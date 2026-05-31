Szczerba: Miliardy euro z UE na przemysł obronny i mobilność wojskową

Juliusz Sabak
2026-05-31 10:44

„Poza nowymi środkami na przemysł obronny, takimi jak SAFE, na budowanie, na skalowanie produkcji, będą gigantyczne unijne środki na działania infrastrukturalne” – podkreśla Michał Szczerba, poseł do Parlamentu Europejskiego. Jak wyjaśnia - „My przewidzieliśmy na kwestię bezpieczeństwa, obronności 130 miliardów euro, więc gigantyczny zastrzyk i oczywiście Polska powinna z tych środków skorzystać”

PKG26: Szczerba o mobilności wojska
  • Europoseł Michał Szczerba zapowiada gigantyczne unijne fundusze na bezpieczeństwo i infrastrukturę, otwierające bezprecedensowe możliwości dla Polski.
  • Na obronność Unia Europejska przeznaczy 130 mld euro, a strategiczne położenie Polski, z kluczowymi korytarzami transportowymi, stawia ją w centrum tych ogromnych inwestycji.
  • Infrastruktura (drogi, koleje, lotniska) czeka na dziesięciokrotny wzrost środków – dowiedz się, jak Polska musi działać, by w pełni wykorzystać tę historyczną szansę.

Podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego 2026, europoseł Michał Szczerba przedstawił wizję ogromnych możliwości rozwojowych dla Polski, wynikających z unijnych funduszy na bezpieczeństwo i infrastrukturę. Podkreślił rosnącą rolę komponentu obronnego w gospodarce oraz strategiczne położenie Polski, które otwiera drogę do znaczących inwestycji.

Jak podkreślił europoseł, w Parlamencie Europejskim "od ubiegłego roku funkcjonuje niezależna, pełnoprawna Komisja Bezpieczeństwa i Obrony, która zaczyna zajmować się również regulacją, czego przykładem jest mobilność wojskowa". Jako członek tej komisji, Michał Szczerba zauważa, że kluczowym elementem w dyskusji o przyszłych inwestycjach jest rola Polski. "Trzy z czterech korytarzy, tych takich głównych, zdefiniowanych na tych najważniejszych kierunkach, przechodzą przez Polskę".

To strategiczne położenie ma przełożyć się na gigantyczne środki infrastrukturalne. Europoseł jasno zadeklarował: "będą gigantyczne środki na właśnie działania infrastrukturalne, ponieważ to będzie wymagało usprawnienia, zweryfikowania, zbudowania... nie tylko dróg, mostów, tunelów, linii kolejowych". W ramach mobilności wojskowej uwzględnione zostaną także lotniska oraz tzw. "ostatnia mila", czyli współpraca z samorządami lokalnymi. Szczerba podkreślił, że mowa o "gigantycznych środkach, ponad dziesięciokrotnie większych w nowej perspektywie finansowej, z których Polska nie tylko powinna, ale musi skorzystać."

Finansowanie tych przedsięwzięć będzie dwutorowe. Obecnie dostępne są "linie kredytowe, to oczywiście jest SAFE, na przemysł obronny, na budowanie, na skalowanie produkcji". Jednak prawdziwy przełom ma nastąpić w nowej perspektywie finansowej, która rozpoczyna się od 2028 roku. Jak mówi europoseł Szczerba - "nowa perspektywa to są realne pieniądze, które będą w budżecie już w formie dotacyjnej.” To ogormna pula, jak mówu „130 miliardów euro" przeznaczone na kwestie bezpieczeństwa i obronności.

Europoseł Szczerba apeluje o proaktywne działania ze strony Polski. "Trzeba przede wszystkim się skupić na tym, żeby w maksymalnym stopniu te środki i możliwości jednocześnie wykorzystać". Wskazał na potrzebę aktywnego udziału polskiego przemysłu, które dowodem jest rosnąca liczba polskich firm z biurami w Brukseli. Równie ważna jest rola nauki i rozwoju, aby "nie powinno być tak, że te środki będą omijały polskie ośrodki naukowe czy polskie uczelnie".

Zdaniem europosła Szczerby przed Polską otwiera się unikalna szansa na modernizację infrastruktury i rozwój przemysłu obronnego dzięki bezprecedensowym funduszom unijnym, nie tylko w ramach SAFE, ale dłuższej perspektywy finansowej. Kluczem do sukcesu będzie aktywne zaangażowanie na wszystkich szczeblach – od rządu, przez przedsiębiorców, po środowisko naukowe.

