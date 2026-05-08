Baltic Shield-26 na Bałtyku. Siły specjalne, artyleria i marynarka w akcji

Z opublikowanych informacji wynika, że żołnierze będą działać na lądzie, morzu, w powietrzu oraz w ramach operacji specjalnych na terytorium Polski, duńskiej wyspie Bornholm oraz na wodach Morza Bałtyckiego. W ćwiczeniach udział wezmą m.in. artylerzyści, marynarze, lotnicy, wojska specjalne, a także żołnierze z 6. Brygady Powietrznodesantowej i 2. Pułku Rozpoznawczego. Kluczowym elementem będzie współdziałanie sił Polski i Danii oraz wzmacnianie bezpieczeństwa w regionie Bałtyku.

Jak poinformował PAP, manewry rozpoczęły się na bałtyckiej wyspie Bornholm, a w ich ramach, polscy spadochroniarze przeprowadzą desant. Mieszkańcy i turyści są proszeni o zachowanie spokoju w obliczu zwiększonej obecności wojskowej, która potrwa od 8 do 14 maja. Są to pierwsze w historii ćwiczenia wojskowe „Baltic Shield 2026”, realizowane wspólnie przez siły zbrojne Polski i Danii.

Jakie działania obejmują ćwiczenia „Baltic Shield”?

Siły zbrojne Danii przekazały, że ćwiczenia „Baltic Shield” są kompleksowym przedsięwzięciem militarnym. „Ćwiczenia obejmują różnego rodzaju działania na lądzie, morzu i w powietrzu, które mają pomóc w radzeniu sobie zagrożeniami o charakterze fizycznym i hybrydowym” - poinformowano. Oznacza to, że scenariusz manewrów uwzględnia zarówno tradycyjne operacje wojskowe, jak i odpowiedzi na współczesne wyzwania, takie jak cyberataki, dezinformacja czy nieregularne działania zbrojne.

Aktywny udział polskich spadochroniarzy, którzy przeprowadzą desant, podkreśla interoperacyjność i zacieśnianie współpracy obronnej między Polską a Danią w regionie Morza Bałtyckiego. Chociaż dokładna liczba żołnierzy oraz rodzaj zaangażowanych jednostek nie zostały ujawnione, manewry te są kontynuacją większych szwedzkich ćwiczeń „Aurora 26”, których celem była obrona strategicznie ważnej Gotlandii. To wskazuje na skoordynowane wysiłki państw bałtyckich w zakresie wzmacniania obronności regionu.

🇵🇱🇩🇰 BALTIC SHIELD-26 na BałtykuPolska i Dania rozpoczynają jedne z największych ćwiczeń wojskowych w regionie Morza Bałtyckiego. Żołnierze będą działać na lądzie, morzu, w powietrzu oraz w ramach operacji specjalnych.W ćwiczeniach udział wezmą https://t.co/PDrc2aDM9X.… pic.twitter.com/OSevIfroov— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) May 8, 2026

Wojskowa obecność na Bornholmie: Apel do mieszkańców i plany Danii

Zwiększona aktywność wojskowa na Bornholmie wiąże się z koniecznością podjęcia środków ostrożności i informacyjnych wobec lokalnej społeczności. Policja na Bornholmie wystosowała apel do mieszkańców wyspy oraz turystów o „zachowanie spokoju, gdy spotkają polskich spadochroniarzy lub zobaczą pojazdy opancerzone”. Obwieszczenie to ma na celu uniknięcie niepotrzebnych niepokojów w związku z widoczną obecnością wojska. Do 14 maja siły zbrojne będą aktywnie działać w kluczowych lokalizacjach, takich jak port w Roenne, pobliskie lotnisko oraz strzelnica Raghammer.

Mieszkańcy i odwiedzający wyspę muszą być przygotowani na wzmożony ruch wojskowy, w tym na niskie przeloty samolotów wojskowych oraz dronów. Ta tymczasowa obecność jest częścią szerszej strategii Danii dotyczącej wzmocnienia obrony Bornholmu. W ubiegłym roku rząd Danii zapowiedział utworzenie na wyspie nowej jednostki piechoty, która docelowo ma liczyć od 500 do 900 żołnierzy. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do dotychczas stacjonujących tam około 200 wojskowych, co świadczy o rosnącym znaczeniu obronnym Bornholmu w kontekście geopolitycznym.

Znowu produkujemy w Polsce czołgi | GARDA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bornholm - wyspa o strategicznym znaczeniu: Historia i współczesne zagrożenia

Bornholm od dawna jest postrzegany jako wyspa o kluczowym znaczeniu strategicznym w regionie Morza Bałtyckiego. Jej położenie, zaledwie 400 km od należącego do Rosji obwodu królewieckiego, sprawia, że jest to punkt o strategicznym znaczeniu dla kontroli żeglugi i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Historia wyspy również świadczy o jej wrażliwości na konflikty. Choć Dania została wyzwolona spod okupacji niemieckiej 5 maja 1945 roku, to Bornholm doświadczył dalszych trudności.

Wyspa była okupowana przez 8 tysięcy żołnierzy radzieckich aż do 5 kwietnia 1946 roku. Co więcej, w dniach 7-8 maja 1945 roku, już po oficjalnym zakończeniu wojny w Europie, sowieckie lotnictwo przeprowadziło bombardowania miast Roenne oraz Nexoe. Te wydarzenia historyczne przypominają o potencjalnych zagrożeniach i podkreślają, dlaczego Dania i jej sojusznicy, w tym Polska, przykładają tak dużą wagę do obrony i bezpieczeństwa Bornholmu w obliczu współczesnych wyzwań i niestabilności w regionie. Ćwiczenia „Baltic Shield” są więc nie tylko demonstracją siły, ale także praktycznym przygotowaniem na ewentualne przyszłe scenariusze zagrożeń.