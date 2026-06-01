Płk Michał Majewski Zastępcą Dyrektora ECSC

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC) ogłosiło na platformie X 1 czerwca, powołanie płk. Michała Majewskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora. Jak napisano:

"Z przyjemnością informujemy, że płk Michał Majewski został Zastępcą Dyrektora ECSC. Ekspert w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa, absolwent WAT z wieloletnim doświadczeniem w strukturach MON, NCIA i Kwatery Głównej NATO".

📢Z przyjemnością informujemy, że płk Michał Majewski został Zastępcą Dyrektora @ECSC_MIL🇵🇱Ekspert w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa, absolwent @WAT_edu z wieloletnim doświadczeniem w strukturach @MON_GOV_PL , NCIA i Kwatery Głównej NATO.Gratulujemy!https://t.co/LiPrlWVWYN pic.twitter.com/gdTyb1NEBS— Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (@ECSC_MIL) June 1, 2026

Płk Michał Majewski ukończył Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej jako specjalista ds. systemów informatycznych i posiada tytuł magistra inżyniera. W kolejnych latach płk Majewski ukończył studia podyplomowe z zakresu sieci telekomunikacyjnych oraz uczestniczył w licznych kursach dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa IT, w tym w szkoleniach prowadzonych przez CIS NATO School.

Przez większość swojej kariery wojskowej był głęboko zaangażowany w działania związane z systemami informacyjnymi, IT i cyberbezpieczeństwem na różnych stanowiskach zarówno w Polsce, w tym w Siłach Powietrznych RP i Ministerstwie Obrony Narodowej, jak i podczas służby w międzynarodowych strukturach wojskowych, w szczególności w NCIA, w Kwaterze Głównej NATO oraz w departamencie zajmującym się doradztwem i wsparciem w zakresie standardów cyfrowych, łączności, dowodzenia i kontroli (C3S). W NCIA (2010–2013) zajmował się świadczeniem usług informatycznych na rzecz Połączonego Dowództwa Sił NATO w Brunssum, natomiast w C3S w Kwaterze Głównej NATO (2016–2019) pełnił funkcję głównego koordynatora na szczeblu Kwatery Głównej NATO w zakresie ćwiczeń CIS NATO, mianowicie SteadFast Cobalt i CWIX.

Obecnie płk Majewski jest mocno zaangażowany we współpracę międzynarodową w ECSC. Do jego zadań należy między innymi przygotowywanie kursów z zakresu cyberbezpieczeństwa skierowanych do NATO i UE, gdzie również prowadzi zajęcia.