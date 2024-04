Kanada przeznaczy więcej na obronność. Publikuje nową strategię obrony

"Chodzi o ochronę naszych wartości, suwerenności oraz naszej Północy" - oświadczył premier Justin Trudeau podczas konferencji prasowej w lotniczej bazie wojskowej Trenton. Podkreślił, że w związku ze zmianami klimatu topnieją lody Arktyki, a „Przejście Północno-Zachodnie może stać się najlepszą drogą dla okrętów między Europą a Azją do 2050 roku. To tylko 26 lat”. Właśnie w kontekście nadchodzących zmian w Arktyce Trudeau ogłosił łączną kwotę wydatków na obronność, wynoszącą 73 miliardy CAD w ciągu 20 lat, w tym 8,1 mld CAD w ciągu najbliższych 5 lat.

Dokument zaprezentowany przez premiera Trudeau i ministra obrony Billa Blaira wskazuje na Chiny i Rosję jako główne źródło przyszłych zagrożeń. "Nowa geografia rosyjskich zagrożeń podważa nasze zdolności wsparcia sojuszników w Europie z silnej pozycji" - napisano w strategii. "Nasza obrona w Arktyce będzie bardziej istotna niż kiedykolwiek" - podkreślono, wskazując na wzmacnianie przez Rosję obecności wojskowej na Północy. Stwarza wyzwanie dla NATO, ponieważ kanadyjska Północ to jednocześnie zachodnia i północna flanka Sojuszu. Premier Trudeau podkreślił też, że strategia obronna Kanady musi jednocześnie przynosić korzyści mieszkającej tam od tysiącleci rdzennej ludności.

"Charakter wojny się zmienia (...). Autokratyczne państwa rzucają wyzwanie międzynarodowemu porządkowi, dzięki któremu Kanada jest bezpieczna i żyje w dobrobycie" - podkreślono w dokumencie. Strategia obronna została też przedstawiona jako forma inwestycji i wsparcie dla powstawania nowych miejsc pracy.

Pierwsze z wymienianych w strategii wydatków to „zapewnienie suwerenności Kanady w Arktyce i regionach Północy”. Zapowiedziano zarówno inwestycje w środki nadzoru na lądzie, wodzie i w powietrzu. 1,4 mld CAD zostanie wydatkowane na system czujników do nadzoru na wodach oceanu, 18,4 mld na nowe helikoptery, zaś 218 mln CAD na tzw. huby operacyjne na Północy.

Na flotę wojenną przeznaczono 9,9 mld CAD, 5,5 mld CAD na odporny na zakłócenia system komunikacji satelitarnej rozwijany we współpracy z sojusznikami z NATO. 2,8 mld CAD przeznaczonych zostało na finansowanie cyberoperacji, a 2,7 mld CAD na pociski dalekiego zasięgu. Wzmocnione zostanie kanadyjskie lotnictwo wojskowe, strategia przewiduje też zwiększenie wydatków na personel i specjalistów, jak i wsparcie dla rodzin wojskowych.

Kolejna część strategii to rozbudowa przemysłu obronnego. 10,2 mld CAD zostanie przeznaczone na infrastrukturę wojskową, w tym bazy treningowe, 9,5 mld CAD na stworzenie strategicznej rezerwy amunicji i pocisków oraz zwiększenie produkcji amunicji w Kanadzie. Na 9 mld CAD opiewają zamówienia na wyposażenie dla wojska.

Zwiększone wydatki na obronność znajdą się w tegorocznym budżecie, który będzie złożony w parlamencie 16 kwietnia. Wśród powiązanych ze strategia obronną wydatków premier Trudeau wymienił też w poniedziałek zapowiedziane już w niedzielę 2,4 mld CAD na inwestycje w sektorze technologicznym na rozwój sztucznej inteligencji (AI), w tym, na utworzenie instytutu bezpieczeństwa rozwoju technologii AI w Kanadzie.

Według rządowych wyliczeń, relacja wydatków na obronność w stosunku do PKB wzrośnie do 1,76 proc. w ciągu pięciu lat, co jest „znaczącym krokiem w stronę osiągnięcia 2 proc. zobowiązania w ramach NATO” - czytamy w rządowym komunikacie. Obecnie Kanada wydaje na obronność w relacji do PKB prawie 1,4 proc. Premier przypomniał, że gdy liberałowie wygrali wybory w 2015 r., pod rządami konserwatystów Kanada wydawała na obronność ok. 1 proc. PKB.

„Nasza Północ, silna i wolna (Our North, Strong and Free) - tak rząd zatytułował zaktualizowaną strategię obronną Kanady. To bezpośrednie nawiązanie do kanadyjskiego hymnu, który zaczyna się od słów „O Canada, Our home and native land!” (O Kanado! Nasz domu i rodzinny kraju). Czwarty wers mówi właśnie o „Prawdziwej Północy” silnej i wolnej (The True North strong and free).

PAP