Niemiecki komponent wojskowy w Poznaniu? Gen. Nowak zapowiada zacieśnienie współpracy z Niemcami

Na początku sierpnia Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że w ramach wzmacniania kolektywnej obrony NATO w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim stacjonować będzie pięć myśliwców Eurofighter EF-2000 Typhoon niemieckich sił powietrznych. Samoloty wylądowały 7 sierpnia. Z tej okazji do bazy w Mińsku Mazowieckim przybył głównodowodzący Sił Powietrznych Niemiec gen. Holger Neumann, który spotkał się z Inspektorem Sił Powietrznych gen. Ireneuszem Nowakiem.

Współpraca w ramach NSATU

Po rozmowach odbyła się wspólna konferencja prasowa Nowaka i Neumanna, podczas której omówili m.in. polsko-niemiecką współpracę wojskową w ramach NSATU, czyli dowództwa NATO, które koordynuje dostarczanie sprzętu wojskowego, amunicji i szkoleń dla Ukrainy od państw członkowskich i partnerskich NATO.

"Polskie Siły Powietrzne ponoszą ciężar odpowiedzialności za utrzymywanie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. To wytwarza duże obciążenie, jeżeli chodzi o nasze zasoby, pilotów, techników i inżynierów. Dlatego ważne jest, że w ramach sojuszniczej misji NSATU pojawiali się również w Polsce nasi sojusznicy" – mówił gen. Nowak.

Jak podkreślił, dotychczas w polskich bazach obecne były komponenty wojskowe: szwedzki oraz brytyjski, a obecnie stacjonują tu komponenty australijski i niemiecki.

"Mamy w tej chwili w Polsce obecne dwa komponenty niemieckich Sił Powietrznych. Jeden w Rzeszowie, który obsługuje zestawy przeciwlotnicze Patriot. Natomiast drugi komponent (...) pojawił się w bazie pod Mińskiem Mazowieckim i operuje na samolotach myśliwskich Eurofighter" – relacjonował gen. Nowak.

Zacieśnienie współpracy obronnej

Inspektor Sił Powietrznych podkreślił, że trwają rozmowy o zacieśnieniu współpracy na polu obronnym ze stroną niemiecką.

Wspólne patrole powietrzne

Wymiana doświadczeń

Szkolenia

"Rozmawialiśmy z generałem Neumannem również (...) o przyszłej współpracy. Obaj uważamy, że powinniśmy tą współpracę zacieśnić, ona powinna być zintensyfikowana i w tym kierunku będą szły nasze działania (...). Najprawdopodobniej w przyszłym roku zobaczymy komponent niemiecki w Poznaniu" – przekazał gen. Nowak.

Jak mówił dalej:

"Jestem wdzięczny panu generałowi Neumannowi i wszystkim żołnierzom z niemieckich Sił Powietrznych za obecność tutaj i za wspieranie nas" – zaznaczył gen. Nowak.

23. Baza Lotnictwa Taktycznego jest zlokalizowana na wschód od Mińska Mazowieckiego i stanowi część 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Świdwinie. Jak podano na stronie jednostki, „w czasie pokoju baza zabezpiecza pod względem logistycznym loty i przeloty wojskowych statków powietrznych oraz loty w ramach misji lotniczych”. Baza odpowiada także za nadzorowanie przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi.