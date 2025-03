Tajwan w końcu się doczekał. Pierwszy F-16 dostarczony

W końcu! Tak można podsumować przekazania pierwszego samolotu F-16C/D Block 70 dla Republiki Chińskiej w fabryce Lockheed Martin w Greenville w Karolinie Południowej. Po długim oczekiwaniu związanym z opóźnieniami w łańcuchach dostaw z powodu pandemii COVID-19, ale także opóźnień związanych z przeniesieniem linii produkcyjnej F-16 z Fort Worth do Greenville (co opóźniło termin o co najmniej dwa lata) pierwszy F-16 z zamówionych 66 sztuk dla Tajwanu został zaprezentowany. Według wcześniejszych doniesień, pierwsze samoloty miały zostać dostarczone w 2024 r. Zaprezentowanie pierwszego F-16 dla Tajwanu sprawia, że staje się czwartym odbiorcą wariantu F-16 Block 70/72, po Bahrajnie, Słowacji i Bułgarii.

W oficjalnej uroczystości przekazania samolotu wziął wiceminister obrony Tajwanu Po Horng-huei i przedstawiciel Tajwanu w Stanach Zjednoczonych Alexander Yui. W imprezie brał także udział kongresmen z partii Republikańskiej Williama Timmonsa, który na platformie X tak napisał:

„Jesteśmy dumni, że możemy być globalnym domem F-16 i wspierać tajwańskie zdolności obrony powietrznej” – napisał Timmons.

It was an honor to speak today at Lockheed Martin in Greenville for the F-16 Taiwan Delivery Ceremony.We are so proud to be the global home of the F-16 and to support Taiwan’s air defense capabilities. 🇺🇸 pic.twitter.com/pNsvnn81H5— Congressman William Timmons (@RepTimmons) March 28, 2025

Poza wpisem kongresmena nie ma jednak oficjalnego oświadczenia ze strony Lockheed Martin, Ministerstwa Obrony Tajwanu ani rządowych agencji prasowych, które zawierałoby więcej szczegółów na temat ceremonii.

Dostarczony samolot to dwumiejscowy model F-16D o numerze ogonowym 6831, pierwszy z 66 zaawansowanych myśliwców F-16V (Block 70) zamówionych przez Tajwan w ramach umowy z 2019 roku o wartości 8 miliardów dolarów zatwierdzonej przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Według tajwańskiego Ministerstwa Obrony Narodowej wszystkie samoloty mają zostać dostarczone do końca 2026 roku. Jak na razie żadna ze stron nie podała dokładnego harmonogramu podróży samolotu na Tajwan.

Po dostarczeniu wszystkich maszyn zostaną one rozmieszczone w bazie lotniczej Taitung we wschodnim Tajwanie. Nowe F-16 będą wykorzystywana przez 7 Skrzydło Myśliwców Taktycznych, nową jednostkę sił powietrznych. Tajwańscy piloci F-16 obecnie szkolą się w bazie sił powietrznych Luke w Arizonie. Według Taipei Times w styczniu prezydent William Lai poinformował podczas inspekcji jednostki, że dwie z trzech grup taktycznych zostały już obsadzone i czekają na dostawę samolotów.

Liberty Times informowała 10 marca, według słów ambasadora USA w Tajpej, że Stany Zjednoczone starają się przyspieszyć dostawy broni na Tajwan, co miało być następstwem niepokoju Republiki Chińskiej po tym jak USA wstrzymały w marcu pomoc dla Ukrainy.

„Aktywnie pracujemy nad przyspieszeniem terminów dostaw, zwłaszcza w odniesieniu do sprzętu związanego z wojną asymetryczną, gdyż jest to szczególnie istotne dla obronności Tajwanu” – powiedział Raymond Greene, dyrektor Amerykańskiego Instytutu na Tajwanie, w wywiadzie dla Liberty Times, gazety w Tajpej.

„Jeśli wojna na Ukrainie dobiegnie końca, oczekuje się, że ponownie skupimy się na potrzebach obronnych Tajwanu” – dodał w wywiadzie. Gazeta nie podała, kiedy przeprowadzono wywiad.

Mike Waltz, doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego, powiedział 14 stycznia, że ​​Trump zamierza zwiększyć tempo transferów sprzętu wojskowego i broni USA na Tajwan. Waltz powiedział: „Mamy ponad 20 miliardów dolarów zaległości, za które zapłacili, i musimy ciężko pracować, aby je uwolnić i sprawić, by dostali to, za co zapłacili, jako środek odstraszający”.

Siły Powietrzne Tajwanu zakończyły w 2023 roku modernizację swojej starszej floty ponad 140 samolotów F-16A/B do wersji F-16V. Samoloty te są wyposażone w bardziej zaawansowaną awionikę, w tym radar APG-83 Scalable Agile Beam, system naprowadzania umieszczony na hełmie oraz inne systemy zarządzania lotem i walki elektronicznej. Program modernizacji rozpoczął się w 2016 r., a pierwszy ukończony samolot dostarczono pod koniec 2018 r. Peace Phoenix Rising to największy program modernizacji F-16 FMS od czasu wprowadzenia F-16 do Sił Powietrznych USA w 1979 roku. Tajwan kupił 150 samolotów F-16A/B w 1992 roku.

Można domniemywać, że w przyszłości Republika Chińska będzie nadal zamawiać F-16, ponieważ innej alternatywy zasadzie nie ma. W przeszłości Tajwan był nawet zainteresowany F-35, ale nie dostał zgody na taką sprzedaż z powodu obaw, że samolot wpadnie z ręce Chin. Nowe F-16 wesprą i zastąpią używane dotychczas samoloty Mirage 2000D i F-5 Tiger.

Tajpej dysponuje prawie 300 samolotami czterech typów: F-5 Tiger, Dassault Mirage 2000D, F-16 Fighting Falcon i F-CK-1 Ching-Kuo.