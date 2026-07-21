Polska walczy o centrum rurociągów NATO i wzmacnia granicę. Kluczowe decyzje dla bezpieczeństwa Polski

Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego zdecydował we wtorek o zgłoszeniu Polski jako miejsca ulokowania centrum budowy rurociągów paliwowych NATO (CEPS). Rząd planuje także wyposażyć Straż Graniczną w systemy antydronowe w celu ochrony wschodniej granicy.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o 904 potyczkach zainicjowanych przez Rosję w ostatnim tygodniu na Ukrainie oraz najintensywniejszych atakach rakietowych od 2022 roku. Ostrzegł przed rosyjskimi prowokacjami z użyciem przechwyconych dronów ukraińskich.

Podczas posiedzenia omówiono także bezpieczeństwo granic, cyberbezpieczeństwo oraz narastające akcje dezinformacyjne. Wicepremier zaapelował o weryfikację źródeł informacji w obliczu rosyjskiej propagandy.

Posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego skupiło się w dużej mierze na dynamicznej sytuacji na Ukrainie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, przedstawił alarmujące dane dotyczące intensywności rosyjskich działań wojennych. Jak wynika z informacji przekazanych przez szefa Sztabu Generalnego WP, w ciągu minionego tygodnia Federacja Rosyjska zainicjowała 904 potyczki, czyli akcje wywołane przeciwko wojsku ukraińskiemu na linii frontu czy w innym obszarze. Minister podkreślił, że ataki lotnicze, zwłaszcza w nocy z soboty na niedzielę, z użyciem pocisków manewrujących, bomb szybujących oraz pocisków balistycznych, osiągnęły najwyższy stopień od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji w 2022 roku.

Kosiniak-Kamysz stanowczo skomentował również kwestię wsparcia dla Ukrainy, zwracając się do tych, którzy sieją fałszywą propagandę, że należy wstrzymać pomoc dla walczącej Ukrainy, na przykład ze strony Unii Europejskiej. Podkreślił, że taka postawa ignoruje skalę rosyjskiej agresji i potencjalne konsekwencje dla całej Europy. Ostrzegł również przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji, wykorzystującymi przejęte ukraińskie drony. Te statki powietrzne (...) mogą być użyte w prowokacyjny sposób przez Rosję przeciwko wschodniej flance NATO, przeciwko państwom bałtyckim, Irlandii, Rumunii, również przeciwko Polsce – tłumaczył szef MON, wskazując na wcześniejsze incydenty z rosyjskimi dronami.

Polska musi być gotowa na najtrudniejsze scenariusze-Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Wśród poruszanych tematów były m. in. prowokacje Federacji Rosyjskiej. Eskalacja wojny hybrydowej, czyli takich działań jak zakłócanie GPS-u, różnego rodzaju akcje dywersyjne, różnego rodzaju… pic.twitter.com/NAxDv51A7T— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 21, 2026

Jak Polska wzmocni obronę przed dronami i dezinformacją?

W odpowiedzi na zagrożenie dronami, rząd planuje znacząco wzmocnić wyposażenie Straży Granicznej. Mimo wcześniejszego weta prezydenta do ustawy wprowadzającej program SAFE, rząd zamierza wyposażyć formację w systemy antydronowe. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że ten plan zostanie zrealizowany i jest to proces wieloetapowy. Podkreślił również doskonałą współpracę między wojskiem, Strażą Graniczną, policją, służbami specjalnymi oraz sojusznikami na wschodniej flance NATO. Polska aktywnie współdziała także z ukraińskimi siłami zbrojnymi w kwestii ochrony powietrznej, a wymiana informacji odbywa się na bardzo dobrym poziomie. Szef MON zaznaczył, że Polska musi być przygotowana na wszystkie możliwe scenariusze, dlatego budujemy silną armię, po to inwestujemy w transformację polskiej armii, żeby najlepiej chronić i przestrzeń powietrzną, każdy centymetr naszego terytorium i współdziałać z sojusznikami.

Komitet poruszył także kwestie cyberbezpieczeństwa i narastających akcji dezinformacyjnych. Kosiniak-Kamysz zapewnił, że rząd radzi sobie z rosyjską propagandą, jednak przestrzegł przed jej powielaniem przez obywateli. Nie poradzimy sobie, jak ta rosyjska propaganda będzie powielana przez Polaków, przez nas samych. To wtedy, jak dodał, rodzi się ogromne niebezpieczeństwo – stwierdził minister, apelując do wszystkich o weryfikowanie źródeł doniesień i opinii.

Strategiczne rurociągi paliwowe: Polska w centrum europejskiego projektu?

Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia Komitetu była decyzja o zgłoszeniu Polski jako miejsca, w którym powinno być ulokowane centrum zarządzania tym projektem, centrum budowy rurociągów paliwowych. Ta inicjatywa jest bezpośrednio związana z ustaleniami lipcowego szczytu NATO w Ankarze, gdzie podjęto decyzję o rozbudowie natowskiej sieci rurociągów paliwowych CEPS (Central Europe Pipeline System) na obszar Europy Środkowo-Wschodniej.

Obecnie sieć CEPS, zbudowana w latach 50. XX wieku, ma długość około 5 tys. km i łączy Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy, transportując paliwo lotnicze do baz wojskowych NATO i lotnisk cywilnych. Rozbudowa tej infrastruktury na wschód ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i logistycznego regionu. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że taka infrastruktura będzie służyć Polsce zarówno w trakcie pokoju, jak i wojny, określając to jako najlepszy przykład dual use. Potrzeba zgody wszystkich ośrodków władzy w sprawach bezpieczeństwa została również zaznaczona przez szefa MON, który podkreślił, że do tego też ma służyć Komitet Bezpieczeństwa.

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Bezpieczeństwo granic i współpraca międzynarodowa

Komitet omówił także kwestię bezpieczeństwa granic. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że nikomu nie udało się w nielegalny sposób przekroczyć granicy polsko-białoruskiej, co świadczy o skuteczności działań podjętych w tym zakresie.