Pełne wyposażenie, realne scenariusze. Tak szkolą się pododdziały ochrony 10. Wrocławskiej Brygady Łączności

W ostatnich dniach żołnierze pododdziałów ochrony 10. Wrocławskiej Brygady Łączności uczestniczyli w intensywnym szkoleniu z zakresu ochrony i obrony. Zajęcia koncentrowały się na działaniach wobec osób poruszających się pojazdami różnego typu i zostały oparte na realnych scenariuszach, z jakimi żołnierze mogą spotkać się podczas wykonywania codziennych zadań służbowych.

Realistyczne scenariusze i praca zespołowa

Podczas szkolenia ćwiczono działanie w zespołach, wcielając się naprzemiennie w role kontrolującego, ubezpieczającego oraz osoby kontrolowanej. Taki model zajęć pozwalał lepiej zrozumieć wzajemne zależności między żołnierzami oraz podkreślał znaczenie współpracy i komunikacji w trakcie zatrzymań i kontroli.

Żołnierze realizowali zadania w pełnym wyposażeniu bojowym, wykorzystując m.in. kamizelki taktyczne, etatową broń długą, hełmy oraz rękawice taktyczne. Sprzęt ten znacząco zwiększał poziom bezpieczeństwa, jednak jednocześnie ograniczał swobodę ruchów i powodował fizyczny dyskomfort, co dodatkowo potęgowało realizm szkolenia i wymuszało precyzję oraz opanowanie.

To szkolenie pokazuje, jak wymagające są zadania realizowane przez nasz pododdział. Pełne wyposażenie chroni nas, ale jednocześnie ogranicza mobilność. Uczymy się działać skutecznie mimo tych utrudnień, dbając o bezpieczeństwo własne i całego zespołu - podkreśla jeden z żołnierzy 10 Wrocławskiej Brygady Łączności.

Komunikacja, ocena ryzyka i deeskalacja zagrożeń

Instruktorzy prowadzący zajęcia zwracali szczególną uwagę na ocenę ryzyka oraz właściwą komunikację - zarówno wewnątrz zespołu, jak i wobec osoby zatrzymywanej. Wielokrotnie podkreślano znaczenie deeskalowania napięcia, zachowania zimnej krwi i podejmowania decyzji adekwatnych do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Wnioski płynące ze szkolenia posłużą do dalszego doskonalenia pododdziałów ochrony 10 Wrocławskiej Brygady Łączności, zwiększając ich gotowość do skutecznego reagowania na różnorodne zagrożenia i realizowania zadań związanych z ochroną oraz bezpieczeństwem.

Na podstawie informacji prasowej 10. Wrocławskiej Brygady Łączności.