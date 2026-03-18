Rosomak z gigantycznym wsparciem 57 mln zł. Zwiększenie produkcji i linia dla Legwanów

Spółka Rosomak z Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisała umowę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE) na wsparcie inwestycji o wartości 57 mln zł, mającej na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych, w tym uruchomienie linii produkcyjnej pojazdów Legwan.

Inwestycja w Siemianowicach Śląskich obejmuje robotyzację wydziału spawalniczego, cyfryzację procesów lakierniczych i produkcyjnych, modernizację magazynu centralnego oraz budowę linii montażowej dla lekkich pojazdów bojowych nowej generacji.

Projekt, który rozpoczął się 29 stycznia 2026 r. i ma zakończyć się przed 31 marca 2028 r., ma na celu m.in. wsparcie realizacji umowy ramowej na dostawę ponad 1,2 tys. pojazdów terenowych Legwan dla Wojska Polskiego.

Wsparcie dla Rosomaka jest możliwe dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów z czerwca ub. roku, umożliwiającemu wspieranie produkcji zbrojeniowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

W środę (18 marca) spółka Rosomak z Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisała z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE) umowę o wsparciu inwestycji w wysokości 57 milionów złotych. Celem tej znaczącej inwestycji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu, w tym przede wszystkim uruchomienie linii produkcyjnej dla pojazdów Legwan. Podpisanie umowy odbyło się w obecności ministra finansów i gospodarki, Andrzeja Domańskiego, który podkreślił kluczowe znaczenie przemysłu obronnego dla polskiej gospodarki.

„Dziś przemysł obronny to kluczowy element budowy siły polskiej gospodarki” – zaznaczył minister Domański. Wskazał również na potrzebę znaczących inwestycji w sektorze, mówiąc: „Potrzebujemy miliardów złotych, aby wzmacniać i modernizować nasze zdolności w tym sektorze”. Minister odniósł się także do programu SAFE, który ma zapewnić „najtańsze i najbardziej efektywne źródło finansowania polskiej gospodarki”. Dodał, że dzięki temu programowi do zakładu Rosomaka trafią zlecenia, które przyczynią się do tworzenia miejsc pracy i modernizacji polskiej armii.

„Nasz rząd jest absolutnie zdeterminowany, aby program SAFE zaczął działać, zaczął przynosić te materialne efekty tak szybko, jak to jest możliwe” – zadeklarował minister.

Andrzej Domański podkreślił również znaczenie KTO Rosomak, produkowanego od lat w Siemianowicach Śląskich, jako „doskonałego polskiego produktu”. Zauważył, że choć bazuje on na fińskiej licencji, to dzięki doświadczeniom z pola walki, w Polsce dokonano setek modernizacji.

„Tutaj jest pełen potencjał do tego, aby rozwijać tę część naszej gospodarki. Są wykwalifikowane kadry, doskonałe tereny inwestycyjne, mogące służyć rozwojowi przemysłu obronnego, który stanowi i będzie stanowił o przyszłości polskiej gospodarki” – ocenił Domański.

Nie ma czasu do stracenia. Dziś w Siemianowicach Śląskich przekazaliśmy decyzję o wsparciu inwestycji w modernizację produkcji Rosomaków oraz uruchomienie linii produkcyjnej Legwanów. Juz wkrótce zamówienia z SAFE. Weto Prezydenta nie zatrzyma procesu modernizacji 🇵🇱 armii. pic.twitter.com/KlTixBMOdE— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) March 18, 2026

Marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa, dodał, że „w takich miejscach, jak w zakładach Rosomak, wykuwa się siła, bezpieczeństwo polskiego państwa”. Stwierdził, że „nie na poligonach powstają nowoczesne armie, ale właśnie w takich miejscach”. Podkreślił również, że za pojazdami powstającymi w Siemianowicach stoi nie tylko Rosomak, ale także ponad 100 kooperantów i tysiące miejsc pracy. Według Saługi, z programu SAFE, który ma trafić do polskiej zbrojeniówki, „tylko ze Śląska może skorzystać 1647 firm”.

Rozwój technologiczny i produkcyjny Rosomaka: Co obejmuje inwestycja?

Prezes KSSE Rafał Żelazny zaznaczył, że wsparcie dla Rosomaka jest możliwe dzięki wejściu w życie w czerwcu ubiegłego roku rozporządzenia Rady Ministrów, które umożliwiło wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji produkcji zbrojeniowej.

„Od tego momentu sektor zbrojeniowy stał się jednym z bardziej dynamicznie rozwijających się, jeśli chodzi o wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji” – wskazał Żelazny.

Marek Niedbał, członek zarządu Rosomaka, ocenił, że podpisana umowa stanowi „przykład efektywnego wykorzystania instrumentu wsparcia inwestycji skierowanych do polskiego sektora obronnego”. Dodał, że jest to „nie tylko szansa na redukcję kosztów realizacji inwestycji, ale również możliwość ograniczenia czasu jej wdrażania”.

Umowa z KSSE ma szczególne znaczenie dla Rosomaka w kontekście zawartej we wrześniu ubiegłego roku umowy ramowej na dostawę dla Wojska Polskiego ponad 1,2 tys. pojazdów terenowych Legwan, budowanych na podwoziu Kia. W ramach tej umowy, przed tygodniem Rosomak podpisał kontrakt z Kia Corporation na dostawę 375 platform KLTV. W Siemianowicach Śląskich zostaną na nich przygotowane opancerzone Legwany, które będą mogły służyć jako nośniki różnych systemów, w tym elementów systemu przeciwdronowego San.

Projekt inwestycyjny wsparty przez KSSE ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu poprzez kilka kluczowych działań:

Uruchomienie linii produkcyjnej dla pojazdów Legwan , co ma stać się „kluczowym filarem kompetencyjnym spółki w zakresie lekkich pojazdów bojowych nowej generacji”. Linia ta ma umożliwiać elastyczne skalowanie produkcji małoseryjnej i zapewniać wyższą wydajność przy zwiększonym zapotrzebowaniu.

, co ma stać się „kluczowym filarem kompetencyjnym spółki w zakresie lekkich pojazdów bojowych nowej generacji”. Linia ta ma umożliwiać elastyczne skalowanie produkcji małoseryjnej i zapewniać wyższą wydajność przy zwiększonym zapotrzebowaniu. Robotyzacja wydziału spawalniczego , mająca na celu pełną automatyzację procesu spawania kadłubów kołowego transportera opancerzonego poprzez wdrożenie zrobotyzowanej linii spawalniczej.

, mająca na celu pełną automatyzację procesu spawania kadłubów kołowego transportera opancerzonego poprzez wdrożenie zrobotyzowanej linii spawalniczej. Cyfryzacja procesów lakierniczych i produkcyjnych , obejmująca modernizację kabin lakierniczych z zastosowaniem systemów automatycznego dozowania i systemów filtracji powietrza. Automatyka z czujnikami, spięta w sieć, ma pozwolić na kontrolę parametrów procesu i ich bieżącą analizę w systemie informatycznym.

, obejmująca modernizację kabin lakierniczych z zastosowaniem systemów automatycznego dozowania i systemów filtracji powietrza. Automatyka z czujnikami, spięta w sieć, ma pozwolić na kontrolę parametrów procesu i ich bieżącą analizę w systemie informatycznym. Modernizacja i reorganizacja magazynu centralnego , mająca na celu zwiększenie możliwości magazynowania, poprawę logistyki i optymalizację dostaw materiałów do produkcji, co w konsekwencji stworzy wydajny system logistyczny ściśle powiązany z liniami produkcyjnymi.

, mająca na celu zwiększenie możliwości magazynowania, poprawę logistyki i optymalizację dostaw materiałów do produkcji, co w konsekwencji stworzy wydajny system logistyczny ściśle powiązany z liniami produkcyjnymi. Wdrożenie systemu umożliwiającego precyzyjne planowanie produkcji w oparciu o rzeczywiste zasoby.

Wsparty projekt inwestycyjny w Rosomaku rozpoczął się 29 stycznia 2026 roku, a jego zakończenie zaplanowano przed 31 marca 2028 roku.

Rosomak: Polski lider w produkcji transporterów opancerzonych

Zakład Rosomak, należący do grupy PGZ, jest jedynym polskim producentem kołowych transporterów opancerzonych (KTO) Rosomak. Spółka jest również dostawcą lekkich pojazdów rozpoznawczych Legwan, systemów dopancerzenia, siedzisk antywybuchowych, zabudów specjalistycznych oraz pomocy dydaktycznych. Siemianowicki zakład posiada szerokie zdolności w zakresie projektowania, badań i rozwoju, produkcji, realizacji wsparcia i szkoleń, a także modernizacji i remontów KTO oraz innego sprzętu wojskowego.

Program SAFE a weto prezydenta: Jakie będą dalsze kroki?

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował w swoim orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Prezydent stwierdził, że „nigdy nie podpisze ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”.

Po zawetowaniu ustawy przez prezydenta, rząd przyjął uchwałę, która ma umożliwić – mimo weta – wykorzystanie unijnych środków z programu. Zamiast tworzenia specjalnego funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi środków z unijnych pożyczek, jak zakładała ustawa, pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zgodnie ze słowami ministra Andrzeja Domańskiego, umowa dotycząca SAFE zostanie zawarta bezpośrednio z Komisją Europejską i podpisana tak szybko, jak to możliwe.

