Na dostawcę wielozadaniowych samolotów do tankowania w locie i transportu Airbus został wybrany w wyniku otwartego procesu przetargowego w kwietniu 2021 roku. Od tego czasu trwały negocjacje. Europejski koncern uznany został wtedy za jedynego kwalifikującego się dostawcę następców używanych przez Kanadę 5 maszyn CC-150 Polaris, czyli Airbus A310 MRTT. Kanadyjskie Polarisy służą do operacji tankowania w powietrzu, transportu sprzętu i ludzi, ewakuacji medycznych, a także przewozu urzędników rządowych. Są więc eksploatowane dość intensywnie i biorą udział w wielu działaniach sojuszniczych Kanady w ramach NATO.

Rząd Kanady zlecił firmie Airbus Defence and Space w ramach programu STTC (Strategic Tanker Transport Capability) dostawę czterech nowo zbudowanych samolotów A330 (MRTT) które powstaną we francuskiej Tuluzie oraz konwersję pięciu używanych A330-200. Tego typ przebudowę realizują hiszpańskie zakłady koncernu w Getafe. Zawarta właśnie umowa jest warta około 3 miliardów dolarów kanadyjskich, czyli 2,1 miliarda euro (bez podatków). Pierwszy CC-330 Husky ma zostać dostarczony do Kanady w 2027 r.

Kanadyjskie A330 MRTT zostaną wyposażone w sztywny przewód paliwowy pod kadłubem i podskrzydłowe zasobniki z przewodami elastycznymi, środki cyberbezpieczeństwa i samoobrony. Każdy z nich można będzie zamienić w maszynę Medevac z pomocą zamówionych w pakiecie zestawów Airbus Medical Evacuation Kit, składających się z 2 stanowisk do intensywnej terapii i dodatkowych noszy dla pacjentów. Zawarty kontrakt obejmuje pełen zestaw usług szkoleniowych, w tym dostawę pełnego symulatora lotu (FFS), do przygotowania i utrzymania gotowości załóg lotnictwa Sił Zbrojnych Kanady.

Dotąd 76 egzemplarzy samolotu A330 MRTT zamówiło 15 krajów z całego świata, w tym większość członków NATO. Oznacza to, że poza USA zdobyły one 90 procent udziału w światowym rynku wielozadaniowych tankowców. Dotąd samoloty powstawały od podstaw, ale w czasie pandemii podjęto decyzję o uruchomieniu również konwersji używanych, cywilnych A330 na samoloty tankowce-transportowce. Pierwsze zamówienie złożyła Hiszpania, która odkupiła używane maszyny od krajowego przewoźnika. Przebudową zajmują się zakłady Getafe w centralnej Hiszpanii.

Maszyny Airbus MRTT jak łatwo zgadnąć bazują na popularnym szerokokadłubowym samolocie pasażerskim Airbusa A300 i mogą zabrać na pokład do 300 żołnierzy lub 45 ton ładunku, oprócz pełnych zbiorników paliwa mieszczących 111 ton nafty lotniczej. Samolot dysponuje jednym umieszczony pod ogonem bomem sztywnym do podawania paliwa z większą prędkością, umożliwiającym tankowanie np. innych A330 MRTT, F-35A czy F-16. Równocześnie z dwóch gondolami podskrzydłowych rozwijane są miękkie przewody zakończone charakterystycznym koszem, stosowane do tankowania większości samolotów europejskiej konstrukcji, ale też np. FA-50 czy F-35B/C.