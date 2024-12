Siły pancerne Republiki Chińskiej wzmocnią się. Tajwan spodziewa się pierwszej partii czołgów Abrams

Republika Chińska na Tajwanie w USA zamówiła znaczne ilości uzbrojenia w tym samoloty F-16V, na które nadal oczekuje oraz czołgi M1A2T Abrams, które mają przybyć w połowie grudnia. Co ciekawe we wrześniu tego roku, w mediach społecznościowych ukazało się nagranie ukazujące pociąg towarowy przewożący czołgi Abrams w pobliżu stacji kolejowej La Plata w stanie Missouri, transport kierował się w stronę Kansas City. Internauci dostrzegli, że były to czołgi M1A2T w kamuflażu innym niż używa armia USA, a mianowicie był to trójbarwny kamuflaż w kolorze zieleni.

Tajwan kupił w 2019 roku 108 czołgów M1A2T Abrams od USA za 1,24 mld USD. Według pierwotnego harmonogramu pierwsza partia 38 czołgów ma dotrzeć w tym roku, 42 w przyszłym roku, a ostatnie 28 w 2026 roku. Jak podaje Taipei Times nowe czołgi mają zostać rozmieszone w północnej części Tajwanu. Czołgi trafią do pododdziałów 6. Korpusu Armijnego.

Abramsy w Poznaniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Według tajwańskich mediów personel wysłany do USA w celu odbycia szkolenia z obsługi czołgów powrócił na Tajwan pod koniec listopada, a armia ma rozpocząć szkolenie z czołgami w lutym przyszłego roku.

Tajwańska armia posiada obecnie 1000 czołgów, w tym czołgi CM-11 Brave Tiger i czołgi M60A3 Patton.