedliwiona, by osiągnąć cele”. Wydarzenia polaryzujące społeczeństwa i „powodujące, że tracą nadzieję na przyszłość” stanowią dodatkową inspirację dla tych grup. Kanadyjski wywiad stawia sobie za cel monitorowanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się tych szkodliwych ideologii, chroniąc przede wszystkim najmłodszych obywateli przed ich zgubnym wpływem.

Rosyjskie intrygi gospodarcze i wsparcie dla działań wojennych

Kanadyjski wywiad aktywnie przeciwdziała próbom ingerencji wrogich państw w gospodarkę kraju. Dan Rogers ujawnił, że w minionym roku CSIS zablokował rosyjskie próby kupowania kanadyjskich technologii, towarów i firm. Działania te miały na celu ominięcie międzynarodowych sankcji i wspieranie rosyjskich działań wojennych. Jak wyjaśnił Rogers, technologie i towary „są przekazywane do Rosji za pośrednictwem złożonego systemu spółek fasadowych rozsianych po całym świecie”. Po dotarciu do Rosji, „te kanadyjskie towary są używane do wspierania wojskowych działań Rosji w Ukrainie i gdzie indziej”.

CSIS aktywnie informuje kanadyjskie firmy o potencjalnych zagrożeniach, ostrzegając je przed rzekomo europejskimi podmiotami, które w rzeczywistości działają na zlecenie Rosji. Dzięki tym ostrzeżeniom, wiele kanadyjskich firm zablokowało podejrzane transakcje i zadeklarowało dalszą współpracę z wywiadem. Te działania są kluczowe dla ochrony interesów gospodarczych Kanady i zapobiegania wspieraniu agresji wojskowej.

Arktyka: Rosnące zagrożenie strategiczne i obce wpływy

Kanadyjski wywiad bacznie obserwuje rosnące zagrożenia dla kanadyjskiej Arktyki. Region ten staje się obszarem zwiększonego zainteresowania strategicznego wielu państw, w tym Chin, które „starają się tam zająć strategiczne pozycje”. Dodatkowo, Rosja utrzymuje w Arktyce znaczną obecność wojskową i jest postrzegana jako kraj agresywny. Dan Rogers podkreślił, że „Oba te kraje i inne interesują się poważnie naszą Arktyką i tymi, którzy mają wpływ lub rozwijają jej gospodarczy lub strategiczny potencjał”.

W odpowiedzi na te wyzwania, CSIS wspiera lokalne społeczności inuickie i rządy, pomagając im w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących współpracy z zagranicznymi inwestorami. Celem jest ochrona suwerenności Kanady w Arktyce i zapobieganie niepożądanym wpływom zewnętrznym, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu i interesom kraju w tym strategicznie ważnym regionie.

Irańskie represje, dezinformacja i cyberataki: Hybrydowe zagrożenia

W ostatnich miesiącach kanadyjski wywiad skutecznie zapobiegł działaniom Iranu, który próbował „uciszać krytyków” na terenie Kanady. Dan Rogers ujawnił, że te próby niosły ze sobą „potencjalnie śmiertelne zagrożenia”, co podkreśla determinację Iranu w dążeniu do eliminowania opozycji również poza swoimi granicami.

Oprócz tego, szef CSIS zwrócił uwagę na dezinformację i próby manipulacji informacją. Wskazał, że coraz więcej danych o Kanadyjczykach znajduje się „w rękach obcych rządów i korporacji pozostających w ich jurysdykcji”. Ta sytuacja stwarza ryzyko, że obce kraje mogą „zdecydować się działać przeciw interesom Kanady z wykorzystaniem nowych sposobów przekształcenia danych i informacji w broń”.

Rogers podkreślił również narastającą współpracę wrogich państw z przestępczością. „Zagrożenie wrogimi operacjami hybrydowymi i cyberatakami nadal rośnie, a powiązania między grupami kryminalnymi i podmiotami państwowymi stanowią wyzwanie dla tradycyjnych definicji i komplikuje nasze możliwości reakcji” – podsumował. Te hybrydowe zagrożenia wymagają od kanadyjskiego wywiadu ciągłego dostosowywania strategii i metod działania, aby skutecznie chronić bezpieczeństwo narodowe.