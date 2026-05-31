Strzelby bojowe przez lata były brutalnymi narzędziami, wymagającymi od strzelca okiełznania ich siły i trudnej obsługi.

Taran Tactical Innovations udoskonaliło legendarną Benelli M4, tworząc ikonę z "Johna Wicka", łączącą wojskową niezawodność z precyzją i komfortem.

Odkryj, jak drobne modyfikacje przekształciły "bestię" w intuicyjne narzędzie, sprawiając, że strzelba stała się płynnym przedłużeniem strzelca.

Benelli M4 - wojskowa legenda

A potem pojawiła się Benelli M4 - wojskowa legenda stworzona dla amerykańskich Marines. Następnie trafiła w ręce ludzi z Taran Tactical Innovations, którzy zadali sobie pozornie proste pytanie: co się stanie, jeśli jedną z najlepszych strzelb bojowych świata potraktować nie jako gotowy produkt, lecz jako punkt wyjścia? Odpowiedzią jest Taran Tactical Benelli JW2 M4. Broń, która zdobyła światową rozpoznawalność dzięki filmowi "John Wick: Chapter 2", ale której prawdziwa wartość nie wynika z obecności na ekranie. Jej siła tkwi w czymś znacznie ciekawszym – pokazuje, że nawet najbardziej bezkompromisową konstrukcję można dopracować tak, by zachowała swoją skuteczność, a jednocześnie stała się wyjątkowo przyjazna dla użytkownika.

Wojskowe korzenie

Historia zaczyna się od Benelli M4, konstrukcji stworzonej pod koniec lat 90., na potrzeby amerykańskiego programu nowej strzelby bojowej. Efektem była broń znana wojskowo jako M1014, przyjęta do służby przez Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Jej największym atutem okazał się system gazowy ARGO (Auto-Regulating Gas Operated), zaprojektowany specjalnie z myślą o niezawodności w warunkach bojowych.

W świecie strzelb samopowtarzalnych niezawodność często okupiona jest kompromisami. Jedne konstrukcje są szybkie, ale kapryśne. Inne odporne, ale ciężkie i toporne. Benelli M4 wypracowała sobie reputację sprzętu niemal pancernego - broni zdolnej funkcjonować w błocie, piasku i kurzu, a jednocześnie zapewniającej błyskawiczną reakcję w walce na krótkim dystansie. Nie bez powodu do dziś pozostaje jedną z najbardziej cenionych strzelb bojowych na świecie.

Od Marines do Johna Wicka

Kiedy w filmie "John Wick: Chapter 2" bohater grany przez Keanu Reevesa odwiedza słynnego Sommeliera i prosi o coś „na zakończenie wieczoru”, otrzymuje odpowiedź, która dla miłośników broni brzmi niemal jak muzyka: „May I suggest… the Benelli M4?”. Nie był to przypadkowy wybór rekwizytu. Seria "John Wick" od początku budowała swoją tożsamość wokół realnych, starannie dobranych konstrukcji.

W świecie Johna Wicka broń nigdy nie jest jedynie narzędziem. Stanowi przedłużenie charakteru bohatera i wizualną deklarację jego kompetencji. Wybór JW2 M4 nie był więc przypadkowy - podobnie jak sam Wick, strzelba ta łączy bezwzględną skuteczność z perfekcyjnym dopracowaniem detali.

W przypadku drugiej części postawiono na wersję przygotowaną przez Taran Tactical Innovations - firmę, która od lat współpracuje z czołowymi strzelcami sportowymi, instruktorami i profesjonalistami świata broni.

Taran Tactical Innovations - historia firmy

Nie sposób zresztą mówić o JW2 M4 bez wspomnienia człowieka, którego nazwisko widnieje w jej nazwie. Taran Butler to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego strzelectwa dynamicznego. Wielokrotny mistrz i rekordzista, przez lata zdobywał doświadczenie na najwyższym poziomie rywalizacji sportowej, gdzie o sukcesie decydują nie sekundy, lecz ułamki sekund.

Założona przez niego firma Taran Tactical Innovations od początku kierowała się prostą filozofią: dobra broń może być jeszcze lepsza. Nie poprzez rewolucyjne zmiany konstrukcyjne, lecz dzięki eliminowaniu drobnych niedoskonałości, które podczas intensywnego użytkowania spowalniają strzelca lub utrudniają obsługę. To podejście szybko przyniosło firmie uznanie zarówno wśród zawodników sportowych, jak i profesjonalistów.

Nic więc dziwnego, że kiedy twórcy serii John Wick postanowili stworzyć arsenał głównego bohatera, zwrócili się właśnie do Tarana Butlera. Jego doświadczenie pomogło nadać filmowym scenom strzelanin wyjątkową wiarygodność, a wiele wykorzystanych w nich konstrukcji niemal natychmiast zyskało status ikon współczesnej kultury strzeleckiej. Taran Tactical Benelli JW2 M4 jest prawdopodobnie jednym z najlepszych przykładów tego zjawiska.W efekcie powstała konstrukcja, która zachowała wojskowy charakter Benelli M4, ale została dostrojona pod kątem szybkości, ergonomii i płynności obsługi.

Taran Tactical Benelli JW2 M4. Co właściwie zmieniono?

To właśnie tutaj zaczyna się magia modelu JW2 M4. Klasyczna M4 jest skuteczna, ale nadal pozostaje strzelbą bojową. Czuć w niej wojskowe DNA - masę, sprężyny i zdecydowaną pracę manipulatorów. Taran Tactical postanowiło wygładzić wszystkie te elementy, które podczas dynamicznego strzelania potrafią spowalniać użytkownika.

Otrzymujemy między innymi:

powiększony przycisk zwalniania zamka,

powiększoną rączkę przeładowania,

rozszerzony port ładowania,

dopracowany podajnik eliminujący charakterystyczne „gryzienie” kciuka,

zwiększoną pojemność magazynka,

ulepszoną ergonomię chwytu i obsługi.

Zestaw modyfikacji dał rewolucyjny efekt

Żadna z tych zmian nie wydaje się rewolucyjna. Rewolucyjny jest dopiero ich łączny efekt. To zestaw modyfikacji, który na papierze wygląda niepozornie, ale na strzelnicy całkowicie zmienia charakter broni. Każdy, kto spędził trochę czasu ze strzelbami, wie, że ich obsługa rzadko bywa określana słowem „przyjemna”. Zazwyczaj mówimy o skuteczności, energii, sile ognia czy odporności. Taran Tactical JW2 M4 należy do nielicznego grona konstrukcji, przy których zaczyna się mówić właśnie o komforcie.

Broń ładuje się szybciej. Manipulatory są łatwiejsze do odnalezienia pod stresem. Całość pracuje płynniej i sprawia wrażenie bardziej dopracowanej mechanicznie. To nadal pełnowymiarowa strzelba bojowa kalibru 12, ale taka, która nie walczy z użytkownikiem przy każdej czynności.W praktyce właśnie tutaj ujawnia się największa wartość pakietu Taran Tactical.

Nie w spektakularnych dodatkach widocznych na pierwszy rzut oka, lecz w dziesiątkach drobnych usprawnień, które razem tworzą broń szybszą, bardziej intuicyjną i zwyczajnie przyjemniejszą w użytkowaniu. To różnica podobna do tej między dobrym samochodem sportowym a tym samym modelem po starannym dopracowaniu przez renomowanego tunera. Fundament pozostaje ten sam, ale doświadczenie kierowcy zmienia się diametralnie.

Oswojona bestia JW2 M4

Po bliższym poznaniu JW2 M4 można dojść do wniosku, że pytanie postawione na początku nie było wcale retoryczne. Tak, bestię da się oswoić. Co istotne, nie oznacza to jej utemperowania. Taran Tactical nie odebrał Benelli M4 charakteru, który uczynił ją legendą. To nadal ta sama konstrukcja, której zaufały jednostki wojskowe. Nadal oferuje niezawodność, szybkość działania i siłę ognia, które od lat stanowią punkt odniesienia dla innych strzelb samopowtarzalnych.

Różnica polega na tym, że wszystkie elementy kontaktu strzelca z bronią zostały przemyślane na nowo. Ładowanie jest szybsze. Obsługa bardziej intuicyjna. Manipulatory łatwiejsze do odnalezienia. Mechanizmy działają płynniej. Broń sprawia wrażenie dopracowanej nie tylko przez inżynierów, ale również przez ludzi, którzy spędzili tysiące godzin na strzelnicy.

Strzelba nie musi być brutalnym narzędziem

To właśnie dlatego JW2 M4 robi tak duże wrażenie. Nie dlatego, że wystąpiła u boku Johna Wicka. Nie dlatego, że nosi logo Taran Tactical. I nawet nie dlatego, że bazuje na jednej z najlepszych strzelb bojowych świata. Imponuje dlatego, że udowadnia coś, co przez lata wydawało się niemożliwe. Udowadnia, że strzelba nie musi być wyłącznie brutalnym narzędziem. Może być również konstrukcją dopracowaną, harmonijną i dającą satysfakcję z każdej czynności – od pierwszego przeładowania po ostatni strzał.

A więc: czy można oswoić bestię?

W przypadku Benelli M4 odpowiedź przez lata brzmiała: nie ma takiej potrzeby. Taran Tactical udowodniło jednak, że nawet legenda może stać się lepsza. JW2 M4 zachowała wszystko, za co pokochali ją żołnierze, funkcjonariusze i strzelcy sportowi, jednocześnie eliminując wiele cech, które przez dekady uznawano za nieodłączny element strzelby bojowej.

I właśnie dlatego nie jest jedynie filmową gwiazdą z arsenału Johna Wicka. Jest dowodem na to, że czasami najlepszym sposobem na stworzenie czegoś wyjątkowego nie jest zaprojektowanie nowej konstrukcji od podstaw, lecz doprowadzenie legendy do granic jej możliwości. A jeśli prawdziwą miarą jakości broni jest to, jak chętnie chce się po nią sięgać kolejny raz, Taran Tactical Benelli JW2 M4 zdaje ten egzamin celująco.