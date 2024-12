Tajwan wita Abramsy. Pierwsza partia czołgów już dotarła

Ministerstwo Obrony Republiki Chińskiej na Tajwanie 16 grudnia podzieliło się na platformie X zdjęciami przybycia nowych zakupionych w Stanach Zjednoczonych czołgów M1A2T Abrams. Jak poinformowało ministerstwo obrony Tajwanu, czołgi M1A2 dotarły na Tajwan w niedzielę wieczorem (15 grudnia) i zostały przetransportowane do bazy szkoleniowej armii w Hsinchu, na południe od stolicy Tajpej. Jak podaje Focus Taiwan, 10 czołgów pozostanie w Dowództwie Szkolenia Wojsk Pancernych, a reszta zostanie rozmieszczona w dwóch brygadach pancernych w dystrykcie Linkou w Nowym Tajpej i mieście Hsinchu, aby pomóc w obronie północnej wyspy Tajwanu.

Abramsy w Poznaniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tajwan w 2019 roku, zamówił czołgi Abrams w liczbie 108 sztuk przeznaczając na ten zakup 2 mld USD. W 2001 r. administracja prezydenta USA George’a W. Busha odrzuciła prośbę Tajpej o zakup czołgów M1. Od 2010 roku Republika Chińska na Tajwanie rozpoczęła wysiłki, by powrócić do pomysłu nabycia Abramsów. Nadzieja na pozyskanie czołgów przyszła z administracją Donalda Trumpa, jednak dopiero pod koniec 2019 roku udało się uzyskać zgodę. Wcześniej Tajwan rozpoczął ambitny wysiłek, aby ulepszyć posiadane M60. Republika Chińska na Tajwanie pierwotnie planowała nabyć 200 nowych czołgów M1A2 potem planowano 120. Jednak z powodu ograniczeń finansowych zmniejszono swoje plany na 108 sztuk. Jak zwracają uwagę media zakupiony przez Tajwan czołg M1A2T to wariant M1A2SEPv3 pozbawiony pancerza specjalnego z wkładami ze zubożonym uranem.

Reszta zamówienia zgodnie z harmonogramem ma zostać dostarczona w 2025 r. - 42 sztuk i 2026 r. - 28 sztuk. Warto tutaj wspomnieć, że ostatnie dostawy czołgów amerykańskich na Tajwan miały miejsce w 1994 roku i dotyczyły dostaw czołgów M60A3 z nadwyżek armii USA po zimnej wojnie.

Obecnie tajwańskie siły pancerne składają się z około 1000 czołgów CM 11 Brave Tiger produkcji tajwańskiej oraz czołgów M60A3 produkcji amerykańskiej. Dla porównania Chiny posiadają 6900 czołgów, w tym prawie 4000 w pełni nowoczesnych.