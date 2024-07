Kiedy Tajwan otrzyma wszystkie F-16? Wskazano termin

Według informacji przekazanych przez Focus Taiwan, aktualizacja co do harmonogramu dostaw samolotów z USA została przekazana w pisemnej odpowiedzi na niedawne pytanie posła opozycji z partii Kuomintang Lo Chih-chianga, dotyczące zaległości w dostawach przez Stany Zjednoczone systemów uzbrojenia o wartości 20 miliardów dolarów, które zakupił Tajwan. Opóźnienie wynikało częściowo z faktu, że Stany Zjednoczone nadały priorytet dostawom broni dla Ukrainy. Powołując się na doniesienia Wall Street Journal, Lo powiedział, że opóźnione dostawy obejmują myśliwce F-16V, systemy obrony wybrzeża Harpoon, wyrzutnie rakiet HIMARS i systemy rakiet obrony powietrznej Patriot.

Ministerstwo Obrony Republiki Chińskiej powiadomił, z kolei, że produkcja zamówionych na Tajwanie samolotów F-16V została opóźniona z powodu problemów z rozwojem i integracją oprogramowania, związanych ze sprzętem, który Tajwan chce zamontować w samolotach. Ostatecznie, problemy te zostały już rozwiązane i produkcja samolotów jest w toku. Dlatego też samoloty powinny zostać dostarczone przed upływem terminu ustalonego w umowie, czyli przed grudniem 2026 r.

Ministerstwo Obrony Tajwanu poinformowało, że ściśle współpracuje z zespołem Departamentu Stanu USA i Departamentu Obrony, aby zapewnić terminową dostawę broni, w tym pocisków Harpoon, systemów rakietowych HIMARS i systemów rakiet przeciwlotniczych Patriot. Wśród postanowień umowy znalazły się klauzule odszkodowawcze, które określają kary dla wykonawców, którzy nie dotrzymają terminów dostaw z przyczyn innych niż siła wyższa.

Tajwan spodziewa się dostawy dwóch prototypów F-16V w czwartym kwartale tego roku i wtedy samoloty te przejdą testy w locie.

Opóźnienia w dostawach samolotów dla Republiki Chińskiej na Tajwanie wywołały u niektórych amerykańskich polityków zaniepokojenie w związku z rozbudową siły militarnej Chin, przez co Tajwan czuje się zagrożony. Dlatego też w listopadzie 2023 r. Rob Wittman, wiceprzewodniczący komisji sił zbrojnych, i kilku jego współpracowników wysłali list do sekretarza Sił Powietrznych USA Franka Kendalla z pytaniem o opóźnienia. Grupa zauważyła, że ​​zakończenie programu modernizacji starszych tajwańskich samolotów F-16 do standardu F-16V zostało opóźnione nawet o trzy lata z powodu braku kluczowych części – w lutym tajwańska firma lotniczo-kosmiczna AIDC potwierdziła, że ​​program modernizacji 139 samolotów F-16V został ukończony pod koniec 2023 roku.

F-16 dla Tajwanu

W 2019 roku Stany Zjednoczone zgodziły się sprzedać Tajwanowi 66 myśliwców F-16V Block 70. Z powodu opóźnień spowodowanych zakłóceniami w łańcuchach dostaw, na które wpływ miała pandemia COVID-19 oraz problemami z oprogramowaniem, pierwsze maszyny, które miały dotrzeć jeszcze 2023 roku, nie dotarły. Wtedy miano dostarczyć jeden samolot jednomiejscowy i jeden samolot dwumiejscowy. Pierwszy samolot ma zjechać z hali produkcyjnej w Karolinie Południowej i zostać wysłany w trzecim kwartale 2024 roku jak zapewnia producent samolotów. Według harmonogramu na rok 2024, 65 pilotów zostanie wysłanych do USA na całoroczne specjalistyczne szkolenie taktyczne.

Z kolei wszystkie posiadane 140 myśliwców F-16 Block 20 znajdujących się w czynnej służbie sił powietrznych Tajwanu, zostały już zmodernizowane o konfiguracji F-16V (blok 70-72) w ramach programu „Peace Phoenix Rising” o wartości 4,5 miliarda dolarów i wyposażone w najnowszy sprzęt. Jak zauważył portal Air and Space Forces: „Dzięki modernizacji tajwańskie samoloty F-16 mają możliwości porównywalne lub lepsze niż większość samolotów F-16 Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Program ma pomóc w powstrzymaniu Chińskiej Republiki Ludowej przed atakiem militarnym na Tajwan".

Program modernizacji rozpoczął się w 2016 r., a pierwszy ukończony samolot dostarczono pod koniec 2018 r. Peace Phoenix Rising to największy program modernizacji F-16 FMS od czasu wprowadzenia F-16 do Sił Powietrznych USA w 1979 roku. Tajwan kupił 150 samolotów F-16A/B w 1992 roku.

Tajpej dysponuje prawie 300 samolotami czterech typów: F-5 Tiger, Dassault Mirage 2000D, F-16 Fighting Falcon i F-CK-1 Ching-Kuo.