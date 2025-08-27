Rosomak S.A. wzmacnia współpracę z KIA. Kluczowe aneksy dla produkcji Legwanów w Polsce

25 sierpnia 2025 roku delegacja Rosomak S.A., przebywająca w Republice Korei podpisała aneksy do umów zawartych w 2023 roku z firmą KIA Corporation. Te nowe porozumienia stanowią strategiczny krok w rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Jak wynika z komunikatu, ich głównym celem jest przygotowanie gruntu pod zawarcie umowy ramowej z Agencją Uzbrojenia na dostawy pojazdów w układzie napędowym 4x4 z rodziny Legwan.

Polonizacja i dostosowanie do potrzeb Sił Zbrojnych RP

Podpisane aneksy wydłużają uprawnienia do produkcji i realizacji dostaw pojazdów, a także otwierają drogę do tworzenia specjalistycznych wariantów oraz, co kluczowe, polonizacji wyrobów. Oznacza to, że pojazdy Legwan, bazujące na platformie KLTV 4x4, będą mogły być modyfikowane i produkowane w Polsce, co pozwoli im lepiej odpowiadać na rosnące wyzwania bezpieczeństwa i potrzeby modernizacyjne Sił Zbrojnych RP. Ten ruch ma również zwiększyć potencjał eksportowy wersji specjalistycznych produkowanych w Rosomak S.A.

Legwan 4x4 na MSPO 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Transfer technologii i krajowe zdolności obronne

W rezultacie wspólnego transferu technologii, Rosomak S.A. w ciągu najbliższych lat ma pozyskać zdolności do stopniowego przenoszenia produkcji komponentów pojazdu do Polski. Jest to istotny element budowania krajowych zdolności obronnych i wzmacniania łańcucha logistyczno-produkcyjnego. Priorytetem, podobnie jak w przypadku rozwoju platformy KTO Rosomak, jest maksymalne dostosowanie konstrukcji w oparciu o uwagi użytkowników pojazdów, co zapewni, że Legwany będą spełniać najwyższe standardy operacyjne i użytkowe.

Legwan 4x4

"Legwan" to lekki pojazd rozpoznawczy (LPR) Wojska Polskiego, oparty na koreańskim Kia Light Tactical Vehicle (KLTV), produkowany w Polsce przez Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich. Zastępuje przestarzałe Honkery i UAZ-y, oferując lepszą mobilność i ochronę w misjach rozpoznawczych, patrolowych i bojowych. Kontrakt z 2023 roku obejmuje dostawę 385–400 pojazdów za 1,2 mld zł, realizowaną w latach 2024–2030. Pierwsze Legwany trafiły w 2024 roku do 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Wojsko szacuje potrzebę na 4–5 tys. takich pojazdów w dłuższej perspektywie, w tym warianty specjalistyczne. Pojazdy zainteresowały też Straż Graniczną (umowa na wersję patrolową w 2024 roku).

Debiut publiczny Legwana miał miejsce na MSPO 2023 w Kielcach, a w 2024 roku zaprezentowano wersję wydłużoną (Legwan-L) na MSPO.

Pojazd ma silnik diesla Hyundai D6EB V6 (225 KM), napęd 4x4, opancerzenie STANAG I–III (odporność na pociski 7,62 mm i odłamki), prędkość maksymalną 130 km/h i zasięg 640 km. Umożliwia montaż karabinów maszynowych (7,62 mm lub 12,7 mm) i granatników 40 mm, przewozi 4–8 żołnierzy. Wersja wydłużona (Legwan-L) pozwala na specjalistyczne zabudowy, np. medyczne czy dowódcze. Dopuszczalna masa całkowita to 5,7–6,1 t; rozstaw osi: 3,3 m (standard) lub 4 m (wersja wydłużona, DMC do 7 t); prześwit: >40 cm; zdolność brodzenia: 76 cm.