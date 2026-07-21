Robot z granatnikiem rusza na front. Ukraina wdraża Zmiy Mini Strike

Zmiy Mini Strike został oficjalnie dopuszczony do użytkowania przez Siły Zbrojne Ukrainy.

Podstawowym uzbrojeniem robota jest automatyczny granatnik MK19 kalibru 40 mm.

Pojazd ma prowadzić rozpoznanie, obserwować pole walki i wspierać piechotę ogniem.

Nie jest to broń przeciwko czołgom ani maszyna samodzielnie wybierająca cele.

Cichy pojazd z ciężkim uzbrojeniem

Ukraińskie Ministerstwo Obrony skodyfikowało i dopuściło do użytkowania rozpoznawczo-uderzeniowy bezzałogowy pojazd lądowy Zmiy Mini Strike. W praktyce oznacza to, że konstrukcja przeszła wymaganą procedurę, otrzymała wojskowe oznaczenie i może być oficjalnie zamawiana oraz eksploatowana przez ukraińskie jednostki.

Robot został opracowany przez ukraińską firmę Rovertech wspólnie z inżynierami jednej z brygad bojowych. Według resortu jego konstrukcję oparto na ponad czterech latach doświadczeń wojennych oraz obserwacji sposobu wykorzystywania pojazdów bezzałogowych na froncie. System miał już przejść testy i zostać sprawdzony podczas działań bojowych.

Zmiy Mini Strike jest niewielkim czterokołowym pojazdem z napędem elektrycznym. Ma poruszać się stosunkowo cicho, co ułatwia zbliżenie do obserwowanego obszaru bez natychmiastowego zdradzania pozycji. Otrzymał kamery działające w świetle dziennym oraz termowizję, pozwalającą wykrywać ludzi i pojazdy również nocą albo przy ograniczonej widoczności.

Meet Zmiy Mini Strike. A new Ukrainian-made ground drone now codified for the Defence Forces. 🤖Silent, fast, and armed with an MK19 grenade launcher, it handles reconnaissance, surveillance, fire support, and strikes on enemy infantry and armour.Read more:…— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 20, 2026

Kompaktowe rozmiary upraszczają transport. Według ukraińskiego resortu robot mieści się w przestrzeni ładunkowej samochodu dostawczego, na zwykłej przyczepie lub w skrzyni pickupa. Nie wymaga więc ciężkiego transportera ani specjalistycznego sprzętu do załadunku.

Producent podaje, że platforma osiąga prędkość do 15 kilometrów na godzinę, a jej deklarowany zasięg jazdy wynosi do 80 kilometrów. Łączność z operatorami ma być utrzymywana na odległości do 3 kilometrów. Są to dane firmy Rovertech, a nie wyniki niezależnych prób porównawczych.

Co potrafi granatnik MK19?

Najbardziej widocznym elementem Zmiy Mini Strike jest zdalnie sterowany moduł z granatnikiem automatycznym MK19 kalibru 40 mm. Broń ta przypomina pod względem sposobu działania ciężki karabin maszynowy, ale zamiast pocisków karabinowych wystrzeliwuje z taśmy granaty.

MK19 może prowadzić intensywny ogień przeciwko piechocie, stanowiskom bojowym, nieopancerzonym samochodom i części lekko opancerzonych pojazdów. Według danych amerykańskiej armii skuteczny zasięg przeciwko punktowemu celowi wynosi około 1500 metrów, natomiast ogień do większego obszaru może być prowadzony na dystansie przekraczającym 2 kilometry.

Nie należy jednak przedstawiać Zmiy Mini Strike jako „robota do niszczenia czołgów”. Granaty kalibru 40 mm mogą zagrozić transporterom, lekkim pojazdom, nieosłoniętej piechocie lub wyposażeniu znajdującemu się na zewnątrz wozu. Nie są natomiast odpowiednikiem kierowanego pocisku przeciwpancernego, przeznaczonego do przebijania zasadniczego pancerza czołgu.

Dużą zaletą MK19 jest możliwość ostrzeliwania przeciwnika znajdującego się za osłoną. Granat leci po zakrzywionym torze, dzięki czemu można razić okopy, stanowiska ukryte za nasypem albo obszar znajdujący się po drugiej stronie przeszkody. Ukraińskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że moduł może prowadzić ogień również z osłoniętych stanowisk.

Operator nie musi więc zawsze wystawiać robota bezpośrednio na widok przeciwnika. Pojazd może zatrzymać się za niewielkim wzniesieniem, budynkiem lub inną osłoną, a dane do strzelania mogą być ustalane na podstawie obrazu z kamer, dronów powietrznych albo obserwatorów.

Rozwiązanie nie jest jednak pozbawione ograniczeń. Odrzut i ruch modułu wpływają na stabilność niewielkiego podwozia. Celny ogień wymaga dokładnego określenia pozycji robota, odległości do celu i ustawienia broni. Znaczenie ma również jakość obrazu docierającego do operatora oraz opóźnienie transmisji.

Producent deklaruje skuteczny zasięg ognia wynoszący około 1500 metrów. Platforma może również otrzymać inny moduł bojowy z uzbrojeniem piechoty, dzięki czemu to samo podwozie może być dostosowane do odmiennych zadań.

Robot nie wybiera celu samodzielnieZmiy Mini Strike należy nazywać pojazdem zdalnie sterowanym, a nie autonomicznym robotem bojowym. Dostępne informacje nie wskazują, aby system samodzielnie rozpoznawał ludzi, wybierał cel i podejmował decyzję o otwarciu ognia.

Rovertech podaje, że do obsługi platformy potrzebnych jest dwóch operatorów. Jeden może odpowiadać za prowadzenie pojazdu i obserwację otoczenia, a drugi za kamerę celowniczą oraz moduł uzbrojenia.

Automatyczne mogą być pojedyncze funkcje, takie jak stabilizacja obrazu, wskazywanie kierunku, obliczenia balistyczne czy utrzymywanie wybranego punktu w polu widzenia. Nie oznacza to jednak przekazania maszynie prawa do samodzielnego użycia broni.

Po co wysyłać maszynę zamiast żołnierza?

Największą zaletą pojazdu nie jest zastąpienie całego pododdziału piechoty, lecz możliwość wykonania konkretnego, szczególnie niebezpiecznego zadania bez bezpośredniego narażania ludzi.

Robot może zostać wysłany w rejon obserwowany przez drony przeciwnika, ostrzeliwaną ulicę, podejście do umocnionego budynku albo teren, na którym istnieje ryzyko występowania min. Operatorzy pozostają w pewnej odległości i obserwują sytuację za pomocą kamer.

Zmiy Mini Strike może zająć pozycję przed własną piechotą, sprawdzić drogę lub skraj zabudowań, a następnie otworzyć ogień do wykrytego stanowiska. Może też osłaniać żołnierzy podczas zmiany pozycji, ewakuacji rannego albo pokonywania odsłoniętego odcinka terenu.

Nie oznacza to, że robot będzie niezniszczalny. Niewielki pojazd może zostać unieruchomiony przez pocisk, odłamek, minę, głęboki rów, gruz lub uszkodzenie koła. Jeżeli zatrzyma się w miejscu dostępnym dla przeciwnika, odzyskanie maszyny może być trudne albo niemożliwe.

Szczególnie poważnym problemem jest łączność. Rosyjskie systemy walki elektronicznej mogą zakłócać sterowanie, przesyłanie obrazu i nawigację satelitarną. Utrata sygnału oznacza, że operator przestaje widzieć otoczenie albo nie może wydawać poleceń.

Pojazd musi więc mieć przygotowaną procedurę na wypadek przerwania połączenia. Może zatrzymać się, spróbować wrócić po wcześniejszej trasie albo oczekiwać na odzyskanie sygnału. Każde rozwiązanie ma wady: nieruchomy robot staje się łatwiejszym celem, a automatyczny powrót może prowadzić go przez teren, który w międzyczasie znalazł się pod ostrzałem.

Ograniczeniem jest także świadomość sytuacyjna operatora. Żołnierz znajdujący się na miejscu słyszy strzały, zauważa ruch kątem oka i może ocenić sytuację w szerszym otoczeniu. Operator patrzący przez kamerę widzi znacznie węższy fragment pola walki.

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Dlatego uzbrojony robot nie powinien działać samotnie. Największą wartość osiąga jako część zespołu obejmującego piechotę, drony powietrzne, środki rozpoznania i dowództwo. Bezzałogowiec może wtedy obserwować lub strzelać, podczas gdy inne elementy zabezpieczają jego pozycję i dostarczają danych o celach.

Ukraina stawia na liczbę, nie pojedyncze prototypy

Zmiy Mini Strike jest częścią znacznie większego programu robotyzacji ukraińskich wojsk lądowych. Ukraińska agencja zakupowa zakontraktowała na 2026 rok ponad 22 tysiące bezzałogowych pojazdów lądowych — niemal dwukrotnie więcej niż w całym poprzednim roku.

Od początku 2026 roku ukraiński resort dopuścił do użytkowania 72 nowe typy takich systemów. Wszystkie mają pochodzić od krajowych producentów.

Większość robotów nie jest jednak uzbrojona. Najczęściej wożą amunicję, żywność i wyposażenie albo pomagają w ewakuacji rannych. Tylko w czerwcu ukraińskie jednostki miały wykonać przy ich użyciu ponad 16,6 tysiąca misji logistycznych i ewakuacyjnych.

22,000+ ground robots contracted for the Defence Forces in 2026. That's nearly double all of last year, with more to come.All made in Ukraine. Thousands already delivered: logistics, engineering, combat.Fewer soldiers in the danger zone. More lives saved.More details:…— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 20, 2026

To ważne rozróżnienie. Uzbrojony robot z granatnikiem przyciąga uwagę, ale największy wpływ na codzienne funkcjonowanie wojska mogą mieć prostsze platformy transportowe. Każdy przejazd z amunicją wykonany bez kierowcy oznacza jednego żołnierza mniej narażonego na miny, ostrzał artyleryjski i ataki dronów.

Polska lekcja: potrzebny jest cały system

Zmiy Mini Strike nie jest konstrukcją, którą Polska powinna po prostu skopiować lub natychmiast kupić. Pokazuje jednak kilka ważnych kierunków rozwoju.

Pierwszym jest modułowość. Jedno podwozie może przenosić granatnik, karabin maszynowy, kamery, urządzenia rozpoznawcze albo ładunek logistyczny. Ułatwia to produkcję, obsługę i szkolenie, ponieważ armia nie musi wprowadzać całkowicie odmiennego pojazdu do każdego zadania.

Drugim wnioskiem jest konieczność prowadzenia prób bezpośrednio z jednostkami. Ukraińska platforma powstała przy współpracy z inżynierami brygady bojowej. Żołnierze mogli więc wskazywać problemy, których nie zawsze można przewidzieć podczas prac prowadzonych wyłącznie w zakładzie lub laboratorium.

Trzeci problem dotyczy skali. Kilka kosztownych robotów nie zmieni sposobu działania brygady. Pojazdy muszą trafić do wielu pododdziałów, a wojsko musi zaakceptować, że część z nich zostanie szybko uszkodzona lub utracona.

Polska Grupa Zbrojeniowa i estoński Milrem Robotics podpisały w marcu 2026 roku porozumienie obejmujące między innymi integrację różnych modułów zadaniowych na bezzałogowych pojazdach lądowych oraz wykorzystanie technologii autonomicznych w polskich platformach. Na razie jest to podstawa potencjalnej współpracy, a nie informacja o seryjnym zamówieniu dla Wojska Polskiego.

Milrem Robotics and PGZ sign MoU to deepen Estonian–Polish defence cooperation 🇪🇪🤝🇵🇱The partnership will focus on advancing unmanned ground systems and strengthening European defence capabilities through joint innovation and industrial collaboration.👇🏻https://t.co/jYnNmCYBf6 pic.twitter.com/frkL9Nxfko— Milrem Robotics (@MilremR) March 18, 2026

Najrozsądniejszym początkiem masowego wdrażania robotów mogą być zadania logistyczne, ewakuacyjne i rozpoznawcze. Są prostsze pod względem prawnym i operacyjnym niż używanie uzbrojenia, a jednocześnie pozwalają bezpośrednio ograniczyć zagrożenie dla żołnierzy.

Uzbrojone platformy również będą potrzebne, ale wymagają bezpiecznej łączności, jasnych zasad użycia siły, wyszkolonych operatorów i systemu identyfikacji celów. Robot z granatnikiem nie może być traktowany jak zdalnie sterowana zabawka.

Zmiy Mini Strike pokazuje kierunek, w którym zmierzają wojska lądowe. Maszyny nie zastępują jeszcze żołnierzy, ale coraz częściej przejmują zadania, podczas których człowiek byłby najbardziej narażony. Na współczesnym polu walki może to być ważniejsze niż stworzenie w pełni autonomicznego „robota-żołnierza”