Parada morska po raz pierwszy. Marynarka Wojenna podczas Święta Wojska Polskiego

Parada morska, która odbyła się na Półwyspie Helskim, była pierwszym tego typu wydarzeniem podczas Święta Wojska Polskiego po 1989 roku.

W skład parady weszło blisko 20 okrętów oraz komponent lotniczy Marynarki Wojennej RP

Obecnie jest realizowanych kilka programów, które w przyszłości mają podnieść jej możliwości.

Parada okrętów, która odbyła się na Półwyspie Helskim, jest nowością w harmonogramie obchodów Święta Wojska Polskiego, nigdy wcześniej po 1989 roku, nie zorganizowano takiej uroczystości z okazji tego wydarzenia. Jednostki Marynarki Wojennej RP w ilości blisko dwudziestu orkętów wypłynęły zza helskiego cypla, chwilę przed godziną 13. Paradą przewodził nasz jedyny okręt podwodny ORP Orzeł, a tuż za nim szły dwie fregaty typu Olivier Hazard Perry, ORP Gen. Tadeusz Kościuszko i ORP Gen. Kazimierz Pułaski. Reszta okrętów płynęła w równej linii, przepływając wzdłuż plaży Helu, gdzie stały tłumy ludzi oglądających paradę.

Marynarka Wojenna kojarzy się przede wszystkim z okrętami, jednak jest to złudne, ponieważ posiada ona również istotny komponent lotniczy w postaci Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Przelot nad idącymi w szyku okrętami płynącymi samolot wczesnego ostrzegania i kontroli obszaru powietrznego Saab 340 AEW&C Erieye, następnie po nim zgromadzeni na Helu mogli ujrzeć śmigłowcowe AW101-MK 614, W-3WARM Anakonda oraz Mi-14PŁ w wersji zwalczania okrętów podwodnych (ZOP).

Tegoroczna parada morska niestety nie obfitowała w najnowszej generacji sprzęt, na wodzie jedynymi nowoczesnymi jednostkami były niszczyciele min typ Kormoran II wchodzące w skład 13 dywizjonu trałowców, natomiast w powietrzu takie miano miały śmigłowce AW101. Wszystkie te typy uzbrojenia są na wyposażeniu Marynarki Wojennej RP w ilościach niewystarczających.

Na szczęście obecnie realizowanych jest kilka programów, które mogą zmienić tę proporcję. Koronnym programem są oczywiście budowane fregaty typu Wicher realizowane w ramach programu Miecznik, które realizuje PGZ Stocznia Wojenna. ORP Wicher, ORP Burza i ORP Huragan, bo takie mają nosić nazwy, zastąpią jednostki typu Olivier Hazard Perry oraz korwetę ORP Kaszub.

Ponadto realizowana jest budowa kolejnych trzech niszczycieli min typu Kormoran II, co zwiększy ich ilość do sześciu jednostek. Budowane są także okręty rozpoznania radioelektronicznego w ramach programu Delfin. Pierwsza jednostka ORP Jerzy Różycki została już zwodowana na początku lipca tego roku. Oba programy są realizowane w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. Nie można również zapomnieć o zbliżającym się rozpoczęciu prac nad okrętem ratowniczym w ramach programu Ratownik, palenie blach pod ten okręt ma odbyć się 27 listopada tego roku w PGZ Stoczni Wojennej.