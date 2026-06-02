Blisko 90 lokalizacji i wynagrodzenie. Nabór do programu „Wakacje z wojskiem” trwa

Wojsko Polskie uruchamia nową edycję programu „Wakacje z wojskiem”, oferując młodym intensywne szkolenie i atrakcyjne wynagrodzenie.

Uczestnicy otrzymają blisko 6000 zł brutto, pełne utrzymanie oraz zdobędą praktyczne umiejętności wojskowe w prawie 90 lokalizacjach.

Jak dołączyć i rozpocząć szkolenie, zanim pierwszy turnus ruszy już 8 czerwca?

Kolejna edycja programu „Wakacje z wojskiem”

Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło nabór do trzeciej edycji programu „Wakacje z wojskiem”. Jest to dobrowolne i bezpłatne szkolenie wojskowe skierowane przede wszystkim do młodych osób, które chcą zdobyć nowe doświadczenia oraz poznać realia służby wojskowej.

Tegoroczna edycja obejmuje trzy 27-dniowe turnusy organizowane w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Pierwsze szkolenie rozpocznie się 8 czerwca. Każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tys. zł brutto. Wojsko zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie.

Program jest adresowany głównie do osób w wieku od 18 do 35 lat, w tym maturzystów, studentów oraz osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. Warunkiem udziału jest ukończenie 18. roku życia.

Ochotnicy mogą wybrać jednostkę wojskową zgodnie z preferowanym terminem, lokalizacją i rodzajem szkolenia. Do dyspozycji będą m.in. jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych oraz marynarki wojennej.

Praktyczna wiedza i doświadczenie

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, nauczą się strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz oraz obsługi wybranego sprzętu wojskowego. Program ma praktyczny charakter i pozwala zdobyć umiejętności przydatne zarówno podczas szkolenia wojskowego, jak i w codziennym życiu.

GARDA: płk Marek Pietrzak o programie wGotowości

„Wakacje z wojskiem” mają również umożliwić uczestnikom poznanie służby wojskowej od środka. Dla części ochotników może to być pierwszy krok do związania swojej przyszłości z Wojskiem Polskim, w tym z aktywną rezerwą, Wojskami Obrony Terytorialnej lub zawodową służbą wojskową.

Terminy tegorocznych turnusów to:

8 czerwca-4 lipca,

13 lipca-8 sierpnia,

17 sierpnia-12 września.

Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w Wojskowych Centrach Rekrutacji.