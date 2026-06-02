Rumunia kupuje niemiecką broń za 5 mld euro. Pancerna pięść za SAFE

W obliczu dynamicznych zmian geopolitycznych Rumunia finalizuje gigantyczne kontrakty zbrojeniowe z niemieckim koncernem Rheinmetall.

Prawie 5 miliardów euro przeznaczono na setki bojowych wozów piechoty Lynx oraz zaawansowane systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej, kluczowe w obliczu współczesnych zagrożeń.

Odkryj, jak te strategiczne zakupy zmieniają oblicze armii rumuńskiej, dlaczego są tak pilne dla bezpieczeństwa Europy Wschodniej i skąd pochodzi ich finansowanie.

Generalna Dyrekcja ds. Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej Rumunii poinformowała, że sfinalizowała „wieloetapowe, niezwykle skomplikowane negocjacje” z koncernem Rheinmetall. Łączna wartość podpisanych umów wynosi dokładnie 4,768 miliarda euro netto (bez podatku VAT). Finansowanie tego bezprecedensowego przedsięwzięcia zostanie w całości zrealizowane za pomocą europejskiego instrumentu finansowego SAFE (Security Action for Europe).

Bukareszt musiał pokonać szereg procedur i wyzwań komercyjnych, aby zdążyć przed rygorystycznymi terminami unijnego programu, który upływał z końcem maja. Pośpiech był jednak konieczny – jak podkreśla rumuński resort obrony – ze względu na „aktualny regionalny kontekst bezpieczeństwa i konieczność przyspieszenia modernizacji sił zbrojnych”.

300 wozów za 3 mld euro

Głównym filarem rumuńskiego kontraktu jest umowa ramowa zawarta ze spółką Rheinmetall Automecanica SRL – rumuńskim podmiotem, w którym niemiecki koncern posiada większościowe udziały. Przedmiotem tej umowy jest dostawa 298 bojowych wozów piechoty oraz pojazdów specjalistycznych na podwoziu Lynx KF41. Wartość tej części zamówienia to 3,337 miliarda euro netto.

Co ciekawe, rumuńskie wozy Lynx będą dostarczane w aż 46 różnych konfiguracjach, wykorzystujących tę samą, wysoce modułową platformę gąsienicową Lynx KF41. Wśród zamówionych wariantów znajdą się przede wszystkim klasyczne bojowe wozy piechoty, ale też wozy dowodzenia, pojazdy ewakuacji medycznej, wozy zabezpieczenia technicznego ora samobieżne zestawy przeciwlotnicze.

Wybór spółki zależnej Rheinmetalla w Rumunii jest wynikiem wymagań dotyczących zaangażowania lokalnego przemysłu. Znaczna część produkcji, montażu końcowego oraz przyszłego serwisu technicznego floty niemal 300 Lynxów zostanie ulokowana w kraju, co zapewni transfer nowoczesnych technologii pancernych.

Obrona przeciwlotnicza: Skynex, Skyranger i CIWS dla okrętów

Druga część zamówienia dotyczy artyleryjskich systemów obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu, które mają zapewnić bezpośrednią osłonę wojsk lądowych, infrastruktury krytycznej oraz okrętów. Kontrakt o wartości 0,98 miliarda euro netto powierzono Rheinmetall Italia, czyli włoskiej filii koncernu.

Bukareszt pozyska dzięki temu:

7 systemów obrony przeciwlotniczej Skynex. Składa się on z bezzałogowego modułu wieżowego Skyranger uzbrojonego w armatę automatyczną Oerlikon Revolver Gun Mk3 kal. 35 mm, systemu dowodzenia i kontroli z głowicą optoelektroniczną Skymaster oraz trójwspółrzędnej stacji radiolokacyjnej X-TAR3D. Armata z szybkostrzelnością teoretyczną 1050 strz./min. może skutecznie zwalczać szerokie spektrum celów w odległości do 4000 metrów. Z kolei radar może wykrywać cele w zależności od ich typu w odległości od 25 do 55 km.

2 systemy Skyranger 35, czyli wieżę bezzałogowe uzbrojone w armaty 35 mm z podobnym systemem naprowadzani i kierowania ogniem, ale przeznaczone do zabudowy na podwoziu gąsienicowym nowo zakupionych wozów KF41 Lynx.

2 systemy artyleryjskie bliskiego zasięgu (CIWS) Millenium: Przeznaczone do instalacji na okrętach wojennych w celu bezpośredniej obrony przed rakietami przeciwokrętowymi i lotnictwem. One również uzbrojone są w armaty automatyczne 35 mm.

Ponad 400 tysięcy sztuk amunicji programowalnej przeciw dronom

Uzupełnieniem kontraktów na wspomniane systemy przeciwlotnicze kalibru 35 mm jest masowa umowa na dostawy amunicji, podpisana ze spółką Rheinmetall Waffe Munition GmbH. Za kwotę 0,45 miliarda euro netto Rumunia zakupi aż 401 760 sztuk nowoczesnej amunicji programowalnej 35 mm AHEAD.

To strategiczny ruch, wymuszony doświadczeniami z trwającej wojny w Ukrainie. Amunicja typu AHEAD (Advanced Hit Efficiency and Destruction) w momencie wystrzału jest programowana tak, aby eksplodować tuż przed celem, tworząc zabójczą chmurę wolframowych odłamków. Jest to obecnie skuteczne i najbardziej ekonomiczna metoda zwalczania masowych zagrożeń asymetrycznych, w tym rojów dronów kamikadze, bezzałogowców rozpoznawczych oraz pocisków manewrujących na dystansach taktycznych.

Powyższe umowy w sposób trwały zwiążą rumuńskie siły zbrojne z koncernem Rheinmetall. Całośc finansowana jest w ramach mechanizmy SAFE, którego Rumunia jest jednym z większych beneficjentów. Tego typu zakupu nie byłyby możliwe w ramach standardowego finansowania zakupów obronnych.