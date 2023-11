Dla Stanów Zjednoczonych wsparcie Tajwanu jest bardzo istotnie. Według komunikatu Białego Domu, po spotkaniu Bidena z Xi Jinpingiem, prezydent USA jasno miał powiedzieć przewodniczącemu ChRL Xi Jinpingowi, że USA zamierzają w dalszym ciągu zbroić Tajwan. USA mimo odprężenia po spotkaniu przywódców USA i Chin w San Francisco, nadal obawiają się zaatakowania przez Pekin, Tajwanu i przyłączenia wyspy z powrotem do Chin kontynentalnych.

Nic więc dziwnego, że opóźnienia w dostawach F-16 i innego uzbrojenia dla Tajwanu budzą coraz większy niepokój niektórych polityków, zwłaszcza że wśród wielu ekspertów i analiz think tanków do 2027 roku, Chiny mają być gotowe do zaatakowania wyspy. A czterogwiazdkowy generał Sił Powietrznych armii USA Mike Minihan, w zeszłym roku mówił, że do wojny między Chinami a Stanami Zjednoczonymi może dojść już w 2025 roku. Dlatego według amerykańskiej administracji i ekspertów jest bardzo mało czasu i należy jak najszybciej uzbroić Tajwan. Do tego coraz częściej amerykańscy politycy w ostatnich tygodniach zaczęli się zastanawiać czy zobowiązania wojskowe USA wobec Ukrainy i Izraela, a także Tajwanu, nadmiernie nie obciążają zdolności Waszyngtonu do radzenia sobie z wieloma konfliktami jednocześnie.

Grupa 20 członków Izby Reprezentantów z partii Republikańskiej zwróciła się do Sekretarza Sił Powietrznych USA Franka Kendalla o przedstawienie harmonogramu modernizacji i produkcji F-16V dla Tajwanu do 18 grudnia. Wyrażając tym samym zaniepokojenie opóźnioną dostawą F-16 Viper na Tajwan oraz modernizacji 141 istniejących tajwańskich samolotów F-16.

Politycy zauważyli, że dostawa 66 nowych F-16V miała zostać zakończona w latach 2025-2026, ale wyniku opóźnień związanych z pandemią COVID-19 i wydłużenie łańcuchów dostaw oraz problemami z oprogramowaniem sterującym lotem, co czyni samoloty niebezpiecznymi do wdrożenia, tym samym produkcja została opóźniona do lat 2026-2027. Pierwsze zaś egzemplarze F-16 mają się pojawić na Tajwanie w trzecim kwartale 2024 roku, pierwotnie planowo koniec 2023 roku. Dwa programy zakupu i modernizacji F-16 stanowią 12,7 mld dolarów z łącznych zaległości w zakresie sprzętu wojskowego dla Tajwanu. W maju eksperci cytowani przez „Foreign Policy” wyliczyli, że USA nie dostarczyły jak na razie Tajwanowi zamówionej broni o wartości od 19 do 21 mld dolarów. Zaległości w dostawach, poza wspomnianymi F-16 obejmują także pociski przeciwokrętowe Harpoon, systemy rakietowe M142 HIMARS i ppk Javelin oraz przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe (MANPADS) Stinger. Część tego zostało np. dostarczone Ukrainie.

Politycy zauważyli, że dostawa samolotów dla Tajwanu „poprawi stabilność w Cieśninie Tajwańskiej”, czyniąc Tajwan silniejszym i bardziej odpornym na potencjalną inwazję. Stwierdzili również, że Kongres jest gotowy do współpracy z Siłami Powietrznymi „w celu zapewnienia, że oba przypadki FMS (Foreign Military Sales) nie będą dalej opóźniane” Dodając, że „nie możemy pozwolić sobie na nadmierne obietnice i niedostarczanie [przyp. red. sprzętu wojskowego] naszym najbliższym przyjaciołom" - dodali politycy.

Związku z opóźnieniami z F-16 w sierpniu tajwańskie media informowały, że Tajwan rozważa przedłużenie żywotności swoich samolotów Mirage 2000-5, dlatego wysłano zapytanie do producenta tych samolotów Dassault Aviation o przedłużenie żywotności 9 dwumiejscowych myśliwców Mirage, których żywotność ma zostać przedłożona o 20 lat.

Pod koniec października prezydent USA Joe Biden zaproponował Kongresowi prawie 106 miliardów dolarów w postaci nadzwyczajnego finansowania zakrojonego na szeroką skalę planu bezpieczeństwa, obejmującego zapewnienie pomocy wojskowej Tajwanowi w celu obrony przed coraz bardziej prowokacyjnymi działaniami wojskowymi Chin. Jednak to nadzwyczajne finansowanie może nie zostać przyjęte zgodnie z planem ze względu na różnice między członkami Kongresu w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy i Izraela.

Obecnie Tajwan posiada 27 – F/RF-5E; 110 – F-16A/V; 103 – F-CK-1C; 45 - Mirage 2000-5EI.