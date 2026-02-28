Sytuacja polskich kontyngentów na Bliskim Wschodzie. Dowództwo Operacyjne: jest na bieżąco monitorowana

Dowództwo Operacyjne przypomniało, że komunikat wydano „w związku z sytuacją bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu oraz doniesieniami dotyczącymi działań wobec Iranu”. Podkreślono, że „Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych utrzymuje stały kontakt z dowódcami Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w rejonie operacyjnym”.

Wskazano też, że prowadzony jest nieprzerwany monitoring sytuacji, a analizy dotyczące poziomu zagrożeń obejmują rejon stacjonowania polskich żołnierzy. „Sytuacja polskich kontyngentów wojskowych jest na bieżąco monitorowana” - zaznaczono w komunikacie.

Procedury bezpieczeństwa, ostrzał rakietowy i ataki BSP

Jak przekazano, „żołnierze przebywający w bazach stosują obowiązujące procedury bezpieczeństwa, w tym działania ograniczające ryzyko związane z zagrożeniami pośrednimi, takimi jak ostrzał rakietowy oraz ataki z użyciem bezzałogowych statków powietrznych”. Dowództwo Operacyjne zaznacza, że są to procedury przewidziane w planach ochrony sił, ukierunkowane na minimalizację skutków ewentualnych incydentów.

Podkreślono, że „rozmieszczenie personelu odbywa się zgodnie z planami ochrony sił (Force Protection), a infrastruktura bazowa zapewnia wymagany poziom zabezpieczenia”. W komunikacie zwrócono uwagę na działania ograniczające ryzyko wynikające z ostrzału rakietowego oraz potencjalnych ataków z użyciem bezzałogowych statków powietrznych.

W związku z sytuacją bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu oraz doniesieniami dotyczącymi działań wobec Iranu informujemy, że sytuacja polskich kontyngentów wojskowych jest na bieżąco monitorowana. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych utrzymuje stały kontakt z… pic.twitter.com/VTLXHKUUDK— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 28, 2026

Brak zdarzeń zagrażających żołnierzom

Dowództwo poinformowało, że „na obecnym etapie nie odnotowano zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia polskich żołnierzy”. Jednocześnie zaznaczono, że sytuacja jest nadal monitorowana, a ocena poziomu zagrożeń prowadzona jest w ścisłej współpracy z sojusznikami i strukturami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w rejonie.

W komunikacie zaznaczono także, że „Zdolność Polskich Kontyngentów Wojskowych do realizacji zadań mandatowych pozostaje utrzymana”. Jak wskazano, mimo wzrostu napięcia w regionie, polscy żołnierze „nieprzerwanie realizują zadania mandatowe w swoich rejonach odpowiedzialności operacyjnej”, zgodnie z obowiązującymi procedurami i planami działania.

Warto przypomnieć, że polskie kontyngenty wojskowe na Bliskim Wschodzie obejmują głównie misje w Iraku, Jordanii, Katarze i Kuwejcie, a także Libanie. Są one przedłużone na 2026 r. i skupiają się na walce z terroryzmem oraz misjach pokojowych ONZ. PKW Irak, Jordania, Katar i Kuwejt liczy do 350 żołnierzy i pracowników wojska. PKW Liban (UNIFIL) liczy z kolei do 250 żołnierzy.