Pierwsze święto WOT w Grudziądzu. Militarny piknik i pokazy sprzętu

Obchody rozpoczęły się od uroczystego apelu z udziałem żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych oraz zaproszonych gości. Była to okazja do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju Centrum oraz podkreślenia jego roli w systemie szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Sprzęt wojskowy, pokazy i rozmowy z żołnierzami

Po zakończeniu części oficjalnej mieszkańcy mogli uczestniczyć w pikniku militarnym, który przyciągnął tłumy odwiedzających. Na uczestników czekało kilkanaście stoisk promocyjnych przygotowanych przez wojsko oraz instytucje współpracujące z Siłami Zbrojnymi RP. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje sprzętu wojskowego, pokazy szkoleniowe oraz możliwość rozmowy z żołnierzami na temat służby wojskowej.

Organizatorzy zadbali również o najmłodszych uczestników wydarzenia. Na dzieci czekały dmuchańce i liczne atrakcje przygotowane z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, dzięki czemu piknik miał rodzinny charakter.

Nie zabrakło także muzycznych emocji. Przed publicznością wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej, a także zespół Unikat Records oraz lokalne zespoły rockowe, które zapewniły uczestnikom wiele emocji i niezapomnianych wrażeń.

Liczna obecność mieszkańców podczas całego wydarzenia pokazała, że Centrum Szkolenia WOT zostało bardzo dobrze przyjęte w Grudziądzu. Pierwsze święto jednostki w nowej siedzibie stało się symbolem rozpoczęcia nowego rozdziału w historii Centrum oraz potwierdzeniem silnych związków pomiędzy wojskiem a lokalną społecznością.

Na podstawie informacji prasowej CSWOT