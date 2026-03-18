Współpraca PGZ i EURENCO nabiera tempa. Polska produkcja ładunków do amunicji 155 mm

Wizyta kierownictwa PGZ we francuskim zakładzie EURENCO miała kluczowe znaczenie dla zrozumienia najnowszych możliwości przemysłowych, które zostaną wdrożone w Polsce. Dzięki współpracy nawiązanej w październiku 2025 roku, PGZ zapewniła sobie dostęp do sprawdzonych technologii, co przyspieszy realizację inwestycji w Pionkach. Co więcej, umowa gwarantuje nieprzerwane dostawy surowców, co jest niezbędne do kompleksowej i efektywnej produkcji. Projekt opiera się na powieleniu udanego modelu przemysłowego EURENCO z Bergerac, co ma zapewnić prosty, bezpieczny i efektywny transfer technologii. EURENCO, z wieloletnim doświadczeniem w masowej produkcji milionów jednostek BMCS (system podwójnych ładunków miotających), wnosi do partnerstwa nieocenioną wiedzę i praktykę.

March 17, 2026

Pionki sercem produkcji amunicji: Co oznacza ta inwestycja dla Polski?

Celem współpracy jest szybki rozwój produkcji przemysłowej w Pionkach do 2028 roku, z wykorzystaniem uznanych standardów bezpieczeństwa i wysokowydajnych technik produkcji. Jak podkreślił Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A.,

„Celem współpracy z Eurenco jest jak najszybsze uruchomienie przez Polską Grupę Zbrojeniową w Polsce produkcji prochu wielobazowego i ładunków modularnych. Zakład zostanie zlokalizowany w Pionkach na terenie naszej spółki Mesko. Intensywnie prowadzimy negocjacje warunków technicznych oraz szukamy finalnego porozumienia z partnerem w ramach formuły jv.”

Dodał również, że

„Wizyta we Francji jest istotnym krokiem w tym kierunku, pozwala nie tylko zobaczyć gotową bliźniaczą fabrykę, ale także potwierdzić ostateczne uzgodnienia projektowe. Uzyskane dzięki współpracy z EURENCO kompetencje i zdolności produkcyjne umożliwią jeszcze lepsze zabezpieczanie potrzeb polskiej armii oraz naszych sojuszników”.

Europejska współpraca obronna: Jak EURENCO wspiera suwerenność produkcyjną?

Thierry Francou, prezes EURENCO, wyraził zadowolenie z postępów.

„Jesteśmy zaszczyceni, mogąc powitać dziś zarząd PGZ w Bergerac. Ta wizyta jest stanowi symbol naszego postępu operacyjnego. Przyszły zakład w Pionkach będzie bazował bezpośrednio na naszej nowej modułowej linii ładowania, która została zbudowana i uruchomiona w niecałe dziewięć miesięcy” – powiedział.

Podkreślił również, że powielenie tego sukcesu przemysłowego w Polsce zapewni polskiemu partnerowi „suwerenne, wysokowydajne zdolności produkcyjne w rekordowo krótkim czasie, aby zaspokoić pilne potrzeby obronne Europy”. Inwestycja w Pionkach to strategiczny krok w kierunku wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego i zapewnienia bezpieczeństwa w regionie.