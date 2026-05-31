Dwie kultowe strzelby „pompki”, Remington 870 i Mossberg 500, od dziesięcioleci dominują rynek, służąc wojsku, policji i cywilom na całym świecie.

Poznaj kluczowe różnice między legendarnym, stalowym Remingtonem 870, wybieranym przez GROM, a lżejszym, aluminiowym Mossbergiem 500, cenionym za praktyczność i niższą cenę.

Która z tych ikonicznych konstrukcji jest prawdziwym królem niezawodności i która najlepiej spełni Twoje oczekiwania? Oto ich wady i zalety.

Remington 870 i Mossberg 500 - historia

Konstrukcyjnie Remington 870 jest starszy. Swoją premierę miał w 1950 roku jako następca wcześniejszych strzelb Remingtona i konkurenta dla kolejnej legendy: Winchestera Model 12. Broń szybko zdobyła opinię godnej zaufania, gładko pracującą i bardzo trwałą. Producent podkreśla zalety konstrukcji opartej na stalowej komorze zamkowej wykonanej z pojedynczego odkuwanego bloku oraz fakt, że 870 stał się jedna z najlepiej sprzedających się strzelb w historii.

Mossberg 500 to trochę inna bajka. Na rynek wszedł nieco później, w 1961 roku. Został zaprojektowany jako tańsza, prostsza i łatwiejsza w produkcji alternatywa, początkowo z myślą o rynku myśliwskim i użytkowym. Z czasem rodzina 500 rozrosła się o liczne warianty sportowe, policyjne i wojskowe. Mossberg podaje, że sprzedano ponad 12 mln egzemplarzy strzelb serii 500, co pokazuje skalę popularności tej „pompki”.

Ciężka konstrukcja kontra "prostsza"

Remington 870 jest konstrukcją klasyczną i „cięższą” w odczuciu. Ma stalową komorę zamkową, boczne okno wyrzutowe i dolny port ładowania. Ceniony jest za płynną pracę czółenka, dużą trwałość i bardzo szeroką dostępność części oraz akcesoriów. Wersje policyjne, zwłaszcza 870 Police, przez dekady uchodziły za jedne z podstawowych strzelb amerykańskich służb. Remington, podobnie jak większość producentów, oferuje dziś odmiany bojowe i policyjne, w tym wersje z krótkimi lufami, celownikami mechanicznymi i powiększonymi magazynkami. Jest to również konstrukcja którą wybrali komandosi GROM. 870 zajmuje miejsce w ich zbrojowni praktycznie od początku istnienia jednostki.

Mossberg 500 jest nieco lżejszy i uznawany za „prostszy”. Ma aluminiową komorę zamkową, stalowy rygiel blokujący się w przedłużeniu lufy oraz charakterystyczny bezpiecznik umieszczony na grzbiecie komory zamkowej. To rozwiązanie jest wygodne dla strzelców prawo- i leworęcznych, choć gorzej współpracuje z niektórymi chwytami pistoletowymi. Ważnymi cechami Mossberga są też podwójny wyciąg i łatwo dostępny przycisk zwalniania blokady suwadła umieszczony za kabłąkiem spustowym. Z racji ceny - ta strzelba szturmem opanowała zbrojownie jednostek kontrterrorystycznych. Skrócone Mossbergi wraz ze specjalną amunicją są powszechnie wykorzystywane podczas forsowania zamkniętych drzwi.

W zastosowaniach wojskowych i policyjnych oba modele zrobiły karierę

W zastosowaniach wojskowych i policyjnych oba modele zrobiły dużą karierę, choć często w wyspecjalizowanych wersjach. Remington 870, oznaczany w wojsku amerykańskim jako M870, był używany przez siły zbrojne USA, FBI, U.S. Border Patrol, Secret Service oraz liczne departamenty policji, w tym Los Angeles Police Department i California Highway Patrol. Występował też w wielu formacjach zagranicznych, od Kanady po Europę ( w tym w polskim GROMie).

Mossberg 500 i jego wojskowe rozwinięcia, szczególnie 590 Blackwater i 590A1, również trafiły do służb. Mossberg informuje, że w 1979 roku firma otrzymała kontrakt rządowy na Model 500 jako strzelbę bojową, a konstrukcja została później przyjęta przez wszystkie rodzaje sił zbrojnych USA. Producent podaje też, że jego strzelby są używane przez wojsko i służby policyjne w ponad 70 krajach. Również polskie zespoły kontrterrorystyczne powszechnie korzystają z tego modelu.

Dwa klasyki. Który model strzelby wybrać?

W praktyce wybór między tymi modelami zależy od preferencji użytkowników. Remington 870 będzie atrakcyjny dla osób ceniących stalową konstrukcję, płynną pracę i policyjno-wojskową tradycję. Mossberg 500 kusi prostotą, niższą masą, obustronną ergonomią i korzystną relacją ceny do możliwości. Obie strzelby mają status klasyków, ale reprezentują nieco inne podejście: Remington jest bardziej tradycyjnym „stalowym narzędziem”, a Mossberg – lżejszą, praktyczną i bardzo elastyczną platformą użytkową.