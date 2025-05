Kanada będzie bardziej obecna w Arktyce. Intensywne treningi i zaproszenie dla sojuszników

Spis treści

Intensywne treningi w Arktyce. Kanada zwiększa obecność wojskową

W szkoleniu żołnierzy będzie uwzględnianych więcej i bardziej zróżnicowanych elementów – powiedział publicznemu nadawcy CBC generał Steve Boivin. Zaznaczył, że chodzi zarówno o wojska lądowe, jak i marynarkę wojenną oraz lotnictwo. „Chcemy być w Arktyce niemal na stałe” - powiedział Boivin.

Dodał, że chodzi o wydłużenie okresu ćwiczeń z sześciu do nawet ponad 10 miesięcy w roku, a częścią kanadyjskiego planu jest zaproszenie sojuszników do udziału w ćwiczeniach „kiedy to będzie miało sens”. Już w lutym br. w ramach ćwiczeń, określanych jako Operacja Nanook, brało udział 450 kanadyjskich żołnierzy oraz 110 żołnierzy z Belgii, Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA.

Inwestycje w Arktykę. 420 mln dolarów na wzmocnienie obecności

Według CBC, do budżetu kanadyjskiej armii dodano 420 mln dolarów kanadyjskich (CAD) właśnie na zwiększenie obecności w Arktyce.

W nowym rządzie premiera Marka Carneya, zaprzysiężonym we wtorek, jest minister ds. spraw Północy i Arktyki Rebecca Chartrand, która jest również odpowiedzialna za działanie rządowej agencji rozwoju kanadyjskiej Północy.

Arktyka priorytetem Kanady. Potwierdzenie suwerenności i wzmocnienie gospodarki

Rząd Kanady w ciągu minionych kilkunastu lat zaczął podkreślać znaczenie Arktyki. Pierwszym regionem Kanady, który premier Mark Carney odwiedził po zaprzysiężeniu 14 marca br., jeszcze przed wyborami 28 kwietnia, była właśnie kanadyjska Północ, bezpośrednio po powrocie z rozmów w Paryżu i Londynie. Carney był w Iqualuit, stolicy terytorium Nunavut, celem było potwierdzenie kanadyjskiej suwerenności w Arktyce i rozmowy o lokalnych potrzebach, w tym - o wzmocnieniu lokalnej gospodarki. Carney poinformował wówczas, że Kanada i Australia zainwestują w radarowy system dalekiego zasięgu w Arktyce. Rząd federalny przeznaczy ponad 6 mld dolarów kanadyjskich na budowę tego systemu.

Carney zwrócił wówczas uwagę, że sytuacja na świecie się zmienia i „nasi przeciwnicy czują się ośmieleni”, zaś wartości wyznawane przez Kanadę będą kwestionowane, zmienia się także sytuacja w USA. Jednak „Kanada jest i zawsze będzie krajem Arktyki” - podkreślił premier.

Przejście Północno-Zachodnie. Kanadyjski akwen i umocnienie suwerenności

Odpowiadając na pytania dziennikarzy o plany USA dotyczące Arktyki oraz kwestionowanie kanadyjskiej suwerenności na obszarze Przejścia Północno-Zachodniego, które w związku ze zmianami klimatu może stać się dogodne dla żeglugi, Carney dodał, że „Przejście Południowo-Zachodnie - to kanadyjski akwen, musimy podjąć kroki, by umocnić tę suwerenność”.

Arktyka a polityka zagraniczna Kanady. Rosja największym wyzwaniem

Kanadyjska Arktyka - to ok. 40 proc. terytorium całej Kanady i właśnie tam przebiega ponad 70 proc. kanadyjskiej linii wybrzeża. Poprzedni rząd, premiera Justina Trudeau, na początku grudnia ub.r. ogłosił zasady kanadyjskiej polityki zagranicznej w Arktyce. Za największe wyzwanie uznano Rosję i ryzyko siłowego naruszania granic; podkreślono, że Arktyka przestała być rejonem spokojnym i bez napięć.

W kwietniu ub.r. Ottawa przedstawiła nową strategię obrony, zgodnie z która Kanada wyda na obronność ponad 8 mld CAD w ciągu najbliższych pięciu lat. W ciągu 20 lat wydatki wyniosą 73 mld dolarów kanadyjskich i zwiększy się obecność wojskowa w Arktyce.