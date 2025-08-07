Niemieckie Eurofighter na polskiej ziemi. „Silny sygnał jedności”

Niemieckie samoloty Eurofighter Typhoon wylądowały już na polskiej ziemi i stacjonują w bazie lotniczej w Mińsku Mazowieckim. Jak napisało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X:

"To nie tylko realne wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki NATO, ale też silny sygnał sojuszniczej jedności i zaangażowania na rzecz wspólnego bezpieczeństwa".

Obecność myśliwców 🇩🇪 Eurofighter Typhoon na lotnisku 23 BLT w Mińsku Mazowieckim 🇵🇱 to nie tylko realne wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki #NATO, ale też silny sygnał sojuszniczej jedności i zaangażowania na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.#StrongerTogether https://t.co/qIF9ym4q6N— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 7, 2025

O tym, że samoloty przybędą do Polski, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz 4 sierpnia, informując, że będą one przez najbliższe tygodnie wspierać ochronę przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO.

Od 21 lipca do Polski przybyło 150 dodatkowych niemieckich żołnierzy, w tym z eskadry „Boelcke” – poinformowała niemiecka gazeta Bild

Według agencji DPA, przerzut maszyn do Polski odbył się na prośbę strony polskiej, a minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiedział tę decyzję w styczniu.

Baza Lotnictwa Taktycznego, położona na wschód od Mińska Mazowieckiego, jest częścią 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Świdwinie. Jak podaje strona jednostki, w czasie pokoju baza odpowiada za logistyczne wsparcie lotów i przelotów wojskowych statków powietrznych oraz misji lotniczych. Zajmuje się również nadzorem nad przestrzenią powietrzną krajów bałtyckich.

Niemcy zajmują miejsce Brytyjczyków, którzy zakończyli misję w Malborku. Ich misja trwała 127 dni w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Sześć brytyjskich myśliwców Typhoon stacjonowało w Polsce w ramach misji NATO enhanced Air Policing – od kwietnia do lipca tego roku i patrolowały Bałtyk oraz wschodnią flankę Sojuszu. W trakcie Operacji Chessman piloci Royal Air Force przechwycili ponad 29 niezidentyfikowanych statków powietrznych oraz wykonali 19 lotów alarmowych (Quick Reaction Alert), czyli szybkich reakcji na potencjalne naruszenia przestrzeni powietrznej - jak przekazała w komunikacie prasowym ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce.

Eurofighter EF-2000 Typhoon

Eurofighter EF-2000 Typhoon to wielozadaniowy samolot myśliwski czwartej generacji, opracowany wspólnie przez Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy i Hiszpanię. Produkowany przez konsorcjum Eurofighter GmbH, wszedł do służby w 2003 roku i jest używany przez Luftwaffe oraz inne siły powietrzne. Przeznaczony do walk powietrznych, ataków na cele naziemne i misji rozpoznawczych.

Ma 15,96 m długości, rozpiętość skrzydeł 10,95 m i masę maksymalną startową 23 500 kg. Napędzany dwoma silnikami Eurojet EJ200 z dopalaniem, osiąga prędkość do Mach 2 (ok. 2450 km/h), zasięg 2900 km i pułap 16 765 m. Wyposażony w zaawansowany radar Captor (w nowszych wersjach Captor-E AESA), systemy awioniki zintegrowane z technologią fly-by-wire, wyświetlacz nahełmowy oraz systemy samoobrony (DASS) z zakłócaczami i flarami.

Uzbrojenie obejmuje działko Mauser BK-27 kal. 27 mm (150 pocisków) i do 7500 kg ładunku na 13 węzłach podwieszeń, w tym pociski powietrze-powietrze (AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, Meteor), powietrze-ziemia (Brimstone, Storm Shadow), bomby kierowane (Paveway) oraz zasobniki rozpoznawcze i celownicze (np. Litening III). Typhoon wyróżnia się doskonałą manewrowością dzięki konstrukcji delta-skrzydło i canardom, co zapewnia wysoką zwrotność w walce manewrowej. Używany przez Niemcy m.in. w misjach NATO i operacjach międzynarodowych. Zalety to wszechstronność, zaawansowana awionika i zdolność do działań w każdych warunkach. Wady obejmują wysokie koszty eksploatacji i późniejsze wprowadzenie radaru AESA w porównaniu z konkurentami, jak F-35. W Luftwaffe jest kluczowym myśliwcem, stopniowo modernizowanym (np. Tranche 4) dla zwiększenia zdolności bojowych.