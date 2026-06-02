USA analizują rozszerzenie Nuclear Sharing. Polska w grze o broń jądrową?

USA rozważa rozszerzenie programu Nuclear Sharing w Europie, wzmacniając bezpieczeństwo sojuszników NATO w obliczu nowych wyzwań geopolitycznych.

Polska i kraje bałtyckie aktywnie zabiegają o bazy dla samolotów zdolnych do przenoszenia broni jądrowej, znacząco podnosząc stawkę w obronności wschodniej flanki NATO.

Rozmowy w USA: Broń jądrowa dla nowych krajów NATO?

Według informacji podanych przez „Financial Times”, który powołuje się na trzy osoby zaznajomione z przebiegiem rozmów, przedstawiciele władz amerykańskich wyrazili gotowość do rozważenia rozmieszczenia bombowców zdolnych do przenoszenia broni jądrowej poza sześcioma krajami, w których obecnie stacjonują. Te poufne dyskusje, choć mogą nie doprowadzić do żadnych zmian w istniejących porozumieniach dotyczących wspólnego wykorzystania broni jądrowej, odbywają się w kontekście narastających obaw w Europie. Są one związane z deklarowanymi przez byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa, planami ograniczenia liczebności wojsk amerykańskich i wycofania kluczowych systemów uzbrojenia z kontynentu.

Obawy Europy i plany Donalda Trumpa

Perspektywa potencjalnego zmniejszenia obecności wojsk konwencjonalnych Stanów Zjednoczonych w Europie budzi niepokój wśród sojuszników. W tym kontekście, możliwość rozszerzenia programu współdzielenia broni jądrowej postrzegana jest jako środek mający na celu utrzymanie stabilności i odstraszania. Pozwoliłoby to większej liczbie krajów na przyjęcie samolotów o podwójnym przeznaczeniu (DCA), które są zdolne do przeprowadzania ataków nuklearnych. Ta strategiczna decyzja ma na celu wzmocnienie zaufania i pokazanie zaangażowania USA w obronę Europy, niezależnie od przyszłych zmian w polityce wojskowej.

Polska i kraje bałtyckie: Zainteresowanie bazami DCA

Dwa z cytowanych przez „Financial Times” źródeł potwierdziły, że państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polska i niektóre kraje bałtyckie, wyraziły swoje zainteresowanie goszczeniem baz dla samolotów DCA. Polska publicznie deklarowała już wcześniej chęć przyjęcia amerykańskiej broni jądrowej. Były prezydent Andrzej Duda wzywał Stany Zjednoczone do rozszerzenia inicjatywy DCA o Polskę. Co więcej, Warszawa w tym roku dołączyła do nowej inicjatywy Francji, której celem jest zbadanie możliwości tymczasowego przeniesienia części francuskiego potencjału odstraszania jądrowego do sojuszniczych krajów europejskich. Te działania podkreślają rosnące zaangażowanie Polski w europejską architekturę bezpieczeństwa i dążenie do wzmocnienia zdolności obronnych regionu.

Program Nuclear Sharing NATO: Jak to działa?

Obecnie program wspólnego wykorzystania broni jądrowej NATO obejmuje sześciu sojuszników: Belgię, Niemcy, Włochy, Holandię, Turcję i Wielką Brytanię. Na ich terytorium stacjonują amerykańskie samoloty DCA z bombami atomowymi. Ważne jest, że pomimo stacjonowania tej broni na terytorium tych państw, to Waszyngton zachowuje wyłączne prawo do jej użycia. System ten jest kluczowym elementem strategii odstraszania nuklearnego NATO, zapewniającym solidarność i wspólne bezpieczeństwo w obliczu zagrożeń. Rozmowy o rozszerzeniu tego programu świadczą o dynamicznym dostosowywaniu się NATO do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

