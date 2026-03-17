Język wojny: od Schwarzkopfa do Hegsetha przy operacjach pk. „Desert Storm” i „Epic Fury”

Gen. Schwarzkopf i briefingi przy operacji pk. "Desert Storm"

Gen. Norman Schwarzkopf był jednocześnie dowódcą sił koalicyjnych i główną twarzą komunikacji wojskowej podczas operacji pk. "Desert Storm". Jego najbardziej znane wystąpienia z Rijadu opierały się na stałym układzie: mapa, przebieg kolejnych faz kampanii, nagrania wybranych uderzeń, krótkie komentarze o zadaniach związków taktycznych. Jeden z kluczowych briefingów Schwarzkopfa – z 27 lutego 1991 roku – później nazywany "matką wszystkich konferencji prasowych" – prowadził widza przez plan oskrzydlenia sił irackich i wyparcia armii Saddama Husajna z Kuwejtu.

Schwarzkopf konsekwentnie używał języka planowania operacyjnego. Mówił o osiach natarcia, liniach zaopatrzenia, połączeniu ognia i manewru, zestawiał tempo działań i bilans strat, rzadko sięgał po opisy wartościujące przeciwnika. Podkreślał, że celem pozostaje odtworzenie stanu sprzed agresji, a nie marsz na Bagdad.

W tle tego modelu komunikacji znajdowało się doświadczenie wojny w Wietnamie i briefingów prowadzonych przez cywilne kierownictwo Pentagonu, z Robertem McNamarą na czele. W latach sześćdziesiątych opinia publiczna otrzymywała serię konferencji prasowych z wyliczeniami liczby nalotów, zniszczonych celów i tzw. body count, które coraz słabiej odpowiadały temu, co korespondenci widzieli w terenie. Codzienne briefingi w Sajgonie, określane przez dziennikarzy mianem "Five o’clock follies", stały się symbolem "luki wiarygodności" między oficjalnym przekazem a rzeczywistym obrazem działań. Briefingi gen. Normana Schwarzkopfa przy operacji pk. "Desert Storm" były pomyślane jako odejście od takiego modelu: zamiast serii wskaźników i uspokajających formuł prezentowały uporządkowany plan operacji, główne fazy kampanii i ich skutki na poziomie operacyjnym.

Przy operacji pk. "Desert Storm" obraz wojny był silnie kontrolowany, ale nieprzypadkowo oparty na materiałach, które dało się w prosty sposób wytłumaczyć: nagraniach uderzeń na rozpoznane cele, ujęciach kolumn przeciwnika oraz mapach z zaznaczonym postępem działań. W ten sposób budowano przekaz zrozumiały zarówno dla amerykańskiej opinii publicznej, jak i dla partnerów koalicyjnych.​

Pete Hegseth i komunikacja przy operacji pk. "Epic Fury"

Operacja pk. "Epic Fury” prowadzona jest przez USA z udziałem Izraela przeciwko celom wojskowym w Iranie, w tym infrastrukturze związanej z systemami rakietowymi i bezzałogowcowymi. Oficjalne komunikaty Centralnego Dowództwa (CENTCOM) opisują ją w języku technicznym: wymieniają typy celów, skalę zaangażowania lotnictwa i marynarki oraz deklarują dążenie do ograniczenia strat ubocznych. Na tym tle wyróżniają się wystąpienia sekretarza wojny Peta Hegsetha, który stał się jedną z głównych twarzy operacji pk. "Epic Fury".

Sekretarz Pete Hegseth nadaje briefingom inny ton niż gen. Norman Schwarzkopf. Opisuje operację jako "bezprecedensową" pod względem skali, zasięgu i precyzji uderzeń, wielokrotnie używa formuł podkreślających "przytłaczającą przewagę" USA nad Iranem. W odpowiedzi na pytania mediów krajowych często przechodzi do oceny samych dziennikarzy, kwestionując ich intencje i akcentując lojalność wobec żołnierzy. Tego rodzaju elementów praktycznie nie było w wystąpieniach gen. Normana Schwarzkopfa, gdzie relacja z mediami była podporządkowana prezentacji planu działań.

Istotne jest także zarządzanie obrazem operacji pk. "Epic Fury". Pentagon ograniczył dostęp fotoreporterów do briefingów Hegsetha, uzasadniając to względami bezpieczeństwa i obawą przed wyrywaniem pojedynczych kadrów z kontekstu. Kontrola nad warstwą wizualną jest więc silna, ale towarzyszy jej język mocno związany z wewnętrzną sceną polityczną USA. W rezultacie briefing wojenny staje się narzędziem sporu wewnętrznego, a nie tylko kanałem informowania o przebiegu operacji.

Istotnym uzupełnieniem komunikacji przy operacji pk. "Epic Fury" jest aktywność Białego Domu w mediach społecznościowych. Na oficjalnych kontach publikowane są krótkie materiały w formacie charakterystycznym dla platform wideo – z dynamicznym montażem, napisami, efektami dźwiękowymi i odniesieniami do gier komputerowych czy sportu. W jednym z najczęściej komentowanych klipów uderzenia na cele w Iranie zestawiono z ujęciami kręgli, tenisa i innych gier, gdzie "trafienie" przeciwnika przedstawiono jak widowiskową rozgrywkę.

Taka forma przekazu budzi ostre reakcje – część odbiorców zwraca uwagę, że materiały wizualnie przypominają treści adresowane do nastolatków, a wojna pokazana jest w logice "hype‑wideo" znanego z gier i memów. Krytycy wskazują, że łączenie rzeczywistych uderzeń z animacją i sportowymi metaforami spłaszcza obraz konfliktu i utrudnia poważną dyskusję o jego kosztach. Biały Dom przedstawia tę strategię jako element "niestandardowych mediów", który ma zwiększać zasięg przekazu o sukcesach operacji pk. "Epic Fury" w młodszych grupach odbiorców.

Tony Benn i pytania, które wracają

Przemówienie Tony’ego Benna z 1998 roku, wygłoszone podczas debaty o bombardowaniu Iraku, dotyczy innego kryzysu, ale język, który krytykuje, jest podobny do tego, którym opisuje się operacje pk. "Desert Storm" i pk. "Epic Fury". Benn zwraca uwagę, że za terminami "precyzyjne uderzenia" i "skutki uboczne" kryje się śmierć konkretnych ludzi, na którą parlamentarzyści godzą się, głosując za rezolucją wspierającą działania rządu. Pyta też o mandat prawny: przypomina, że zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych decyzja o użyciu siły powinna mieć umocowanie w Radzie Bezpieczeństwa, a nie tylko w koalicji państw gotowych wziąć udział w atakach.​

Ważnym elementem tej mowy jest odniesienie do własnego doświadczenia nalotów na Londyn (tzw. Blitzu) w czasie II wojny światowej. Parlamentarzysta zestawia strach dzieci w brytyjskiej stolicy ze strachem dzieci w Bagdadzie, zadając pytanie, czy życie cywilów po drugiej stronie nie ma tej samej wartości, co życie obywateli państw zachodnich. Ten sposób stawiania sprawy wprost zderza się z językiem obu omawianych modeli komunikacji: technicznym opisem Schwarzkopfa i konfrontacyjną retoryką Hegsetha.​

Z perspektywy odbiorcy w państwie sojuszniczym, jak Polska, takie zestawienie porządkuje trzy różne role komunikacji. Gen. Norman Schwarzkopf pokazuje briefing oparty na planie operacyjnym i jasno ograniczonym celu. Sekretarz Pete Hegseth pokazuje briefing wciągnięty w polaryzację wewnętrzną i mobilizację własnego zaplecza. Tony Benn przypomina, że w obu przypadkach wracają pytania o koszt, mandat i odpowiedzialność – na sali obrad, w mediach i pomiędzy sojusznikami.