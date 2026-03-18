Izrael zabił irańskiego decydenta. Iran stracił obywatela Szwecji

• IDF otrzymują zgodę na eliminację irańskich decydentów bez każdorazowej akceptacji politycznej.

• Iran wykonuje egzekucję obywatela Szwecji skazanego za szpiegostwo na rzecz Izraela, co wywołuje napięcia dyplomatyczne.

• Wojna rozszerza się regionalnie i globalnie – walki obejmują Liban, a w tle narasta zaangażowanie USA i Rosji oraz presja na dalszą eskalację.

Armia izraelska ma carte blanche na likwidowanie irańskich polityków

Izraelski minister obrony Israel Kac przyznał, że decyzja o eliminowaniu wysokich rangą irańskich urzędników zapadła na najwyższym szczeblu – wspólnie z premierem Binjaminem Netanjahu. IDF otrzymały zgodę na takie działania bez konieczności każdorazowej akceptacji politycznej.

W ostatnich dniach lista zabitych irańskich decydentów wyraźnie się wydłużyła. W izraelskich atakach zginęli m.in.:

• dowódca Gwardii Rewolucyjnej Mohammad Pakpur,

• minister obrony Amir Nasirzadeh,

• lider paramilitarnej organizacji Basidż Golamreza Solejmani.

Wcześniej Izrael ogłosił także śmierć Alego Laridżaniego – jednego z najbardziej wpływowych polityków w Iranie, uznawanego za faktycznego lidera państwa po śmierci najwyższego przywódcy Alego Chameneiego.

Mimo tych strat irańskie władze starają się tonować nastroje. Szef dyplomacji Abbas Aragczi przekonuje, że system polityczny pozostaje stabilny. Zachodnie media oceniają jednak sytuację inaczej – wskazując, że eliminacja kluczowych postaci może prowadzić do dalszej radykalizacji władz w Teheranie.

18 marca podano informację o egzekucji w Iranie obywatela Szwecji. Mężczyzna został zatrzymany w 2025 r. i skazany na śmierć za szpiegostwo na rzecz Izraela. Straconym był najprawdopodobniej (wg m.in. Business Today za irańskimi komunikatami) Kourosh (Kurosh) Keyvani. Miał podwójne obywatelstwo – poza szwedzkim również irańskie.

Sztokholm potwierdził wykonanie wyroku i wezwał irańskiego ambasadora. Szwedzka minister spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergard podkreśliła, że sprawa była przedmiotem działań konsularnych i wywołuje poważne zaniepokojenie.

Konflikt ma również poważne konsekwencje gospodarcze i energetyczne. Po atakach USA i Izraela na irańskie instalacje – w tym kluczowy zakład gazowy South Pars – wstrzymano dostawy gazu do Iraku. Iran odpowiadał dotąd za nawet 40 proc. jego zapotrzebowania na energię. W samym zakładzie doszło do pożaru po uderzeniu rakietowym.

W tle konfliktu toczy się również gra wielkich mocarstw

W Iranie narasta trwa fala represji. Jego służby bezpieczeństwa poinformowały o zatrzymaniu ponad 100 osób podejrzewanych o współpracę z opozycją lub zagranicą. Dzień wcześniej zatrzymano kolejne kilkadziesiąt osób, w tym cudzoziemców.

Tymczasem nadal konflikt rozlewa się poza Iran. Izrael kontynuuje intensywne naloty na Liban, wymierzone w Hezbollah. W samym Bejrucie, po nocnych bombardowaniach, zginęło 12 osób, a 41 zostało rannych. W ciągu dwóch tygodni walk liczba ofiar w Libanie sięgnęła już niemal tysiąca.

Na południu regionu napięcie rośnie także na morzu. Przez Cieśninę Ormuz, liczącą między 39 km a 97 km szerokości, przepływa 20 proc. transportu światowej ropy i gazu. Jej częściowa blokada wpłynęła na gwałtowny wzrost cen surowców. Ruch w tym rejonie został poważnie ograniczony. To natychmiast przełożyło się na wzrost cen surowców na rynkach globalnych. Możliwe są dalsze wzrosty cen ropy naftowej, a także gazu ziemnego.

W tle konfliktu toczy się również gra wielkich mocarstw. Według doniesień medialnych Rosja zwiększa wsparcie dla Iranu, dostarczając mu dane wywiadowcze i technologie wojskowe. Z kolei Stany Zjednoczone rozwijają produkcję dronów kamikadze, wzorowanych na irańskich konstrukcjach.

Bilans wojny jest coraz bardziej dramatyczny. Według niezależnych źródeł w Iranie zginęło już około 1300 cywilów, a ponad 3 miliony ludzi zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. W odwetowych atakach Iranu zginęło około 50 osób, w tym amerykańscy żołnierze i izraelscy cywile.

Choć pojawiają się głosy o konieczności negocjacji, na razie żadna ze stron nie sygnalizuje gotowości do deeskalacji. Konflikt nie tylko się nie kończy – ale obejmuje coraz większy obszar i niesie coraz poważniejsze konsekwencje dla całego regionu, albo i świata – jak uważa minister spraw zagranicznych Niemiec...

Kilka zdań komentarza

Jeśli prawdą jest to, co ogłosił b. szpieg CIA John Kiriakou, to należałoby zmienić ocenę amerykańskiego uczestnictwa w wojnie z Iranem. Kiriakou to postać kontrowersyjna. Dla jednych to sygnalista ujawniający nadużycia państwa. Dla innych to zdrajca tajemnic państwowych. W 2012 r. za to spędził w więzieniu prawie dwa lata.

Ten człowiek, dziś autor dobrze sprzedających się książek o tajemnicach służb specjalnych, twierdzi, że powodem, dla którego Trump zdecydował się zbombardować Iran, było to, że Izraelczycy powiedzieli po raz pierwszy: „Jeśli nie zbombardujecie Iranu, użyjemy broni jądrowej”.

Ile w tym prawdy, to wiedzą tylko w Waszyngtonie i Jerozolimie. Jeśli nie jest to wytwór wyobraźni pana Kiriakou, to skąd ma takie informacje, skoro od wielu lat jest poza CIA i z pewnością jest pod tzw. obserwacją spec-służb?

Ex-CIA spy John Kiriakou:“The reason Trump decided to bomb Iran was the Israelis said, for the first time, 'If you don't bomb Iran we're going to use nuclear weapons.'” pic.twitter.com/hD8AspQAKs— redpillbot (@redpillb0t) March 1, 2026