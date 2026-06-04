Nowa tarcza USA nabiera kształtów. Lockheed Martin otwiera kluczowy zakład dla pocisków NGI

Nowo otwarty Budynek Montażu Pocisków Rakietowych nr 5 (MAB-5) w Courtland w Alabamie to strategiczna inwestycja Lockheed Martin, mająca na celu rewolucję produkcji systemów obronnych. Na powierzchni 8 175 m2 skoncentrowano najbardziej zaawansowane narzędzia produkcji cyfrowej i inteligentne procesy, co ma zapewnić wysoką wydajność i powtarzalność produkcji. Zakład ten wykorzystuje sprawdzone praktyki z innych programów o wysokiej niezawodności, takich jak Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) oraz programy hipersoniczne.

Kluczowym elementem innowacyjności MAB-5 jest metodologia „cyfrowego bliźniaka”. Jak wyjaśnia producent, ogranicza ona ryzyko na każdym etapie – od projektowania po utrzymanie w całym cyklu życia produktu. Zastosowanie automatyzacji oraz przepływów pracy opartych na danych ma gwarantować spójne wyniki produkcji o najwyższej jakości.

W oświadczeniu gen. Mike Guetlein, dyrektor programu Golden Dome for America, który kieruje Departamentem Obrony na rzecz opracowania tarczy obrony przeciwrakietowej nowej generacji, określił obiekt jako zasób o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego. Podkreślił on strategiczne znaczenie inwestycji: „Nie budujecie tylko infrastruktury, budujecie Arsenał Wolności”. Dodał również: „Działamy celowo, działamy pilnie i ruszamy naprzód wspólnie wykuwamy tarczę, która zabezpieczy terytorium kraju”. Zintegrowane narzędzia cyfrowe w MAB-5 bezpośrednio łączą dane projektowe z halą produkcyjną, wzmacniając kontrolę konfiguracji, zapewnienie jakości i powtarzalność w miarę skalowania produkcji. Christopher Jewell, NGI vice president i program manager w Lockheed Martin, zaznaczył, że obiekty te zostały celowo zaprojektowane wokół produkowanego przez nie systemu.

„Dopasowując fabrykę do produktu już na początku prac rozwojowych, możemy poprawić jakość, zwiększyć efektywność, dostosowywać się i szybciej zwiększać produkcję w miarę ewolucji systemu” – podkreślił.

NGI: Przyszłość Inteligentnej i Elastycznej Obrony

Next Generation Interceptor (NGI) to pocisk przechwytujący o otwartej architekturze systemowej, zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności i zdolności adaptacji. Jego modułowa konstrukcja pozwala na płynną integrację z istniejącą i przyszłą warstwową siecią obronną, obejmującą sensory kosmiczne, radary, systemy dowodzenia i kierowania oraz inne pociski przechwytujące. To podejście ma na celu stworzenie kompleksowej i zintegrowanej tarczy obronnej.

Christopher Jewell z Lockheed Martin wyjaśnia, że NGI ma pełnić rolę odstraszającą.

„Można o tym myśleć jako o odstraszaniu poprzez obronę” – powiedział. „Wysyła jasny sygnał, że zagrożenia mogą zostać wykryte, śledzone i zneutralizowane, zanim kiedykolwiek dotrą do zamierzonego celu”.

Unikalną cechą NGI, odróżniającą go od systemów starszej generacji, jest możliwość szybkiego wdrażania nowych technologii. Modernizacje mogą być przeprowadzane, gdy pocisk pozostaje w silosie, co eliminuje kosztowny demontaż i wymianę. Jewell podkreśla: „NGI od początku projektowano z myślą o zdolności adaptacji. Jego cyfrowe fundamenty pozwalają szybciej integrować nowe technologie, zapewniając systemowi możliwość wyprzedzania pojawiających się zagrożeń”. Obecnie NGI przechodzi z fazy projektowania do produkcji, a kluczowe elementy systemu są w trakcie prób rozwojowych i integracji. Technologie rdzeniowe, takie jak zdolność zwalczania celów, sensory, oprogramowanie i napęd, demonstrują wydajność i działanie na poziomie systemu przed Krytycznym Przeglądem Projektu (Critical Design Review, CDR).

Golden Dome for America i Regionalny Wpływ Inwestycji

Program Golden Dome for America, kierowany przez gen. Mike’a Guetleina, staje się rzeczywistością dzięki takim inwestycjom jak MAB-5. Jak podkreśla gen. Guetlein: „System Golden Dome for America jest rzeczywistością, a nie koncepcją teoretyczną. Budujemy go właśnie teraz w Courtland”. Wizja ta zakłada połączenie sprawdzonych zdolności światowej klasy ze śledzeniem kosmicznym nowej generacji i zaawansowanymi pociskami przechwytującymi, a wszystko to spięte ze sobą przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Otwarcie MAB-5 w Courtland podkreśla długotrwałe zaangażowanie Lockheed Martin w północnej Alabamie. Firma jest obecna w tym regionie od 1963 roku, a systemy obronne produkuje w Courtland od 1994 roku. Dodatkowo, zakład Lockheed Martin w Troy w stanie Alabama będzie wspierać produkcję NGI poprzez integrację sprzętową i produkcję wielkoseryjną. Oba zakłady tworzą wspólnie trzon zobowiązania firmy na rzecz gotowości krajowej obrony przeciwrakietowej.

Inwestycja ma również znaczący wpływ na lokalną gospodarkę. Kongresmen Dale Strong podkreślił:

„Talenty północnej Alabamy są siłą napędową następnej generacji systemów obronnych naszego kraju, a projekt ten stworzy miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji i nowe ścieżki kariery, jednocześnie wzmacniając naszą lokalną gospodarkę”.

Dodał, że najnowocześniejszy obiekt odegra ważną rolę w ochronie terytorium USA, a także w przekształcaniu roli Courtland jako stabilnego źródła wysokiej jakości miejsc pracy i wzrostu dla Doliny Tennessee. Otwarcie MAB-5 to nie tylko technologiczny skok, ale także istotny impuls dla rozwoju regionalnego.

Na podstawie komunikatu prasowego Lockheed Martin