Tajna baza rakietowa Korei Północnej. Zauważono ją przy granicy z Chinami

Odkrycie tajnej bazy Sinpung-dong przez CSIS

Potencjalne zagrożenie dla Azji Wschodniej i USA

Pominięcie bazy w negocjacjach USA-Korea Północna

Współpraca Pjongjangu z Moskwą jako nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa

Tajna baza Sinpung-dong - co o niej wiadomo?

Według raportu Center for Strategic and International Studies (CSIS), baza Sinpung-dong znajduje się około 25 km na południe od granicy z Chinami i blisko 12 kilometrów na północny wschód od miasta Taegwan. Z kolei od Pjongjangu dzieli ją prawie 146 km. Ośrodek badawczy ustalił, że najprawdopodobniej mieści ona od sześciu do dziewięciu pocisków balistycznych typu Hwasong-15 lub Hwasong-18, które są zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych, a także wyrzutnie. Eksperci z CSIS zwrócili też uwagę, że wszystkie zdjęcia satelitarne wykonane od 2003 roku wskazują, że baza jest aktywna i dobrze utrzymana, jak na standardy Korei Północnej. Co istotne, zdjęcia te pokazują również, że baza jest stale rozwijana.

Jak rownież podkreślono w raporcie, jest to jedna z 15-20 baz rakiet balistycznych, o których istnieniu Korea Północna nigdy nie informowała. „To jedna z 15–20 baz rakiet balistycznych, obiektów serwisowych, wsparcia, magazynów rakiet i głowic bojowych, o których istnieniu Korea Północna nigdy nie poinformowała” - czytamy w raporcie CSIS. Co więcej, raport ten stanowi „pierwsze szczegółowe potwierdzenie (istnienia) tej bazy na podstawie ogólnie dostępnych źródeł”.

Potencjał nuklearny Korei Północnej stanowi realne zagrożenie?

Zdaniem CSIS, wyrzutnie i pociski mogą być przemieszczane z bazy w czasie kryzysu lub wojny, a następnie odpalane z trudnych do wykrycia miejsc w całym kraju. To z kolei rodzi poważne obawy dotyczące potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa w regionie Azji Wschodniej, a także dla Stanów Zjednoczonych.

Autorzy raportu podkreślają, że baza Sinpung-dong, podobnie jak inne nieujawnione obiekty wojskowe, „stanowi kluczowy element ewoluującej strategii Korei Północnej w zakresie pocisków balistycznych oraz jej rozwijających się zdolności odstraszania strategicznego i uderzenia”. Baza może być także częścią północnokoreańskiego strategicznego pasa rakietowego, wraz z bazami w Hoejung-ni, Sangnam-ni, Yongjo-ri i Yongnim.

Jak można przeczytać w raporcie, ten pas rakietowy jest jednym z elementów szeroko rozproszonej, ogólnokrajowej, wzmocnionej sieci rakiet balistycznych, podległej około 10-tysięcznym Siłom Strategicznym, które są częścią Koreańskiej Armii Ludowej i odpowiadają za wszystkie 15-20 nieujawnionych północnokoreańskich baz rakietowych, ich konserwację, wsparcie, a także magazynowanie rakiet i głowic bojowych.

Negocjacje USA-Korea Północna - pominięty element?

W raporcie CSIS zwrócono uwagę na fakt, że baza Sinpung-dong nie pojawiła się w jakichkolwiek negocjacjach, jakie USA i Korea Północna prowadziły w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. To budzi pytania o skuteczność dotychczasowych rozmów i możliwość osiągnięcia trwałego porozumienia w kwestii programu nuklearnego Pjongjangu.

Fakt pominięcia tak ważnego obiektu w rozmowach dyplomatycznych może wskazywać na brak pełnej transparentności ze strony Korei Północnej oraz na wyzwania związane z weryfikacją ewentualnych porozumień dotyczących denuklearyzacji.

Współpraca Pjongjangu z Moskwą i nowe wyzwania dla bezpieczeństwa

Ta współpraca rodzi dodatkowe obawy dotyczące transferu technologii i wiedzy, które mogą przyspieszyć rozwój programu nuklearnego i rakietowego Korei Północnej. Wzmacnianie relacji z Rosją może również zwiększyć poczucie bezkarności Pjongjangu i osłabić presję międzynarodową na denuklearyzację. Tu warto wspomnieć, że Korea Północna jest jednym z sojuszników, którzy aktywnie wspierają działania prowadzone przez Rosję w Ukrainie. Pjongjang dostarczył Moskwie nie tylko swoich żołnierzy, ale także różne systemy wojskowe.

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie do Moskwy z Korei Północnej trafiły już miliony pocisków artyleryjskich i rakiet balistycznych. Wyniki śledztwa przeprowadzonego przez Open Source Center (OSC) i Reutersa mówią o dostarczeniu od 4 do 6 milionów pocisków artyleryjskich w okresie od października 2023 r. do lipca br. Do tego dochodzą przekazane przez Pjongjang pociski balistyczne, systemy artyleryjskie dalekiego zasięgu i wyrzutnie rakietowe, a ostatnio pojawiły się informacje o możliwych dostawach północnokoreańskich czołgów Cheonma-2.