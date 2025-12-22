Następca „Charlesa de Gaulle'a” oficjalnie zatwierdzony. Francja rusza z budową nowego lotniskowca

Francja zatwierdziła budowę nowego lotniskowca, który ma zastąpić wysłużonego "Charles'a de Gaulle'a", stając się filarem francuskiej potęgi morskiej.

Projekt PA-NG, wyceniony na 10,25 mld euro, ma wzmocnić pozycję militarną kraju i wesprzeć krajowy przemysł obronny, z udziałem około 800 dostawców.

Jednostka wejdzie do służby w 2038 r.

Francja zbuduje buduje nowy lotniskowiec

Prezydent Francji, Emmanuel Macron potwierdził w niedzielę, 21 grudnia plany budowy nowego, większego i nowocześniejszego lotniskowca, który ma zastąpić starzejącego się „Charlesa de Gaulle’a”, donosi Reuters. Decyzję ogłoszono podczas przemówienia Macrona do żołnierzy stacjonujących w Abu Zabi. „Charlesa de Gaulle” to obecnie jedyny francuski lotniskowiec, który wcielono do służby w 2001 r. Ma on pełnić swoje zadania do końca lat 30. XXI wieku.

Decyzja o uruchomieniu tego ogromnego programu zapadła w tym tygodniu - powiedział Macron, cytowany przez Agencję Reutera, dodając, że projekt wzmocni francuską bazę przemysłową, w szczególności sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Prezydent Francji poinformował, że po analizach prowadzonych w ramach dwóch kolejnych ustaw o planowaniu wojskowym zapadła polityczna zgoda na rozpoczęcie realizacji programu nowej generacji lotniskowca PA-NG (Porte-Avions de Nouvelle Génération), który ma kosztować Paryż blisko 10,25 mld euro.

Jak podkreślił Macron, projekt wzmocni francuską pozycję militarną na morzu oraz wesprze krajowy przemysł obronny. Według serwisu Naval News w jego realizację zaangażowanych bowiem ma być około 800 dostawców, z czego 80 proc. to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Obecna w Abu Zabi minister sił zbrojnych Francji, Catherine Vautrin potwierdziła, że resort formalnie uruchamia budowę jednostki, która ma zostać wcielona do służby w 2038 r.

„Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Republiki, Ministerstwo Sił Zbrojnych rozpoczyna realizację programu lotniskowca nowej generacji (PANG). Jako przyszły kluczowy element naszych sił zbrojnych będzie on zapewniał projekcję siły z pełnego morza, a jego wejście do służby planowane jest na 2038 r.” – przekazała Vautrin na platformie X.

PANG ma być największym okrętem wojennym kiedykolwiek zbudowanym w Europie

Jak przypomina Naval News zgoda na przejście do fazy produkcyjnej była spodziewana pod koniec 2025 r. Już wcześniej przedstawiciele Marine Nationale wskazywali, że projekt jest gotowy od strony technicznej i czeka wyłącznie na decyzję polityczną.

Program PA-NG został formalnie uruchomiony w grudniu 2020 r., a za projekt i integrację systemów odpowiadają wspólnie Direction générale de l’armement oraz konsorcjum MO Porte-Avions, tworzone przez Naval Group i Chantiers de l’Atlantique. Za opracowanie napędu jądrowego okrętu z dwoma reaktorami K-22 odpowiada TechnicAtome we współpracy z francuską komisją energii atomowej.

Efektem kilkuletnich prac projektowych jest jednostka o wyporności około 78 tys. ton, długości 310 metrów i szerokości blisko 90 metrów. Lotniskowiec otrzyma w pełni zelektryfikowane systemy okrętowe, zintegrowaną nadbudówkę, trzy katapulty elektromagnetyczne EMALS oraz nowoczesny system hamowania AAG. Na pokładzie znajdą się dwa hangary i dwie windy pokładowe o udźwigu 40 ton. Według Reutersa PA-NG „ma być największym okrętem wojennym kiedykolwiek zbudowanym w Europie”.

Konstrukcja i rozmiar pokładu lotniczego podporządkowane są grupie lotniczej liczącej około 30 samolotów bojowych lub bezzałogowych maszyn uderzeniowych, a także samoloty wczesnego ostrzegania E-2D Hawkeye i śmigłowce. Okręt ma wejść do służby z myśliwcami Rafale M w standardzie F5 oraz bezzałogowcami, a od około 2040 r. jego skrzydło lotnicze może zostać wzmocnione przez bojowe UCAV-y. Francuzi zakładają również, że PANG będzie dostosowany do współpracy z myśliwcami 6. generacji tworzonymi w ramach programu FCAS.

French President Macron today announced that France’s PA-Ng next gen aircraft carrier programme will proceed to the realization phase. This major milestone confirms that the @MarineNationale current CVN Charles de Gaulle will be replaced from 2038 🇫🇷https://t.co/0kHKNY5YbW— Naval News (@navalnewscom) December 21, 2025

Harmonogram budowy następcy „Charlesa de Gaulle’a”

Zgodnie z harmonogramem montaż kadłuba rozpocznie się w stoczni Chantiers de l’Atlantique w Saint-Nazaire w 2032 r. W 2035 r. jednostka trafi do Tulonu na końcowe prace wyposażeniowe i załadunek paliwa jądrowego, a próby morskie zaplanowano na 2036 r. Dwa lata później, w 2038 r. PA-NG ma osiągnąć gotowość operacyjną i wejść do służby w Marine Nationale.

Reuters zwrócił uwagę, że Francja jako jedyne państwo Unii Europejskiej dysponuje bronią jądrową i jednocześnie należy do wąskiego grona europejskich posiadaczy lotniskowców. Oprócz Francji takie jednostki posiadają Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy. „Europejskie zdolności w tym zakresie pozostają jednak ograniczone w porównaniu z flotą 11 lotniskowców Stanów Zjednoczonych oraz trzema jednostkami Chin” – dodała Agencja Reutera.