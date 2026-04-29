Program SAFE w Rumunii. Armia inwestuje w Piranha 5, Lynx i polskie drony Warmate

Program SAFE (Security Action for Europe) to unijny instrument finansowy o łącznym budżecie 150 miliardów euro, który ma przyspieszyć modernizację sił zbrojnych państw członkowskich, poprawić zdolności produkcyjne europejskiego przemysłu obronnego i wzmocnić współpracę międzynarodową w sektorze obronnym.

Rumunia jest drugim po Polsce największym beneficjentem tego programu, z kwotą 16,6 miliarda euro dostępnych pożyczek na preferencyjnych warunkach. Inwestycje te są kluczowe dla Bukaresztu, który dąży do zastąpienia postsowieckiego sprzętu nowoczesnymi systemami, szczególnie w obliczu rosyjskiego zagrożenia w regionie i bezpośredniego sąsiedztwa z Ukrainą. W styczniu rząd rumuński zatwierdził wstępną listę 21 projektów o łącznej wartości 9,53 miliarda euro, jednak ostateczna lista programów finansowanych z SAFE, przekazana do parlamentu, obejmuje 15 pozycji o wartości 8,3 miliarda euro.

Niemiecki gigant zbrojeniowy Rheinmetall głównym beneficjentem

Niemiecka Grupa Rheinmetall jest bez wątpienia największym beneficjentem rumuńskich programów SAFE, z kontraktami o wartości blisko 5 miliardów euro (dokładnie 4 950,4 mln euro). Koncern ten aktywnie umacnia swoją pozycję w Rumunii, tworząc lokalną sieć produkcyjną i strategiczne partnerstwa. W ubiegłym roku Rheinmetall nabył większościowy udział w rumuńskiej firmie Automecanica Mediaș, która ma stać się centrum kompetencji w zakresie produkcji i konserwacji pojazdów wojskowych. Ponadto, Rumunia i Rheinmetall planują budowę najnowocześniejszej fabryki prochu w mieście Victoria, w okręgu Braszów, o wartości 535 milionów euro, która ma rozpocząć działalność w 2026 roku i stworzyć 700 miejsc pracy.

Poniżej lista, do której dotarł portal Defense Romania.

Kołowe transportery opancerzone Piranha 5: Kręgosłup Rumunii na polu walki

Jednym z najważniejszych elementów programu SAFE jest zakup transporterów opancerzonych dla piechoty 8x8 Piranha 5 i ich pochodnych, produkowanych przez GDELS Romania. Całkowita wartość tego kontraktu to 2,172 miliarda euro, z czego 831,20 miliona euro zostanie sfinansowane z mechanizmu SAFE. Projekt przewiduje zawarcie umowy ramowej na łączną liczbę 359 transporterów opancerzonych. W pierwszej fazie, do 2030 roku, dostarczonych zostanie 139 sztuk Piranha 5, finansowanych ze środków SAFE.

Druga faza, zaplanowana od 2031 roku, obejmie dostawę kolejnych 220 pojazdów o szacunkowej wartości 1,3411 miliarda euro. Rumunia jest jednym z kluczowych użytkowników Piranhy w Europie, a pojazdy te, produkowane lokalnie we współpracy z Uzina Mecanică București (UMB), stanowią sprawdzony element wyposażenia rumuńskiej armii. Negocjacje dotyczące tego kontraktu odbywają się w trybie bezpośrednim.

Wielofunkcyjne platformy transportowe IVECO: Logistyczne wsparcie dla armii

W celu zapewnienia sprawnego zaplecza logistycznego, Rumunia planuje zakup 1115 wielofunkcyjnych platform transportowych IVECO w 16 różnych konfiguracjach. Wartość tego przedsięwzięcia to 344,40 miliona euro, a negocjacje również prowadzone są w trybie bezpośrednim. Te pojazdy będą kluczowe dla transportu personelu, sprzętu i zaopatrzenia na potrzeby rumuńskich sił zbrojnych.

Wzmocnienie obrony powietrznej: Centra operacji, radary i systemy rakietowe

Rumuńskie Siły Powietrzne zostaną wzmocnione poprzez pozyskanie dwóch taktycznych centrów operacji obrony powietrznej i antyrakietowej (SBAMD-TC) o wartości 160 milionów euro. Zakupy te realizowane są wspólnie z Niemcami. Dodatkowo, w planach jest wyposażenie Sił Powietrznych w 12 systemów radarowych Gap Filler, przeznaczonych do wykrywania celów powietrznych na małych i średnich odległościach, w tym tych latających na niskich wysokościach. Chociaż producent nie został oficjalnie podany, źródła wskazują na radary GM200 firmy Thales. Wartość tego programu to 258 milionów euro.

Ważnym elementem wzmocnienia obrony powietrznej jest również zakup trzech systemów rakietowych ziemia-powietrze średniego zasięgu SBAMD (L) – MR / SBAMD(L)-M-MR, o wartości 547,83 miliona euro. Najprawdopodobniej chodzi o system przeciwlotniczy średniego zasięgu IRIS-T firmy Diehl, a zakupy realizowane są wspólnie z Niemcami. Rumunia inwestuje również w obronę powietrzną krótkiego zasięgu, zdolną do zwalczania systemów bezzałogowych, w tym siedmiu mobilnych systemów artyleryjskich obrony powietrznej naziemnej SKYNEX od Rheinmetall Italia (476 mln euro) oraz dwóch mobilnych systemów obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu VSR – CUAS Skyranger 35, również od Rheinmetall Italia (470 mln euro).

Flota Morska: Patrolowce i jednostki interwencyjne

Marynarka Wojenna Rumunii zyska dwie jednostki interwencyjne dla płetwonurków (VIS) o wartości 84 milionów euro oraz dwa patrolowce morskie (OPV) za 836 milionów euro. Kontrakty na te jednostki zostaną podpisane z NVL B.V. & Co. KG / Rheinmetall Naval Systems, a negocjacje prowadzone są w trybie bezpośrednim. Warto zauważyć, że kwoty przeznaczone na zakup tych jednostek są o 163 miliony euro wyższe niż te zatwierdzone w styczniu. Ta różnica ma związek z rewitalizacją Stoczni Mangalia, której dług zostanie włączony w środki przeznaczone na te programy, a produkcja jednostek ma odbywać się właśnie tam.

Ponadto, okręty nawodne Marynarki Wojennej zostaną uzbrojone w siedem systemów wystrzeliwania pocisków Naval Strike Missile oraz 48 pocisków tego typu, o łącznej wartości 207 milionów euro. Ten kontrakt, pierwotnie podpisany z firmą Kongsberg, został przeniesiony na finansowanie przez SAFE, a zakupy realizowane są wspólnie z Norwegią.

Śmigłowce wielozadaniowe

Listę uzupełniają zakupy zwiększające mobilność. Rumunia pozyska 12 śmigłowców wielozadaniowych H225M od Airbus Helicopters (852 mln euro) w ramach wspólnego zamówienia z Francją (za pośrednictwem Francuskiej Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia/DGA).

Bojowe Wozy Piechoty Lynx

Program MLI (bojowe wozy piechoty) od Rheinmetall Automecanica SRL to kolejny kluczowy element modernizacji, o łącznej wartości 3,337 miliarda euro. Z funduszy SAFE zostanie zakupionych 232 bojowe wozy piechoty Lynx, a nie 298, jak pierwotnie planowano. Koszt 232 pojazdów wyniesie 2,5984 miliarda euro w ramach mechanizmu SAFE, co daje około 11,2 miliona euro za sztukę.

Pozostałe 66 maszyn zostanie zakupionych w ramach kontraktów następczych, najprawdopodobniej z budżetu krajowego, o szacunkowej wartości 738,6 miliona euro. Różnica w liczbie pojazdów i ich cenie wynika z dodatkowego wyposażenia, o które później wnioskowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Minister Radu Miruță wyjaśnił, że kwoty żądane przez Rheinmetall za wszystkie oferowane typy sprzętu są niższe niż wcześniej, a koncern sam zmodyfikował kwoty wewnątrz produktów, obniżając cenę całkowitą. Negocjacje prowadzone są w trybie bezpośrednim. Rumunia będzie czwartym użytkownikiem Lynxów, po Węgrzech, Włoszech i Ukrainie.

Polskie Akcenty: Amunicja krążąca Warmate

Ciekawym akcentem na liście rumuńskich zakupów jest uwzględnienie systemów uderzeniowych z amunicją krążącą o wartości 147 milionów euro. Najprawdopodobniej chodzi o amunicję WARMATE produkowaną przez polską Grupę WB. Zakupy realizowane są wspólnie z Polską, co podkreśla rosnącą współpracę obronną między krajami. Grupa WB, aby sprostać wymaganiom lokalnego przemysłu, utworzyła na początku kwietnia 2026 roku spółkę WB Romania.

Dodatkowe zakupy i inwestycje

W ramach programu SAFE przewidziano również inne ważne zakupy:

System obrony przeciwlotniczej bardzo bliskiego zasięgu (CIWS) Millennium: Dwa systemy od Rheinmetall Italia o wartości 36 milionów euro, negocjacje bezpośrednie.

Amunicja kal. 35 mm (C-RAM – Oerlikon + Skyranger, w tym AHEAD): Zakup 401 760 sztuk amunicji przeznaczonej dla systemów GEPARD, Skyranger, Skynex i Millennium, o wartości 450 milionów euro, od Rheinmetall Waffe Munition GmbH. Negocjacje bezpośrednie.

Warto zaznaczyć, że Rumunia intensywnie pracuje nad rozwojem własnego przemysłu obronnego. Rheinmetall, oprócz dostaw uzbrojenia, buduje w Rumunii fabrykę prochu do ładunków artyleryjskich o wartości 535 milionów euro, z planowanym rozpoczęciem inwestycji w 2026 roku. Działania te mają na celu nie tylko wzmocnienie zdolności obronnych, ale również stworzenie setek miejsc pracy i rozwój kompetencji technologicznych w kraju.

Rumunia rozważa również zakup czołgów, a wśród opcji wymienia się amerykańskie M1 Abrams, niemieckie Leopardy 2 oraz południowokoreańskie K2. Już w 2023 roku podpisano umowę na zakup 54 czołgów M1A2 SEPv3 Abrams z zapasów armii amerykańskiej.

