Rumunia kupuje śmigłowce i radary za ponad miliard euro w ramach SAFE

Jak podała Agencja Reutera w poniedziałek (20 lipca), powołując się na rumuński portal Mediafax, całkowite środki z programu SAFE na ten cel przekroczą 1 miliard euro. Pierwsza z nich, o wartości projektu sięgającej 852 mln euro, dotyczy zakupu 12 wielozadaniowych śmigłowców Airbus H225M Caracal. Druga umowa, z budżetem 258 mln euro, obejmuje dostawę 12 radarów obrony powietrznej Thales Ground Master 200 MM/A. Jest to nowoczesny system przeznaczony do wykrywania szerokiej gamy celów powietrznych od samolotów i śmigłowców, po pociski manewrujące i drony. Jak podkreślał rumuński minister obrony, radary te mają kluczowe znaczenie dla wykrywania nisko latających dronów, które stanowią coraz większe zagrożenie. Pierwszy system ma zostać dostarczony w ciągu zaledwie 11 miesięcy.

Uzupełnieniem kontraktów są istotne porozumienia o współpracy przemysłowej, które zakładają transfer technologii i prowadzenie działalności produkcyjnej bezpośrednio w Rumunii. Powołując się na kancelarię premiera Rumunii, serwis Romania Insider przekazał, że koncern Thales planuje rozszerzyć swoją działalność w kraju, zatrudniając około 1000 wysoko wykwalifikowanych pracowników. W ramach tej współpracy, w Rumunii ma odbywać się produkcja anten do radarów oraz ich montaż na platformach pojazdów. Dostawy nowego sprzętu mają być realizowane etapami do 2030 roku.

Inwestycje w Rumunii: montaż śmigłowców i szkolenia

Śmigłowce H225M Caracal objęte kontraktem zostały dostosowane do szerokiego zakresu celów, takich jak ataki naziemne, rozpoznanie, ochrona taktyczna oraz desant powietrzny. Airbus zapowiedział uruchomienie linii końcowego montażu w zakładach lotniczych IAR w rumuńskim Braszowie. To strategiczna zmiana dla firmy, która dotychczas zajmowała się głównie produkcją i serwisowaniem starszych maszyn IAR 330 Puma. Od 2030 roku montowane tam maszyny będą trafiać zarówno do sił zbrojnych Rumunii, jak i na eksport. Plany przewidują również modernizację obiektu w zakładach Ghimbav koło Braszowa, aby umożliwić produkcję H225M. Dodatkowo, rumuńscy specjaliści przejdą intensywne szkolenia we Francji w ciągu najbliższych pięciu lat, co zapewni niezbędne know-how.

Francuski Thales również znacząco zwiększy swoją obecność w Rumunii. Porozumienie zakłada rozszerzenie działalności i zatrudnienie docelowo około 1000 wysoko wykwalifikowanych pracowników. W Rumunii będzie odbywać się produkcja anten do radarów Ground Master 200, a także ich finalna integracja z platformami pojazdów.

Francja i Rumunia: wzmocnienie interoperacyjności i bezpieczeństwa Europy

Decyzję Rumunii z zadowoleniem przyjęła francuska minister obrony, Catherine Vautrin. W Paryżu, jeszcze w piątek, poinformowała o niej na swoim profilu w serwisie X, pisząc: „Francja i Rumunia współpracują na rzecz dozbrojenia Europy”. Komentując zamówienie, minister Vautrin podkreśliła, że „zobowiązania te wzmocnią jeszcze interoperacyjność między siłami (zbrojnymi) francuskimi i rumuńskimi”. Jest to wyrazem zacieśniania współpracy obronnej w Europie, co ma kluczowe znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Śmigłowiec H225M należy do kategorii średnich maszyn wielozadaniowych. Jest zbudowany w układzie dwusilnikowym, jednowirnikowym, wywodząc się z powiększonej wersji śmigłowca H215M Super Puma. Jego maksymalna masa startowa to 11 ton. Maksymalna masa ładunku wynosi natomiast 5,6 tony lub ponad 20 żołnierzy z pełnym wyposażeniem. Jego pełna długość to 19,5 metra, a wysokość 4,97 metra.

W swojej klasie zdaje się maszyną dość dużą o przestronnej ładowni, do której dostęp jest przez dwoje szerokich drzwi przesuwnych i niewielki właz ładunkowy w części ogonowej. Maksymalna prędkość to 324 km/h, a prędkość przelotowa 262 km/h. Zasięg przekracza 800 km, ale możliwa jest również instalacja systemu do tankowania w locie. Dzięki systemowi skalowalnemu HForce, H225M może przenosić głowice optoelektroniczne, systemy samoobrony oraz uzbrojenie kierowane i niekierowane. Obejmuje ono m.in. pociski przeciwokrętowe, rakiety powietrze-ziemia czy działka i karabiny maszynowe.