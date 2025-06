Dyrektor ZSP Niewiadów: "Amunicji powinniśmy produkować tyle, żeby stać się samowystarczalnymi w tym zakresie"

Dariusz Szlafka pytany o to, czy Polska ma możliwość produkcji takiej amunicji i czy jest w stanie osiągnąć samowystarczalność w tej kwestii, powiedział: "Tak, Polska produkuje komponenty tej amunicji. Robi to dzisiaj Polska Grupa Zbrojeniowa przy udziale swoich spółek zależnych, ale także sektor prywatny, jak już dzisiaj na panelu podnosiliśmy, podjął trud inwestycji i również będzie niedługo miał zdolności produkcji amunicji 155. Wszyscy dostrzegamy i mamy taką diagnozę, że Polska produkuje za mało tej amunicji, za mało komponentów. Dostrzegamy taką silną potrzebę zwiększenia tych zdolności i na tę potrzebę odpowiadamy, inwestując jako Grupa Niewiadów w budowę fabryki, w budowę zakładu elaboracji, zdolności magazynowania, prowadzenia testów tejże amunicji na naszym poligonie testowym i na ten etap będziemy przeznaczali znaczne środki finansowe, które spółka pozyskuje samodzielnie. Na razie nie jest to oparte o żadne dofinansowanie państwowe".

Jest to dość skomplikowany wyrób, wdrożenie do produkcji seryjnej wymaga oczywiście odpowiedniego podejścia, odpowiednich specjalistów i wysoko specjalizowanych linii technologicznych. Takie linie - bardzo nowoczesne - zamówiliśmy już dzisiaj, co pozwoli w perspektywie kilkunastu miesięcy osiągnąć zdolność elaboracji 120 tysięcy sztuk takiej amunicji w skali roku, a docelowo spółka planuje zwiększyć te zdolności do 180 000 sztuk – podkreślił rozmówca. Oczywiście rodzi to szereg wyzwań zarówno w samym etapie inwestycyjnym, przygotowania odpowiedniej infrastruktury, pozyskania w optymalnym terminie linii technologicznych, instalacja i przygotowanie tych linii do produkcji, jak również szkolenie załogi. To wszystko mamy zapewnione w kontrakcie inwestycyjnym.

Ile amunicji 155 mm potrzebuje Polska?

Amunicji powinniśmy produkować tyle, żeby stać się samowystarczalnymi w tym zakresie. Każda ilość będzie tutaj odpowiednia. Słyszymy w takiej domenie publicznej, rząd sygnalizuje budowę kilku fabryk o zdolnościach produkcji amunicji 155 mm. Myślę, że sumarycznie da to 200-300 tysięcy sztuk rocznie. Niewiadów będzie w tej liczbie, bo tak jak powiedziałem, zmierzamy do 180 000 sztuk w tej naszej domenie, w pierwszym etapie elaboracji, ale w następnych etapach również rozważamy inwestycje w zakład produkujący korpusy. Potrzeby diagnozowane w zakresie tej amunicji są tak ogromne, że i tak przy tym potencjale kilkuset tysięcznej produkcji tej amunicji rocznie będziemy przez kilka lat, jeśli nie 10, realizowali ten pakiet zapotrzebowania naszego kraju w tym zakresie - powiedział Dariusz Szlafka.

W trakcie rozmowy padło również pytanie o wpływ współpracy sektora państwowego z sektorem prywatnym na możliwości produkcji amunicji 155 mm.