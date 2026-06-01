Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB i generał dywizji Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, reprezentującej Skarb Państwa, podpisali 28 maja w Ożarowie Mazowieckim trzy umowy na dostawy systemów bezzałogowych. Są to największe kontrakty na kompleksowe rozwiązania rozpoznawczo-uderzeniowe zawarte dotąd nie tylko w Polsce, ale i całej Europie.

- Mechanizm SAFE to wspólne zamówienia. W maju zakończą się samodzielne kontrakty, w których jedno państwo członkowskie, jak Polska, mogło kupować konkretne produkty, ale po tym terminie zaczynamy nowy rozdział, czyli kontrakty zagraniczne. Właśnie wróciliśmy z Kanady, gdzie padła deklaracja strony kanadyjskiej, że właśnie w firmie WB będzie zamawiała drony. Dzisiaj padły kolejne deklaracje, od kolejnych partnerów w Unii Europejskiej, powiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Sygnowanie kontraktu miało miejsce w obecności Władysława Kosiniaka-Kamysza – wicepremiera, ministra Obrony Narodowej, Pawła Bejdy – sekretarza stanu w MON, Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej – pełnomocnika rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa, przedstawicieli Agencji Uzbrojenia MON oraz pracowników GRUPY WB.

- Jestem dumny, że mogę być tutaj, w firmie, która stała się marką polskiej gospodarki, o czym przekonujemy się za granicą. Przekonujemy się o tym każdego dnia, słuchając opinii żołnierzy Wojska Polskiego. Bo nie ma lepszej rekomendacji niż rekomendacja polskiego żołnierza. Jeśli oni dobrze mówią o waszym sprzęcie, dobrze mówił będzie o nim cały świat. I cały świat rzeczywiście mówi o was dobrze, powiedział po podpisaniu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Unijne pieniądze na polskie systemy bezzałogowe

Na podstawie umów z Agencją Uzbrojenia realizowanych w ramach instrumentu SAFE, GRUPA WB dostarczy swoje flagowe produkty: setki zestawów amunicji krążącej WARMATE, blisko dwieście zestawów bezzałogowców rozpoznawczych FLYEYE i tuzin bateryjnych modułów ogniowe bezzałogowych systemów poszukiwawczo uderzeniowych GLADIUS.

- To wydarzenie ma dla nas szczególne znaczenie. Jest wyróżnieniem dla naszych inżynierów, specjalistów i wszystkich pracowników. Polskie siły zbrojne zdecydowały się na zakup sprzętu nowoczesnego, sprawdzonego w warunkach bojowych i wysoko ocenianego przez użytkowników. Co więcej, zobowiązujemy się do dalszego jego rozwoju, tak aby był jeszcze bardziej zaawansowany i skuteczny, oświadczył po ceremonii Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB.

Podpisane umowy dadzą poważny impuls do dalszego rozwoju, zwiększania zdolności produkcyjnych i wzmacniania kompetencji zespołów, które od lat projektują i rozwijają systemy bezzałogowe w Polsce. Kontrakty o tej skali dają większą przewidywalność inwestycji w badania i rozwój oraz pozwalają rozwijać współpracę z krajowymi partnerami tworzącymi łańcuch dostaw dla nowoczesnych technologii obronnych.

- Niezwykle istotny jest aspekt bezpieczeństwa. Wzmacniając zdolności obronne państwa, wzmacniamy bezpieczeństwo nas wszystkich: naszych rodzin, lokalnych społeczności i całego kraju. Kontrakty związane z systemami GLADIUS, FLYEYE i WARMATE oznaczają pracę dla naszych kolegów i koleżanek w Skarżysku-Kamiennej, Czechowicach-Dziedzicach, Gliwicach i Gdyni. To też szansa dla mniejszych ośrodków, takich jak Lipka Krajeńska. Te środki nie pozostaną wyłącznie w naszej firmie – będą pracować w regionach, tworząc miejsca pracy, wspierając lokalnych dostawców i przedsiębiorców oraz napędzając rozwój gospodarczy, dodał prezes GRUPY WB.

Garda: Grupa WB Marcin Kubica

Historyczne umowy MON i Grupy WB

Fundamentem sukcesu GRUPY WB są autorskie rozwiązania, potencjał inżynierski i skalowanie możliwości wytwórczych. Połączenie tych cech, wzmocnione zawartymi kontraktami, pozwoli realizować kolejne programy dla Sił Zbrojnych RP, jak i szerzej współpracować z partnerami zagranicznymi, wspierając rozwój zdolności obronnych państw NATO oraz bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu. Pierwsza z podpisanych w Ożarowie Mazowieckim umów dotyczyła dostaw 12 bateryjnych modułów ogniowych bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS. Siły Zbrojne RP mają odebrać je do 2030 roku.

GLADIUS jest unikalnym w skali europejskiej, wysoko zaawansowanym systemem bezzałogowym, zbudowanym także w oparciu o wnioski z działań wojennych w Ukrainie. Integruje rozpoznanie, dowodzenie i precyzyjne rażenie w ramach jednej sieciocentrycznej architektury. Przewaga systemu GLADIUS nie wynika z wchodzących w jego skład pojedynczych platform bezzałogowych, ale pełnej integracji sensorów, efektorów i systemów dowodzenia, umożliwiającej budowę nowoczesnego łańcucha wykrycia, identyfikacji i ataku, zgodnego ze standardami NATO i Unii Europejskiej.

Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS służą do precyzyjnego rażenia celów i prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza. Misje rozpoznania obrazowego, radarowego i elektronicznego będą realizowane m.in. z wykorzystaniem rozpoznawczych bezzałogowych statków powietrznych FT-5. GRUPA WB dostarczy znane już w Wojsku Polskim systemy uderzeniowe, ale też nowe efektory, w tym opracowane w oparciu o wyniki pracy rozwojowej GLADIUS 2, zdolne do atakowania wybranych, wysokowartościowych celów oddalonych nawet o kilkaset kilometrów od miejsca startu.

Wszystkie bezzałogowce wchodzące w skład systemu GLADIUS zostaną zintegrowane z użytkowanym w Siłach Zbrojnych RP systemem zarządzania polem walki TOPAZ. W skład każdego bateryjnego modułu wejdą: wyrzutnie, wozy dowodzenia, amunicyjne i obsługi technicznej oraz zapas uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych.

Druga z podpisanych umów dotyczyła dostaw 190 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych FLYEYE. Większość trafi do wojsk operacyjnych i Wojsk Obrony Terytorialnej, ale po raz pierwszy zaprojektowane w Gliwicach bezzałogowce będą też wyposażeniem plutonów rozpoznawczych batalionów czołgów. Systemy bezzałogowe FLYEYE są przeznaczone do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza, przy użyciu głowic optoelektronicznych umożliwiających obserwację i rejestrację obrazu w dzień i w nocy. System został sprawdzony w Siłach Zbrojnych RP, jest także od ponad dekady wykorzystywany w warunkach bojowych m.in. w Afganistanie i w Ukrainie.

Trzeci kontraktem podpisanym 28 maja było zamówienie na dostawę ponad 400 zestawów amunicji krążącej WARMATE. To system przeznaczony do identyfikowania i rażenia, w zależności od zastosowanej głowicy, celów lekko opancerzonych celów bądź piechoty przeciwnika. WARMATE jest w Siłach Zbrojnych RP użytkowany jako rozwiązanie samodzielne, przenoszone przez żołnierzy i przewoźne, zintegrowane z pojazdem. System wyposażony jest w moduły sterujące umożliwiające pełną automatyzację większości faz lotu i wspieranie operatora przy naprowadzaniu na cel. Operowanie środkiem bojowym odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o przekaz wideo. Operator posiada pełną kontrolę w zakresie wyboru trybu pracy systemu, pomiędzy wielorazowym trybem rozpoznawczym a jednorazowym trybem bojowym.

Na podstawie informacji prasowej GRUPY WB