Rumunia wzmacnia obronę. Francuskie Mistrale na straży nieba

Piotr Miedziński
PAP
2025-11-29 13:00

Rumunia podpisała znaczącą umowę na zakup francuskich systemów obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu Mistral 3. Kontrakt o wartości ponad 626 mln euro ma na celu wzmocnienie ochrony rumuńskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w obliczu rosnących zagrożeń związanych z rosyjskimi dronami. Zakup ten jest częścią szerszej współpracy z krajami Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych.

Wyrzutnia przeciwlotnicza Mistral

i

Autor: Ejército de Tierra Español/ Materiały prasowe

W ramach podpisanej umowy, Rumunia otrzyma 231 przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Mistral 3 (MANPADS), charakteryzujących się zasięgiem około 6-8 km. Do zestawów dołączonych zostanie 934 pociski, co znacząco wzmocni możliwości obronne kraju. Porozumienie obejmuje również kompleksowe szkolenia dla personelu, ćwiczenia na symulatorach oraz wsparcie logistyczne. Jak dotąd, rumuński resort obrony nie podał konkretnej daty dostawy sprzętu. Umowa obejmuje również usługi szkoleniowe, amunicję szkoleniową, dokumentację, symulator szkoleniowy i pełne wsparcie logistyczne. Łączna wartość transakcji wynosi ponad 626 milionów euro.

Zakup jest część szerszej inicjatywy „European Joint Acquisition of Mistral System”, prowadzonej przez Francję we współpracy z Belgią, Cyprem, Estonią i Węgrami. Program wpisuje się w Europejski Plan Inwestycji w Przemysł Obronny (European Defence Industry Investment Plan) w ramach SAFE.

Wzrost zagrożenia i odpowiedź Bukaresztu

Decyzja o zakupie systemów Mistral jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony rosyjskich działań wojennych w Ukrainie. Agencja Reutera podkreśla, że długość rumuńskiej granicy z Ukrainą wynosi 650 km, a od momentu rozpoczęcia przez Rosję ataków na ukraińskie porty nad Dunajem, rumuńska przestrzeń powietrzna była wielokrotnie naruszana przez drony, których odłamki spadały na terytorium Rumunii.

Minister obrony Ionut Mosteanu wyraził swoje zadowolenie z transakcji na Facebooku, stwierdzając, że „nowy system obrony przeciwlotniczej znacznie zwiększy ochronę rumuńskiej przestrzeni powietrznej”. Podkreślił również, że będzie to „odpowiedź Bukaresztu na wyzwania związane z rosyjskimi bezzałogowcami, pojawiającymi się nad rumuńskim terytorium”.

Mesko: Przyszłość PPZR Piorun | Portal Obronny

Obecnie rumuński system obrony powietrznej dysponuje już zaawansowanymi środkami, takimi jak myśliwce F-16, systemy Patriot, wyrzutnie rakiet HIMARS, pociski ziemia-powietrze krótkiego zasięgu Chiron oraz działa przeciwlotnicze Gepard. Dodatkowo, Rumunia jest w końcowej fazie wdrażania systemu przeciwdronowego Merops, dostarczonego przez Stany Zjednoczone. Zakup francuskich systemów Mistral uzupełni te zdolności, tworząc jeszcze bardziej kompleksową i skuteczną tarczę obronną.

Mistral 3, to jak łatwo się domyślić trzecia generacja tego systemu, wprowadzona do eksploatacji w 2019 roku. Jest to uzbrojenie przenośne MANPADS, tej samej klasy co polskie rakiety Piorun i Grom czy amerykański Stinger. Jednak ze względu na masę pocisku przekraczającą 19 kg, wyrzutnie, często podwójne, są umieszczone na obrotowej podstawie, która często instalowana jest na pojazdach.

Pocisk Mistral 3 ma masę startową 19,7 kg, z czego 3 kg to sama głowica bojowa. Rakieta ma długość 1,86 m i średnicę 90 mm. Dzięki temu nominalny zasięg ognia skutecznego to od 500m do 7,5 km. Prędkość maksymalna wynosi 2,7 Macha, czyli ponad 3,3 tys. km/h.

System sterowania umożliwia manewry z przeciążeniem do 30 G, a układ naprowadzania otrzymał nie tylko ulepszony sensor IR/UV, ale również efektywny algorytm. Poprawia to skuteczność w przypadku małych celów, takich jak bezzałogowce, oraz użycia przez cel środków ochrony takich jak flary i systemy zakłócające. Pocisk może być składowany bezobsługowo przez 20 lat.

Warto odnotować, że różne generacje pocisków Mistral stosowane są przez ponad 20 krajów na świecie. Zestawy te trafiły również w ramach pomocy z Francji i Norwegii na Ukrainę, gdzie potwierdziły bardzo wysoką skuteczność. 

