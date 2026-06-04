Pierwsze święto WOT w Grudziądzu. Militarny piknik i pokazy sprzętu

oprac. Karolina Modzelewska
2026-06-04 8:01

29 maja 2026 roku Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej po raz pierwszy obchodziło swoje święto w Grudziądzu. Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter, ponieważ były pierwszymi zorganizowanymi po przeniesieniu jednostki z Torunia do Grudziądza, które nastąpiło w styczniu 2026 roku. Wydarzenie stało się nie tylko okazją do podsumowania działalności Centrum, ale również świętem mieszkańców miasta i regionu.

Obchody rozpoczęły się od uroczystego apelu z udziałem żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych oraz zaproszonych gości. Była to okazja do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju Centrum oraz podkreślenia jego roli w systemie szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Sprzęt wojskowy, pokazy i rozmowy z żołnierzami

Po zakończeniu części oficjalnej mieszkańcy mogli uczestniczyć w pikniku militarnym, który przyciągnął tłumy odwiedzających. Na uczestników czekało kilkanaście stoisk promocyjnych przygotowanych przez wojsko oraz instytucje współpracujące z Siłami Zbrojnymi RP. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje sprzętu wojskowego, pokazy szkoleniowe oraz możliwość rozmowy z żołnierzami na temat służby wojskowej.

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Organizatorzy zadbali również o najmłodszych uczestników wydarzenia. Na dzieci czekały dmuchańce i liczne atrakcje przygotowane z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, dzięki czemu piknik miał rodzinny charakter.

Nie zabrakło także muzycznych emocji. Przed publicznością wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej, a także zespół Unikat Records oraz lokalne zespoły rockowe, które zapewniły uczestnikom wiele emocji i niezapomnianych wrażeń.

Liczna obecność mieszkańców podczas całego wydarzenia pokazała, że Centrum Szkolenia WOT zostało bardzo dobrze przyjęte w Grudziądzu. Pierwsze święto jednostki w nowej siedzibie stało się symbolem rozpoczęcia nowego rozdziału w historii Centrum oraz potwierdzeniem silnych związków pomiędzy wojskiem a lokalną społecznością.

Na podstawie informacji prasowej CSWOT

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