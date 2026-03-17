Niewiadów buduje "Pierścień Amunicyjny". Produkcja amunicji 155 mm w Polsce

Grupa Niewiadów S.A. rozbudowuje produkcję amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, tworząc system współpracy przemysłowej „Pierścień Amunicyjny Niewiadów” z partnerami z Polski i Europy.

Celem projektu jest zapewnienie stabilnych dostaw i stworzenie europejskiego łańcucha przemysłowego, wspierającego produkcję amunicji zgodnej ze standardami NATO.

Docelowo planowane jest osiągnięcie wolumenu produkcji do 180 000 zestawów amunicji rocznie, z pierwszymi dostawami możliwymi w drugiej połowie 2026 roku.

Projekt ma zwiększać udział krajowych kompetencji przemysłowych i wspierać bezpieczeństwo dostaw amunicji dla państw NATO.

Inwestycja Grupy Niewiadów S.A. w budowę fabryki amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm to strategiczny krok w kierunku zwiększenia zdolności obronnych Polski i Europy. Jak poinformowała Agencję Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, projekt zakłada stworzenie nowoczesnego centrum produkcyjnego, które będzie w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na ten typ uzbrojenia. Rozbudowany model organizacyjny produkcji obejmuje współpracę ze strategicznym partnerem technologicznym, jednym z czołowych europejskich producentów amunicji, a także z siecią wyspecjalizowanych przedsiębiorstw przemysłowych.

„Pierścień Amunicyjny Niewiadów”: Europejska współpraca dla bezpieczeństwa

Sercem nowego przedsięwzięcia jest „Pierścień Amunicyjny Niewiadów”, zintegrowany model przemysłowy, który ma na celu stworzenie redundantnego, europejskiego łańcucha dostaw. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw kluczowych komponentów oraz zapewnienie stabilności produkcji.

„Pierścień Amunicyjny Niewiadów obejmuje pełny łańcuch technologiczny związany z produkcją zestawów amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm kompatybilnych z systemami artyleryjskimi standardu NATO, w tym z haubicami znajdującymi się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślono w komunikacie.

Technologia produkcji opiera się na rozwiązaniach stosowanych w państwach NATO i sprawdzonych w eksploatacji operacyjnej, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność.

Ambitne cele: 180 000 zestawów amunicji rocznie

Docelowe zdolności produkcyjne, rozwijane w ramach inwestycji w fabrykę oraz współpracy w ramach „Pierścienia Amunicyjnego Niewiadów”, mają osiągnąć imponujący poziom do 180 000 zestawów amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm rocznie. To znacząco zwiększy potencjał obronny Polski i przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie. Model przedsięwzięcia zakłada stopniowe zwiększanie udziału krajowych kompetencji przemysłowych, przy jednoczesnym utrzymaniu zdywersyfikowanego i stabilnego systemu dostaw komponentów.

„Łańcuch dostaw materiałów i komponentów dla projektu został zorganizowany w ścisłym obrębie państw Unii Europejskiej, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw oraz ograniczenie ryzyk związanych z globalnymi zakłóceniami logistycznymi i ograniczeniami eksportowymi” – dodano.

Harmonogram i przyszłe perspektywy

Grupa Niewiadów deklaruje możliwość rozpoczęcia pierwszych dostaw amunicji artyleryjskiej w drugiej połowie 2026 roku, po przeprowadzeniu niezbędnych procedur kwalifikacyjnych i certyfikacyjnych. Projekt „Pierścienia Amunicyjnego Niewiadów” jest elementem szerszej strategii rozwoju zdolności produkcyjnych, która ma umożliwić w przyszłości wykorzystanie tych zdolności w ramach wielonarodowych programów zaopatrzeniowych NATO, w tym poprzez NATO Support and Procurement Agency (NSPA). To strategiczne posunięcie ma na celu wspieranie bezpieczeństwa dostaw amunicji dla państw Sojuszu, umacniając pozycję Polski jako kluczowego partnera w europejskim przemyśle obronnym.