Tajwan zamienia się w twierdzę? Otrzymał partię pocisków ATACMS i systemów HIMARS

Na początku listopada tajwańskie media informowały, że Republika Chińska na Tajwanie otrzymał pierwszą partię systemów HIMARS od USA. Tajwan zakupił 29 jednostek od Stanów Zjednoczonych, a pierwsze 11 dotarło już na wyspę, powiedział wiceminister obrony Po Horng-huei komisji parlamentarnej. Niestety nie podał kiedy dokładnie ono dotarło. Sugeruje się jednak, że był to październik. Rozpoczęcie dostawy pierwszej partii systemów HIMARS dla armii Republiki Chińskiej na Tajwanie zaplanowano na 2024 r., a drugiej partii na 2026 r. Całkowity koszt 29 HIMARS wynosi 1,06 mld USD, w tym 84 Army Tactical Missile Systems (ATACMS) o zasięgu do 300 kilometrów i 864 rakiet Guided Multiple Launch Rocket Systems (GMLRS).

Pierwotnie Tajwan zakupił 11 systemów rakietowych M142 HIMARS, ale w maju 2023 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Chińskiej na Tajwanie ogłosiło zakup 18 dodatkowych systemów HIMARS. Powodem zakupu były problemy z dostawą do USA samobieżnych haubic M-109A6 Paladin kal. 155 mm.

Kilka dni później ujawniono także, że dostarczono także pierwszą partię taktycznych pocisków rakietowych ATACMS. ​​Nie ujawniono dokładnej liczby dostarczonych pocisków. W październiku 2020 r. Departament Stanu USA zatwierdzi 64 pocisków taktycznych M57 ATACMS do Republiki Chińskiej na Tajwanie. W związku ze wspomnianą rozszerzoną umową na HIMARS, Tajwan zwiększył również zamówienie pocisków ATACMS z 64 do 84 sztuk. Rakiety udowodniły swoją skuteczność w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, gdzie Ukraina użyła ich do skutecznego ataku na rosyjskie linie zaopatrzeniowe i arsenały.

Garda: ILot – pocisk hipersoniczny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Agencja CNA, powołując się na swoje źródła, podała, że ​​system HIMARS i rakiety ATACMS zostaną przydzielone do 58. Dowództwa Artylerii Armii Republiki Chińskiej na Tajwanie (RoCA) z siedzibą w mieście Taichung na wschodnim wybrzeżu Tajwanu, w sąsiedztwie Cieśniny Tajwańskiej. Tajwańscy żołnierze już mieli rozpocząć szkolenie w zakresie obsługi nowych systemów. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że po rozmieszczeniu pierwszych jednostek HIMARS między końcem 2024 r. a początkiem 2025 r. systemy te zostaną rozmieszczone w zachodnim Tajwanie, a dodatkowe jednostki zostaną rozmieszczone w północnych, centralnych, południowych i Penghu strefach walk do 2026 r.

Tajwan ma również otrzymać wszystkie 1700 pocisków przeciwpancernych TOW 2B do końca roku. Pierwsza partia pocisków niedawno przeszła obowiązkowe testy armii USA.

MGM-140 ATACMS to amerykańskiej produkcji pocisk balistyczny krótkiego zasięgu mogący być używany przez systemy rakietowe HIMARS oraz M270 MLRS. Powstał jako następca rakiet MGM-52 Lance i jest produkowany przez koncern Lockheed Martin. W zależności od wariantu może on razić cele na dystansie 165-300 km na pomocą klasycznej głowicy odłamkowo-burzącej lub kasetowej. Jego pierwsze użycie miało miejsce podczas operacji Pustynna Burza w 1991 roku oraz Iracka Wolność 12 lat później. Obecnie znajduje się on na wyposażeniu armii takich krajów jak m.in. USA, Ukraina, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Grecja, Korea Południowa czy Bahrajn. Ukraina otrzymała starszą wersję pocisków o zasięgu 165 km, zawierającą subamunicje kasetową.

Systemy HIMARS to system artylerii rakietowej, który został opracowany jako lżejszy odpowiednik ciężkich systemów M270 opartych na gąsienicowym nośniku. Wyrzutnia HIMARS może wystrzelić sześć rakiet GMLRS i może razić cele na odległości 70-80 km. Wyrzutnie HIMARS mogą też strzelać rakietami taktycznymi ATACMS o donośności ponad 300 km. Broń umożliwia przeprowadzanie punktowych ataków np. na ośrodki dowodzenia przeciwnika.