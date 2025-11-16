Pekin grzmi po decyzji Pentagonu. 330 mln dolarów na sprzedaż komponentów do myśliwców Tajwanu

2025-11-16 12:00

Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż komponentów do myśliwców o wartości 330 milionów dolarów dla Tajwanu. Decyzja ta, pierwsza za prezydentury Donalda Trumpa, ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych wyspy w obliczu rosnącej presji ze strony Chin. Pekin stanowczo sprzeciwia się transakcji, uznając kwestię Tajwanu za "czerwoną linię" w stosunkach chińsko-amerykańskich.

Zgodnie z komunikatem Pentagonu, „Proponowana sprzedaż zwiększy zdolność odbiorcy do odparcia bieżących i przyszłych zagrożeń poprzez utrzymanie gotowości bojowej floty F-16 i C-130 oraz innych maszyn”. Ta transakcja jest kluczowa dla Tajwanu, który regularnie mierzy się z naruszeniami swojej przestrzeni powietrznej i wód przez chińską armię. Władze wyspy określają te działania jako "szarą strefę", mającą na celu wywieranie presji bez przekraczania progu wojny. Ministerstwo obrony Tajwanu przewiduje sfinalizowanie sprzedaży w ciągu miesiąca, co ma wzmocnić zdolność wyspy do reagowania na te incydenty.

Reakcja Chin i "czerwona linia"

Decyzja USA spotkała się z ostrą reakcją Pekinu. Rzecznik MSZ w Pekinie Lin Jian podkreślił, że „Kwestia Tajwanu leży u podstaw fundamentalnych interesów Chin i stanowi absolutną czerwoną linię w stosunkach chińsko-amerykańskich”. Chiny, które uważają demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium, zapowiedziały podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu „zdecydowanej obrony swojej suwerenności, bezpieczeństwa narodowego i integralności terytorialnej”.

MSPO - Lockheed Martin/F-16

Zobowiązania USA wobec Tajwanu

Mimo braku formalnych stosunków dyplomatycznych, Stany Zjednoczone są prawnie zobowiązane do dostarczania Tajwanowi środków do obrony. Ta polityka jest elementem długotrwałej strategii USA w regionie, mającej na celu utrzymanie stabilności i równowagi sił. Prezydent Donald Trump wcześniej twierdził, że przywódca Chin Xi Jinping zapewnił go o braku inwazji na Tajwan podczas jego kadencji, jednak obecna transakcja może ponownie zaostrzyć napięcia.

Siły Powietrzne Tajwanu zakończyły w 2023 roku modernizację swojej starszej floty ponad 140 samolotów F-16A/B do wersji F-16V. Samoloty te są wyposażone w bardziej zaawansowaną awionikę, w tym radar APG-83 Scalable Agile Beam, system naprowadzania umieszczony na hełmie oraz inne systemy zarządzania lotem i walki elektronicznej. Program modernizacji rozpoczął się w 2016 r., a pierwszy ukończony samolot dostarczono pod koniec 2018 r. Peace Phoenix Rising to największy program modernizacji F-16 FMS od czasu wprowadzenia F-16 do Sił Powietrznych USA w 1979 roku. Tajwan kupił 150 samolotów F-16A/B w 1992 roku.

Można domniemywać, że w przyszłości Republika Chińska będzie nadal zamawiać F-16, ponieważ innej alternatywy zasadzie nie ma. W przeszłości Tajwan był nawet zainteresowany F-35, ale nie dostał zgody na taką sprzedaż z powodu obaw, że samolot wpadnie z ręce Chin. Nowe F-16 wesprą i zastąpią używane dotychczas samoloty Mirage 2000D i F-5 Tiger.

Tajpej dysponuje prawie 300 samolotami czterech typów: F-5 Tiger, Dassault Mirage 2000D, F-16 Fighting Falcon i F-CK-1 Ching-Kuo. 

