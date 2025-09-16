Maskpol na MSPO 2025. Premiera ultralekkiej kamizelki taktycznej ROCK 4.0

W edycji MSPO 2025 roku salon zajął rekordową powierzchnię wystawienniczą, goszcząc wystawców z całego świata, w tym z Australii, Korei Południowej, Indii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. MSPO 2025 skupiło się na kluczowych trendach: sztucznej inteligencji w systemach dowodzenia, technologii bezzałogowych, cyberbezpieczeństwie oraz zrównoważonym rozwoju (ESG) w zbrojeniówce. Wydarzenie towarzyszyła XXVI Wystawa Sił Zbrojnych pod hasłem „Nowoczesne Siły Zbrojne tworzą silną i bezpieczną przyszłość”, gdzie Wojsko Polskie zaprezentowało potencjał operacyjny i modernizacyjny w ramach NATO. W czasie MSPO nie mogło zabraknąć stoiska Maskpolu.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego (PSO) Maskpol S.A., wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Maskpol specjalizuje się w projektowaniu i produkcji sprzętu ochronnego dla wojska, policji, straży granicznej i służb ratunkowych, w tym systemów balistycznych (kamizelki kuloodporne, hełmy), ochrony przeciwchemicznej (maski gazowe, odzież filtracyjna) oraz wyposażenia prewencyjnego (tarcze, pałki, ubiory antyuderzeniowe). Dzięki własnym laboratoriom balistycznym i badawczo-rozwojowym, firma testuje produkty w warunkach symulujących pole walki, zapewniając zgodność z normami STANAG i NIJ. Produkty Maskpolu są eksportowane globalnie i wykorzystywane w misjach polskich sił zbrojnych, a od 2025 roku firma rozszerza ofertę na rynek cywilny, w tym osłony balistyczne dla osób prywatnych.

Nowości Maskpolu na MSPO 2025 – fokus na modułowej ochronie indywidualnej

Na stoisku Maskpolu w strefie PGZ (hala C) podczas MSPO 2025 firma zaprezentowała szeroki wachlarz rozwiązań taktycznych, podkreślając ewolucję linii ROCK – od debiutu ROCK ONE w 2022 roku (laureata Defendara za innowacyjność), przez ROCK 2.0 i 3.0, po premierowy model 4.0. Oprócz gwiazdora stoiska, Maskpol pokazał rozbudowany system przenoszenia oparty na plecaku PATROL – nową serię modułowych backpacks o pojemnościach 10-80 litrów, idealnych dla operacji terenowych, miejskich czy logistycznych. Ekspozycja obejmowała również klasyki, jak hełmy balistyczne w kamuflażu MAPA, maski ochronne i odzież bojowa, ale największe zainteresowanie wzbudziły nowości dla cywilów: lekkie osłony balistyczne i modułowe panele ochronne. Wszystko to w duchu uniwersalności, ponieważ produkty są kompatybilne z istniejącym wyposażeniem, co ułatwia integrację w różnych formacjach.

Kamizelka taktyczna ROCK 4.0 – lekkość, modułowość i konfigurowalność na nowym poziomie

Kamizelka taktyczna ROCK 4.0 to czwarta generacja flagowej linii noszaków płyt balistycznych (plate carrier) od Maskpolu, ewoluująca od premiery ROCK ONE w 2022 roku. ROCK 4.0 została zaprojektowana z myślą o operacjach wymagających mobilności, takich jak patrole i akcje interwencyjne, gdzie lekkość przekłada się na wyższą mobilność. ROCK 4.0 wyróżnia się ultralekką wagą samego poszycia wynoszącą 1800 g, a w pełni wyposażona w płyty balistyczne waży od 2500 do 3700 g w zależności od rodzaju płyt, co jest lżejsze niż w ROCK 3.0, gdzie pełna wersja z miękkimi wkładami balistycznymi ważyła 6 kg. Model ten, nominowany był nagrody Defender 2025 i wejdzie na rynek cywilny w listopadzie 2025 roku, stając się dostępnym must-have dla airsoftowców, strzelców sportowych i osób poszukujących ochrony osobistej.

Kamizelka wykonana jest w technologii laser-cut z laminatu Cordura® 500D/5000, renomowanego materiału o ekstremalnej odporności na ścieranie, rozdarcia i dynamiczne obciążenia, stosowanego w profesjonalnym oporządzeniu taktycznym. Konstrukcja jest kompaktowa i minimalistyczna, przystosowana do przenoszenia twardych i miękkich wkładów balistycznych, z kieszeniami na płyty o wymiarach do 32 x 27 cm, kompatybilnymi z typem SAPI w rozmiarach S, M, L. Przeznaczona do szybkich i dynamicznych działań, zwłaszcza w terenie zurbanizowanym, z opcją rozbudowy o osłony ramion, podbrzusza, pośladków, dolnej części kręgosłupa i kołnierz balistyczny.

Boczne panele cummerbund zachodzą na siebie, zapewniając ciągłą ochronę boczną przed odłamkami i pociskami, z powiększoną powierzchnią antybalistyczną o kilkanaście procent względem poprzednika. Kamizelka jest dostępna w kamuflażach MAPA, Multicam oraz Ranger Green z regulacją obwodu 54-66 cm.

Kamizelka ROCK 4.0 posiada system szybkiego wypięcia oparty na klamrach QR o szerokości 40 mm, które są w pełni konfigurowalne. Użytkownik może samodzielnie montować dowolne klamry o rozstawie 40 mm, w tym modele typu ROC/40 lub inne kompatybilne dostępne na rynku. Alternatywnie, system pozwala na zastosowanie taśm rzepowych zamiast klamer, co zwiększa elastyczność konfiguracji.

Maskpol zadbał o wentylację dzięki wymiennym panelom dystansowym z siateczką 3D, która poprawia cyrkulację powietrza i redukuje pocenie nawet w upale. Comfort pady na szelkach i pasie biodrowym zapewniają indywidualne dopasowanie, a system MOLLE/PALS na panelach przednim, bocznym i tylnym pozwala na mocowanie pouchy, radiostacji, hydration packów czy anten taśmowych. Rozszerzenia modułowe, jak osłony ramion, podbrzusza, kołnierz szyjny czy ochraniacz kręgosłupa, podnoszą ochronę do pełnego poziomu, bez znaczącego wzrostu masy.

Podczas MSPO 2025 zaprezentowano system przenoszenia oparty na plecaku PATROL, dostępnym w wariantach o pojemności od 10 do 80 litrów. Plecak ten jest kompatybilny z tylnym panelem kamizelki ROCK 4.0 poprzez adaptery MOLLE, co pozwala na integrację w jeden system nośny.