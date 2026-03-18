Współpraca MSWiA z Kościołem wzmocni obronę cywilną. Parafie schronieniem na czas kryzysu?

MSWiA planuje współpracę z Kościołem w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lokalnego i wykorzystania infrastruktury parafialnej do dystrybucji pomocy oraz schronienia w sytuacjach kryzysowych.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Marcin Kierwiński rozmawiali z biskupami KEP o koordynacji pomocy humanitarnej, podkreślając rolę Caritas Polska.

MSWiA prowadzi również działania edukacyjne, w tym "Poradnik bezpieczeństwa" i Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, aby zwiększyć gotowość obywateli na zagrożenia.

Warsztaty te mają na celu przygotowanie obywateli do ewakuacji, pierwszej pomocy i samowystarczalności, a także zwiększenie odporności społecznej i poczucia bezpieczeństwa.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) podjęło inicjatywę zacieśnienia współpracy z Kościołem katolickim, mającą na celu wzmocnienie bezpieczeństwa lokalnego oraz zwiększenie efektywności działań w obliczu klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i innych zagrożeń. O planach tych poinformował PAP resort, podkreślając, że rozmowy na ten temat odbyły się już w Sekretariacie Generalnym Konferencji Episkopatu Polski. W spotkaniu uczestniczyli wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński, którzy dyskutowali z biskupami podczas 404. Zebrania Plenarnego KEP.

Jak przekazało MSWiA, spotkanie to „stanowiło istotny element strategicznego dialogu nad wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasobów państwa i organizacji społecznych w sytuacjach kryzysowych”. Kluczowym punktem rozmów była wymiana doświadczeń w zakresie niesienia pomocy humanitarnej oraz koordynacji wsparcia logistycznego. Resort zwrócił uwagę na sprawdzony potencjał struktur związanych z Kościołem, takich jak Caritas Polska, w obszarze zarządzania kryzysowego.

MSWiA podkreśla, że we współpracy z Kościołem dostrzega „filar wzmacniający bezpieczeństwo lokalne”. Szczególnie istotne jest organizowanie doraźnego wsparcia materialnego oraz możliwość wykorzystania rozproszonej infrastruktury parafialnej. W razie wystąpienia klęsk żywiołowych, kościoły i inne obiekty parafialne mogłyby służyć jako naturalne miejsca schronienia lub centra dystrybucji pomocy. Resort zapewnił, że ta współpraca opiera się „na pełnym profesjonalizmie i wzajemnym poszanowaniu misji obu stron, przy czym jej nadrzędnym celem pozostaje ochrona życia i zdrowia mieszkańców”.

Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak potwierdził gotowość Kościoła do wspierania ludności w sytuacjach kryzysowych. Zaznaczył, że Kościół, tak jak dotychczas, będzie wykorzystywał swoją bazę, zaplecze technologiczne oraz międzynarodowe kontakty w działaniach związanych z pomocą humanitarną.

„Koordynacją pomocy humanitarnej oraz wsparcia w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych zajmują się z ramienia Kościoła katolickiego na poziomie lokalnym Caritas diecezjalne, natomiast na poziomie krajowym i międzynarodowym – Caritas Polska” – przekazał ks. Gęsiak.

Edukacja i Warsztaty: Jak Przygotować Społeczeństwo na Kryzys?

W kontekście dyskusji o bezpieczeństwie i gotowości na kryzysy, MSWiA odniosło się również do wypowiedzi ekspertki z Uniwersytetu SWPS, dr Dominiki Bulskiej. Zwróciła ona uwagę na brak praktycznych wskazówek ze strony instytucji państwowych i mediów dotyczących sposobu zachowania w czasie zagrożenia. Według Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi SWPS, w 2025 roku jedynie co czwarta osoba zadeklarowała, że poradziłaby sobie w takiej sytuacji.

MSWiA wskazało, że równolegle do budowania partnerstw instytucjonalnych, prowadzi intensywne działania edukacyjne. Ich celem jest „przekucie wiedzy teoretycznej w realne praktyki ratunkowe”. Resort ma pełną świadomość wyzwań wynikających z diagnoz społecznych dotyczących poziomu przygotowania obywateli na sytuacje zagrożenia. Dlatego też, dostarczony do gospodarstw domowych w całej Polsce „Poradnik bezpieczeństwa” uznaje za pierwszy ważny etap kompleksowej strategii budowania odporności państwa.

W najbliższym czasie, jak zapewnił resort, działania edukacyjne zyskają wymiar praktyczny w postaci Powszechnych Warsztatów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Warsztaty te mają odpowiadać na potrzebę zwiększania odporności społecznej poprzez przygotowanie obywateli do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń.

Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności: Praktyczne Umiejętności na Wypadek Zagrożenia

Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to inicjatywa MSWiA mająca na celu praktyczne przygotowanie społeczeństwa do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Jak podał resort, „zakres merytoryczny warsztatów obejmuje ćwiczenie praktycznych elementów podstawowych zasad: przygotowania do kryzysu, w szczególności sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, indywidualne przygotowania do ewakuacji i przetrwania w warunkach długotrwałego zagrożenia, ewakuacji, pierwszej pomocy, współdziałania z podmiotami ochrony ludności, działań pomocowych oraz środków ochrony indywidualnej”.

Celem warsztatów jest zwiększenie przygotowania społeczeństwa do odpowiedzi na kryzys. Uczestnicy dedykowanych kursów mają przećwiczyć procedury ewakuacyjne, a także przygotować siebie i członków rodziny do samowystarczalności na 72 godziny. Kluczowym elementem jest również opanowanie procedur udzielania pierwszej pomocy. Celem jest także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i upowszechnienie wiedzy.

Kursy będą prowadzone w formie praktycznych warsztatów, z naciskiem na ćwiczenia w warunkach symulowanych. Ma to pozwolić uczestnikom na skuteczne przełamywanie barier i budowanie pewności działania.

„Chcemy pokazać, że przygotowanie się do kryzysu to budowanie świadomych nawyków. Realizacja warsztatów przyczyni się do wzrostu odporności społecznej, rozumianej jako gotowość obywateli do samodzielnego i zespołowego reagowania w sytuacjach zagrożenia, oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w lokalnych społecznościach” – podał resort.

Do końca roku przeprowadzone mają zostać także wojewódzkie ćwiczenia w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej. Ich organizatorem będą wojewodowie, w których gestii pozostaje zakres i temat ćwiczeń. Wojewódzkie ćwiczenia skierowane będą do służb i administracji publicznej, co ma dodatkowo wzmocnić koordynację działań na szczeblu regionalnym.