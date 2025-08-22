Rekordowa powierzchnia i 35 krajów. Czego możemy się spodziewać po MSPO 2025?

MSPO to jedno z najważniejszych wydarzeń dla branży obronnej na świecie. W tym roku, po raz 33., Targi Kielce staną się miejscem rozmów o przyszłości sił zbrojnych, modernizacji armii i globalnej współpracy w obliczu współczesnych zagrożeń.

Rekordowa powierzchnia i liczba wystawców

Tegoroczna edycja MSPO, która odbędzie się od 2 do 5 września 2025 roku, będzie rekordowa pod każdym względem. Wystawcy z 35 krajów, m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Korei Południowej, Turcji czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zaprezentują swoje najnowsze rozwiązania w halach 1–6, przestrzeni tymczasowej hali 9, hali 10 oraz na ponad 16 000 m² terenu zewnętrznego. Łączna powierzchnia wystawy wyniesie 40 tysięcy m².

"To będą największe, a zarazem najtrudniejsze targi MSPO w swojej historii" – mówi dr Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce – wydarzenie odbywa się nie tylko w trakcie ogromnej budowy. Polska i Europa mierzą się też z wieloma zagrożeniami, dlatego w tym roku kładziemy jeszcze większy nacisk na wszelkie procedury bezpieczeństwa.

Co zobaczymy na MSPO 2025? Nowoczesne systemy i technologie

Do kieleckiego ośrodka przyjedzie 811 wystawców, w tym 385 podmiotów z zagranicy. Obok dużych koncernów zbrojeniowych obecne będą przedsiębiorstwa oferujące systemy łączności, technologie satelitarne, AI, UAV oraz zaawansowaną logistykę wojskową.

Od 2016 roku strategicznym partnerem MSPO pozostaje Polska Grupa Zbrojeniowa, której ekspozycja zajmie hale 3 i część hali 4 oraz teren zewnętrzny.

Nieodłącznym elementem ekspozycji będzie XXVI Wystawa Sił Zbrojnych RP pod hasłem „Nowoczesne Siły Zbrojne tworzą silną i bezpieczną przyszłość”. Tegoroczna ekspozycja realizowana przez Inspektorat Wsparcia SZ, to największy pokaz potencjału polskich sił zbrojnych w kraju, łączący technologię, edukację i operacyjną gotowość na niespotykaną dotąd skalę.

Kontrakty i przyszłość polskiej armii na MSPO 2025

MSPO od lat stanowi tło dla najważniejszych kontraktów, memorandum i deklaracji zakupu sprzętu wojskowego. Łączna wartość porozumień podpisanych podczas dwóch ostatnich edycji przekroczyła 150 miliardów złotych, z czego znaczna część trafiła do polskiego przemysłu obronnego. Prognozy na 2025 rok potwierdzają, że tegoroczna edycja ponownie może być kluczowa dla kierunku modernizacji Sił Zbrojnych RP w zakresie systemów przeciwrakietowych, bezzałogowych, rakietowych i satelitarnych.

Informacje dla zwiedzających

Wstęp na targi tylko dla osób pow. 18 roku życia

Ceny biletów wstępu:

bilet jednorazowego wejścia: 150 zł

bilet wielokrotny: 280 zł

wojsko i inne służby oraz osoby posiadające zaproszenie (po rejestracji): wstęp wolny

Ceny biletów parkingowych:

samochody osobowe: 60 zł

autokary: 100 zł

autokary wojskowe: bezpłatnie

Godziny otwarcia targów:

2.09.2025: 10.00-17.00 (rejestracja zwiedzających i sprzedaż biletów od godz. 9.00 do godz. 16.30)

3.09.2025: 10.00-17.00 (rejestracja zwiedzających i sprzedaż biletów od godz. 9.00 do godz. 16.30)

4.09.2025: 10.00-17.00 (rejestracja zwiedzających i sprzedaż biletów od godz. 9.00 do godz. 16.30)

5.09.2025: 10.00-15.00 (rejestracja zwiedzających i sprzedaż biletów od godz. 9.00 do godz. 14.00)

Na podstawie komunikatu prasowego Targi Kielce