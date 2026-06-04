Amerykańska armia z nową technologią. Federal Ammunition dostarczy rewolucyjne naboje

Nowa umowa dotyczy dostaw nabojów z łuskami wykonanymi w technologii Peak Alloy. To przełomowe rozwiązanie zostało wprowadzone na rynek komercyjny w 2025 roku, wraz z 7 mm nabojem nowego wzoru Backcountry. Kluczową innowacją jest zastosowanie stopu stali, który znacząco przewyższa tradycyjne łuski mosiężne pod względem wytrzymałości. Łuski Peak Alloy są w stanie wytrzymać ciśnienie w komorze nabojowej przekraczające 80 tys. PSI (ponad 550 MPa).

Ta zwiększona wytrzymałość przekłada się na konkretne korzyści operacyjne. Naboje wykorzystujące tę technologię osiągają wyższą prędkość wylotową, co jest szczególnie istotne w przypadku mniejszych i lżejszych karabinków z krótką lufą oraz broni przystosowanej do strzelania z wykorzystaniem tłumika. Umowa z U.S. Army obejmuje wiele kalibrów amunicji, w tym naboje kalibru .50 i mniejsze, co świadczy o szerokim zastosowaniu nowej technologii. Co więcej, technologia Peak Alloy jest obecnie poddawana ewaluacji przez szereg sojuszniczych państw europejskich, co może zwiastować jej globalne przyjęcie. Przewiduje się m.in. dostawę 40 mln łusek wyprodukowanych z wykorzystaniem technologii CSG.

Współpraca gigantów: Głosy Vanderbrinka i Grzonki

Zawarcie umowy to ważny moment dla wszystkich zaangażowanych stron. Jason Vanderbrink, prezes Federal Ammunition, nie kryje dumy z osiągnięcia.

„To historyczna umowa pomiędzy Siłami Zbrojnymi Stanów Zjednoczonych a Federal Ammunition. Jesteśmy amerykańską firmą ze 104-letnią historią i jej zawarcie potwierdza nasze niezachwiane zaangażowanie w innowacyjność. Będąc jednym z największych na świecie producentów amunicji małokalibrowej, jesteśmy szczególnie dumni z tempa, w jakim nasz zespół potrafił opracować produkt o konkretnym zastosowaniu, który udoskonala zaawansowane systemy wykorzystywane przez naszych dzielnych amerykańskich żołnierzy na polu walki” – podkreślił Vanderbrink.

Również Wojciech Grzonka, prezes zarządu CSG Polska i wiceprezes ds. sprzedaży w Grupie CSG, skomentował znaczenie kontraktu.

„Przejrzyste, ale jednocześnie niezwykle wymagające uwarunkowania amerykańskiego rynku powodują, że tylko solidni i wiarygodni partnerzy są w stanie zbudować na nim długookresową pozycję. Kolejna umowa dotycząca dostaw naszych produktów dla Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych dowodzi, że Grupa CSG jako partner biznesowy i technologiczny spełnia oczekiwania formułowane przez Pentagon wobec dostawców uzbrojenia i produktów wojskowych” – zaznaczył Grzonka, wskazując na ugruntowaną pozycję CSG na wymagającym rynku amerykańskim.

Polska firma na globalnym rynku: Sukcesy CSG w USA

Podpisanie umowy dotyczącej udostępnienia nowej technologii oraz dostaw dużego wolumenu nowoczesnych produktów do U.S. Army jest kolejnym znaczącym osiągnięciem CSG na konkurencyjnym rynku amerykańskim. Grupa CSG konsekwentnie buduje swoją obecność w Stanach Zjednoczonych. W 2025 roku, za pośrednictwem spółki-córki MSM North America, podpisała z ówczesnym Departamentem Obrony (obecnie funkcjonującym pod nazwą Departamentu Wojny) kontrakt o wartości 632 mln dolarów.

Ten poprzedni kontrakt dotyczył budowy zakładu produkcji amunicji wielkokalibrowej w ramach kompleksu technologicznego Iowa Army Ammunition Plant. Będzie to najnowocześniejszy zakład przemysłowy tego typu w Ameryce Północnej, z imponującymi mocami produkcyjnymi umożliwiającymi wytwarzanie 36 tys. pocisków artyleryjskich kal. 155 mm miesięcznie.

Na podstawie komunikatu prasowego CSG